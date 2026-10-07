Xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện

Trong lộ trình đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo chủ trương phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, kiến tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện, giàu bản sắc không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là yếu tố quan trọng để giữ chân du khách. Thực tiễn triển khai các nghị quyết, quy chế mới từ ngày 1/7/2026 đến nay cho thấy, diện mạo du lịch Đất Tổ đang có những chuyển biến tích cực về chất lượng dịch vụ và uy tín thương hiệu.

An toàn và thân thiện để xây dựng thương hiệu

Chủ tịch UBND xã Minh Đài Hoàng Anh Nghĩa dẫn chúng tôi tham quan khu du lịch sinh thái tại thôn Đồi Bông. Với diện tích hơn 3 ha, khu du lịch đang đi đầu trong sử dụng vật liệu tái chế để xây dựng 13 căn homestay và trang trí cảnh quan.

Anh Nguyễn Văn Thơ, chủ khu homestay, cho biết: “Chúng tôi sử dụng phần lớn vật liệu tái chế trong xây dựng, trang trí nhà cửa với quan điểm bảo đảm an toàn, thân thiện với môi trường, tạo cảm giác gần gũi, thoải mái cho du khách khi đến tham quan, lưu trú”.

Theo anh Hoàng Anh Nghĩa, dù Minh Đài mới bắt tay vào phát triển du lịch, tiêu chí an toàn, thân thiện luôn được đặt lên hàng đầu tại các điểm đến trên địa bàn. Tinh thần này được UBND xã quán triệt đến các khu dân cư, điểm du lịch, góp phần hình thành cách làm du lịch bền vững, hài hòa với cảnh quan và đời sống người dân.

Trong xu thế phát triển của ngành “công nghiệp không khói”, du khách không chỉ tìm kiếm những cảnh quan hấp dẫn hay những giá trị văn hóa bản địa độc đáo, mà ngày càng quan tâm đến sự an toàn, văn minh và thân thiện tại mỗi điểm đến.

Khu homestay của anh Nguyễn Văn Thơ, thôn Đồi Bông, xã Minh Đài sử dụng hầu hết vật liệu tái chế, tạo không gian thân thiện, hài hòa với thiên nhiên, được du khách yêu thích.

Anh Thơ nhấn mạnh: “Chúng tôi xây dựng khu du lịch với tiêu chí thân thiện đặt lên hàng đầu. Cảnh quan thoáng đãng, thơ mộng với những đồi chè, hồ nước và các món ăn dân dã sẽ là điểm nhấn thu hút du khách tìm đến”.

Ngay từ thời điểm tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian được mở rộng sau hợp nhất, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, ngành đã ban hành nhiều quyết sách nhằm thúc đẩy phát triển du lịch. Điểm nhấn là Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch tại các khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, chính thức có hiệu lực, cùng với việc triển khai đồng bộ Đề án phát triển du lịch đến năm 2030 với mục tiêu đón ít nhất 20 triệu lượt khách.

Những văn bản này không chỉ định hướng ở tầm vĩ mô mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tại các trọng điểm du lịch như Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Vườn quốc gia Xuân Sơn, đồi chè Long Cốc, khu vực khoáng nóng Thanh Thủy...

Từ ngày 1/7/2026 đến nay, các địa phương và lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiệm vụ với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Công tác quản lý tại các điểm du lịch được tăng cường, góp phần hạn chế tình trạng chèo kéo, ép giá, buôn bán lộn xộn, cò mồi, bói toán trục lợi tại các điểm tâm linh, thắng cảnh, tạo sự yên tâm cho du khách khi đến với Đất Tổ.

Giàu bản sắc văn hóa và phong vị Đất Tổ

Không chỉ ở khu vực trung tâm, tại các điểm du lịch sinh thái, cộng đồng miền núi như Vườn quốc gia Xuân Sơn, đồi chè Long Cốc..., hình ảnh những người làm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa Mường, Dao đang trở thành những “đại sứ” thân thiện. Thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cộng đồng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, người dân từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong làm du lịch, đồng thời giữ gìn nét chân chất, thuần hậu - yếu tố tạo sức hút đối với du khách.

Chị Nguyễn Mai Lan, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ sau chuyến trekking tại Xuân Sơn: “Điều khiến gia đình tôi ấn tượng không chỉ là cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, mát mẻ quanh năm mà còn là sự an ninh, trật tự và tình người ở đây. Các dịch vụ đều minh bạch; khi cần hỏi đường hoặc thuê hướng dẫn viên, chúng tôi đều được hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo”.

Việc tăng cường xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện đang tạo động lực cho du lịch Phú Thọ duy trì đà tăng trưởng. Theo số liệu từ ngành chức năng, tính đến hết quý III/2026, lượng khách đến Đất Tổ tiếp tục tăng trưởng hai con số, tiến gần mục tiêu đón 15 triệu lượt khách trong năm 2026.

Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy xã Long Cốc Nguyễn Hoàng Trung cho biết: Điểm cốt lõi trong chiến lược “du lịch xanh” của Long Cốc không nằm ở việc bê tông hóa hạ tầng mà dựa trên nền tảng tôn trọng tự nhiên, phát huy nội lực từ người dân và hệ sinh thái bản địa. Thời gian qua, các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với dịch vụ du lịch từng bước hình thành, mang lại sức sống mới cho vùng chè và khẳng định rõ định hướng này.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Long Cốc, cùng với phát huy bản sắc văn hóa và lợi thế tự nhiên, xã hướng tới xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện để du khách an tâm khi tìm về Long Cốc.

Lấy văn hóa bản địa làm điểm nhấn, du lịch Long Cốc coi kinh tế chè là động lực để kích cầu du lịch địa phương theo hướng an toàn, thân thiện.

Những homestay, nhà nghỉ đa dạng tại Long Cốc với thiết kế thân thiện, hài hòa cùng thiên nhiên mang đến cho du khách cảm giác an toàn, thân thiện.

Để duy trì đà tăng trưởng, thời gian tới, ngành du lịch tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. 100% điểm du lịch được công nhận trên địa bàn đang khẩn trương hoàn thành số hóa thông tin, giúp du khách dễ dàng tra cứu qua mã QR về giá dịch vụ, đường dây nóng hỗ trợ khẩn cấp và bản đồ số du lịch.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh phát triển du lịch xanh, hướng tới không rác thải nhựa, thực hiện lộ trình đến năm 2030 toàn bộ cơ sở lưu trú, điểm đến trên địa bàn không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy, góp phần giữ gìn môi trường sinh thái trong lành.

Chất lượng nguồn nhân lực cũng được chú trọng thông qua việc thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ cho đội ngũ lao động trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú. Bên cạnh đó, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, xây dựng các kênh tiếp nhận phản ánh nhanh qua đường dây nóng để kịp thời xử lý vướng mắc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách.

Có thể khẳng định, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước hay doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, mà còn là ý thức của mỗi người dân Đất Tổ. Với những bước đi bài bản, chiến lược, Phú Thọ đang từng bước khẳng định thương hiệu “Dịch vụ chất lượng - Sản phẩm khác biệt - Hiệu quả bền vững”, hướng tới trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội hàng đầu cả nước.

Minh Tự