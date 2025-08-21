Xã Phù Ninh đảm bảo các điều kiện cho năm học mới

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị cho năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Phù Ninh đang khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào năm học mới.

Đoàn công tác Sở GD&ĐT kiểm tra việc chuẩn bị năm học mới tại Trường Tiểu học Phú Lộc.

Chủ động trong công tác chuẩn bị

Hiện nay, trên địa bàn xã Phù Ninh có 14 trường công lập và 3 trường tư thục với 9.852 học sinh. Thời gian qua, các trường trên địa bàn tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền xã về công tác phát triển giáo dục, kế hoạch đầu tư nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực để duy trì các tiêu chí trường chuẩn quốc gia, công tác kiểm định chất lượng; chuẩn bị tốt mọi điều kiện đón năm học mới 2025-2026.

Đội ngũ cán bộ các trường có 581 giáo viên, nhân viên. Trong đó, 100% cán bộ quản lý, giáo viên (CBQL,GV) mầm non đạt chuẩn trình độ đào tạo, 50% trên chuẩn; 99,06% CBQL,GV tiểu học đạt chuẩn, 12% trên chuẩn; 98,9% CBQL,GV THCS đạt chuẩn, 8% trên chuẩn. Trên địa bàn xã có 14/14 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt 100%.

Đồng chí Nguyễn Phú Sơn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT kiểm tra tại Trường THCS Giấy Phong Châu.

Những năm qua, Trường THCS Giấy Phong Châu liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, cờ thi đua, bằng khen... Đặc biệt, trường vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba và hạng Nhì.

Cô giáo Nguyễn Thị Huế - Hiệu trưởng Trường THCS Giấy Phong Châu cho biết: Năm học 2025 – 2026, trường có 1.085 học sinh, 51 CBQL,GV, nhân viên. Đến nay, nhà trường đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.

Ngay từ đầu hè, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo rà soát cơ sở vật chất, tu sửa phòng học, phòng chức năng, hệ thống điện, nước, bổ sung bàn ghế, thiết bị dạy học... đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhà trường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng sư phạm và ứng dụng công nghệ thông tin cho toàn thể giáo viên; xây dựng kế hoạch giảng dạy linh hoạt, chú trọng phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, tăng cường hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp. Các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, trang trí lớp học được giáo viên, học sinh và phụ huynh hưởng ứng tích cực, tạo không khí phấn khởi trước thềm năm học mới.

Không chỉ Trường THCS Giấy Phong Châu, các trường học trên địa bàn xã Phù Ninh đều tích cực chuẩn bị năm học mới.

Sẵn sàng cho năm học mới

Xã Phù Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Phong Châu và các xã Phù Ninh, Phú Lộc, Phú Nham. Công tác GD&ĐT luôn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của Sở GD&ĐT, kịp thời hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục trong nhà trường. UBND xã Phù Ninh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo duy trì trường chuẩn quốc gia theo quy định. Các trường đều hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học theo kế hoạch, phụ huynh đồng thuận và ủng hộ tích cực.

Niềm vui đến trường của học sinh Trường Mầm non Thanh Lâm.

Để sẵn sàng cho năm học mới, UBND xã Phù Ninh chỉ đạo các trường tích cực triển khai công tác chuẩn bị. Tu sửa phòng học, phòng chức năng, hệ thống điện, nước... và đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học, đảm bảo đủ điều kiện đón học sinh trở lại trường. Công tác vệ sinh môi trường học đường được quan tâm, tạo cảnh quan thân thiện, sạch, đẹp, an toàn. Các trường xây dựng kế hoạch chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ và Sở GD&ĐT. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, sổ sách phục vụ công tác giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đồng chí Bùi Tuấn Long - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Ninh cho biết: "Xã xác định giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, việc chuẩn bị chu đáo cho năm học mới chính là tiền đề để chất lượng giáo dục của xã ngày càng phát triển toàn diện, bền vững. Ban giám hiệu các trường trên địa bàn tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học cho phù hợp với điều kiện địa phương. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy, học; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ từ cơ sở vật chất đến đội ngũ và sự chung tay của toàn xã hội, các trường trên địa bàn xã Phù Ninh đã sẵn sàng cho năm học mới 2025-2026. Từ những nền tảng này, chất lượng giáo dục của xã sẽ tiếp tục được giữ vững và nâng cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Hạnh Thúy