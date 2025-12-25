Xã Xuân Lãng thông qua 7 nghị quyết quan trọng, tạo đà bứt phá cho năm 2026

Ngày 25/12, HĐND xã Xuân Lãng tổ chức Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp thường lệ cuối năm). Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp đã thống nhất thông qua 7 nghị quyết then chốt, xác lập lộ trình phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Độ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc hội nghị.

Báo cáo tại kỳ họp khẳng định: Năm 2025, dù bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, xã Xuân Lãng đã đạt được những kết quả tích cực và toàn diện trên mọi lĩnh vực. Nổi bật nhất là công tác tài chính khi thu ngân sách xã ước đạt hơn 462 tỷ đồng, đạt 557,7% so với dự toán được giao. Bên cạnh đó, diện mạo nông thôn có sự khởi sắc rõ nét nhờ công tác quản lý quy hoạch và đầu tư công được triển khai quyết liệt. Các lĩnh vực giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được củng cố; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, không để xảy ra điểm nóng.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Bảy, HĐND xã Xuân Lãng.

Sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, 100% đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua 07 Nghị quyết quan trọng về các nhóm vấn đề: Dự toán và phân bổ ngân sách xã Xuân Lãng đảm bảo nguồn lực cho các hoạt động trọng điểm; kế hoạch đầu tư công năm 2026; cấp bổ sung kinh phí thực hiện chế độ, chính sách phát sinh năm 2025; Nghị quyết phê duyệt Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2026-2030”...

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp, UBND xã Xuân Lãng khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai; các Ban của HĐND xã tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết; các đại biểu HĐND phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, kịp thời phản ánh, kiến nghị những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Ngọc Thắng