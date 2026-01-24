Xây dựng “thương hiệu” thể thao Đất Tổ

Chịu tác động từ việc sáp nhập đơn vị hành chính và áp lực cạnh tranh nhân lực từ các khu công nghiệp, thể thao thành tích cao tỉnh Phú Thọ đang quyết tâm chuyển mình. Việc định vị lại các môn mũi nhọn và xây dựng cơ chế đãi ngộ đặc thù được xem là “chìa khóa” để xây dựng thương hiệu thể thao Đất Tổ bền vững trong giai đoạn mới.

Pha nước rút trước khi về đích của các cua-rơ tại Giải vô địch Xe đạp địa hình và đường trường trẻ quốc gia lần thứ 30, năm 2025.

Sau sáp nhập tỉnh, lĩnh vực thể thao đối mặt với không ít thách thức, từ thể chế, chênh lệch điều kiện cơ sở vật chất và bài toán đồng bộ chế độ, chính sách khi mô hình thay đổi. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế tỉnh tăng trưởng 10,52%, sự bùng nổ của các khu công nghiệp đã tạo ra một cuộc “cạnh tranh nhân lực” mạnh. Đối với thể thao thành tích cao, đây là một bài toán khó khi không ít gia đình dao động, muốn con em rời bỏ sân tập để tìm kiếm thu nhập ổn định tại các nhà máy. Làn sóng vận động viên (VĐV) trẻ xin nghỉ tập vì áp lực mưu sinh và sự mời gọi từ các đơn vị có tiềm lực mạnh đã có lúc trở thành nỗi trăn trở lớn của những người làm nghề.

Tình huống biểu diễn mãn nhãn tại Giải vô địch trẻ Karate Phú Thọ mở rộng lần thứ III.

Tuy khó khăn là vậy, song bản lĩnh của thể thao Đất Tổ đã tỏa sáng. Năm 2025, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh đã gặt hái “mưa vàng”, với 446 huy chương tại các giải quốc gia (129 HCV) và 43 huy chương quốc tế (20 HCV). Đáng chú ý, tại SEA Games 33, các VĐV Phú Thọ đóng góp 4 huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở các môn điền kinh, pencak silat, vật và đua xe đạp. Những con số này không chỉ là thành tích mà còn minh chứng cho sự kiên trì, khổ luyện của đội ngũ huấn luyện viên và VĐV trước những thay đổi.

Bước sang năm 2026 - năm diễn ra Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, thể thao Phú Thọ xác định: Muốn có vị thế, phải có thương hiệu. Trong bối cảnh nguồn lực có hạn, thay vì đầu tư dàn trải, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh xác định giải pháp cốt lõi là định vị “nhóm môn thể thao mũi nhọn”. Cụ thể, các môn thuộc nhóm A gồm: Đua thuyền, xe đạp, điền kinh và karate được ưu tiên đầu tư đặc biệt, bởi là những môn “xương sống”, tỉnh đang sở hữu lực lượng VĐV đội tuyển quốc gia đông đảo nhất và có điều kiện tự nhiên huấn luyện đặc thù. Việc tập trung nguồn lực như vậy nhằm biến các bộ môn này thành “thương hiệu nhận diện” của Phú Thọ trên bản đồ thể thao cả nước.

Thông qua luyện tập và thi đấu các giải thể thao quần chúng góp phần tuyển chọn những VĐV có tố chất để đào tạo, bồi dưỡng.

Bên cạnh việc đầu tư chuyên môn, một nút thắt lớn cần tháo gỡ chính là chế độ đãi ngộ. Thực tế hiện nay, chính sách cho huấn luyện viên, VĐV của tỉnh còn khiêm tốn, dẫn đến tình trạng “chảy máu tài năng” sang các tỉnh bạn, hoặc các ngành có tiềm lực tài chính mạnh. Để giải quyết vấn đề này, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026: Tích cực tham mưu các cấp có thẩm quyền xây dựng, ban hành các cơ chế đãi ngộ xứng đáng hơn. Đây được coi là “chìa khóa” để giữ chân những gương mặt đạt đẳng cấp quốc gia, giúp họ yên tâm cống hiến thay vì phải trăn trở giữa đam mê và áp lực cuộc sống.

Với mục tiêu giành từ 220 - 260 huy chương trong năm 2026, trong đó, giành từ 6 - 8 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, thể thao Phú Thọ đang dồn lực cho một hành trình mới. Sự đồng lòng của tập thể, cùng những cơ chế “mở cửa” của tỉnh được kỳ vọng sẽ tạo nên một diện mạo mới, để thương hiệu thể thao Đất Tổ không chỉ nằm ở những tấm huy chương mà còn ở vị thế vững chắc trong lòng người hâm mộ.

Lê Hoàng