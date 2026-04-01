Xây dựng môi trường giáo dục xanh, an toàn, phát triển toàn diện

Những năm gần đây, Trường THPT Kim Ngọc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó trọng tâm là xây dựng môi trường học đường xanh - sạch - đẹp - an toàn. Song song với nhiệm vụ dạy và học, nhà trường đẩy mạnh các phong trào thi đua, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, góp phần hình thành nhân cách, bồi dưỡng năng lực và phát triển toàn diện cho học sinh.

Với quy mô 24 lớp, gần 1.000 học sinh, Trường đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Ngay từ đầu năm học, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, linh hoạt tổ chức giảng dạy phù hợp với điều kiện thực tế.

Hiện, nhà trường có 53 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó 45 giáo viên, gần 36% đạt trình độ thạc sĩ. Đội ngũ cơ bản vững vàng về chuyên môn, tâm huyết với nghề, là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục.

Thầy giáo Phan Hồng Quân - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chúng tôi xác định đổi mới phương pháp dạy học là yếu tố then chốt. Nhà trường tăng cường sinh hoạt chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tính chủ động của học sinh, từ đó nâng cao hiệu quả từng tiết học.

Học sinh Trường THPT Kim Ngọc quét dọn vệ sinh xung quanh lớp học.

Một trong những điểm nổi bật của nhà trường là chú trọng xây dựng môi trường học tập xanh - sạch - đẹp - an toàn. Khuôn viên trường được cải tạo khang trang, nhiều cây xanh, vườn hoa được chăm sóc thường xuyên, tạo không gian học tập thân thiện.

Học sinh Trường THPT Kim Ngọc nhặt cỏ tại khu vực trồng hoa trước cửa lớp học.

Định kỳ hằng tháng, học sinh tham gia vệ sinh trường lớp, chăm sóc cảnh quan. Hoạt động này không chỉ giúp giữ gìn môi trường mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường triển khai hiệu quả mô hình “trường học hạnh phúc”, chú trọng tư vấn tâm lý học đường, giáo dục kỷ luật tích cực, xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa thầy và trò.

Em Nguyễn Đức Lương - Học sinh lớp 12A2 chia sẻ: Môi trường học ở trường rất thân thiện, chúng em được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, kỹ năng sống nên cảm thấy tự tin hơn. Thầy cô luôn quan tâm và tạo điều kiện để học sinh phát triển.

Song song với dạy học, nhà trường đặc biệt quan tâm các hoạt động ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm, hướng nghiệp. Các chương trình kỷ niệm ngày lễ lớn, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh. Nhà trường phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường, an ninh mạng... góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh cho học sinh.

\Các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, nhảy dây cũng được đưa vào hoạt động ngoại khóa, tạo không khí vui tươi, gắn kết trong nhà trường. Đặc biệt, công tác giáo dục kỹ năng sống được lồng ghép linh hoạt thông qua các hoạt động trải nghiệm, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, ứng phó với các tình huống trong cuộc sống.

Trong học kỳ I năm học 2025-2026, chất lượng giáo dục của nhà trường tiếp tục được nâng cao. Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, tốt chiếm trên 90%; tỷ lệ rèn luyện tốt đạt trên 93%. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận với 20 giải học sinh giỏi cấp tỉnh; cùng các thành tích tại cuộc thi khoa học kỹ thuật, quốc phòng - an ninh và các sân chơi trí tuệ khác.

Thầy giáo Phan Hồng Quân chia sẻ thêm: Nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời huy động các nguồn lực để cải thiện cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh. Những kết quả này khẳng định sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhà trường vẫn còn một số khó khăn như cơ sở vật chất chưa đồng bộ, một số thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu chương trình mới; một bộ phận học sinh còn thiếu động lực học tập.

Trong thời gian tới, Trường THPT Kim Ngọc tiếp tục ổn định nền nếp dạy học, đẩy mạnh đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà. Đồng thời, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Với những giải pháp đồng bộ và sự quyết tâm của tập thể sư phạm, Trường THPT Kim Ngọc đang từng bước xây dựng môi trường giáo dục xanh, an toàn, thân thiện, góp phần đào tạo thế hệ học sinh phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn mới.

Dương Chung