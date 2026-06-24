Xóa “điểm đen” giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân

Xác định xử lý, xóa các “điểm đen” và điểm tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông (ATGT) là một trong những giải pháp quan trọng nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT). Thời gian qua, các cấp, ngành chức năng tỉnh Phú Thọ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm khắc phục những bất cập về hạ tầng, từng bước nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn.

Việc bổ sung biển báo giới hạn tốc độ, phân làn trên Quốc lộ 6, đoạn dốc Cun (địa phận phường Thống Nhất) là một trong những giải pháp góp phần giảm nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến.

Quốc lộ 6 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương. Tuy nhiên, đặc điểm địa hình đồi núi phức tạp, nhiều đoạn đèo dốc quanh co, tầm nhìn hạn chế khiến trên tuyến vẫn tồn tại nhiều vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT nghiêm trọng.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, đoạn Km145+000 - Km148+000 qua khu vực Đồng Tân và Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò là một trong những vị trí nguy hiểm nhất trên tuyến. Địa hình dốc lớn từ 6 - 8%, nhiều khúc cua tay áo liên tiếp khiến khu vực này đặc biệt nguy hiểm vào mùa mưa hoặc khi xuất hiện sương mù dày đặc. Mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế làm gia tăng nguy cơ mất lái đối với các phương tiện, nhất là xe tải và xe khách cỡ lớn.

Bên cạnh đó, khu vực cầu Trọng (Km109+900 - Km110+300, xã Mường Bi) cũng được xác định là vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT. Mặc dù mặt đường tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho lưu thông, song đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều phương tiện chạy với tốc độ cao. Khi gặp tình huống bất ngờ, người điều khiển phương tiện khó xử lý kịp thời, dễ dẫn đến các vụ va chạm trực diện gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước thực trạng trên, nhiều biện pháp khắc phục đã được triển khai và bước đầu phát huy hiệu quả. Tại đoạn Km145 - Km148, đơn vị chức năng đã mở rộng nền, mặt đường tại các vị trí nguy hiểm, bổ sung hệ thống ATGT và cắm biển hạn chế tốc độ 50km/h. Tại khu vực cầu Trọng, các giải pháp như cắm biển cấm vượt, hạn chế tốc độ 60km/h, sơn vạch giảm tốc và tăng cường cảnh báo đã góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn.

Hiện nay, toàn tỉnh có tổng chiều dài đường bộ trên 30.720km, gồm hệ thống cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị, đường xã, đường trục thôn, ngõ xóm và đường nội đồng. Trong đó, có hơn 970km quốc lộ, khoảng 1.900km đường tỉnh và trên 6.500km đường xã. Sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện giao thông cùng nhu cầu vận tải ngày càng lớn đã tạo áp lực đáng kể lên kết cấu hạ tầng, làm phát sinh nhiều nguy cơ mất ATGT.

Với quan điểm ưu tiên đầu tư cho hạ tầng giao thông nhằm hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn do nguyên nhân hạ tầng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT; tập trung đầu tư nâng cấp các đoạn đường xuống cấp; bạt taluy mở rộng tầm nhìn tại những vị trí đường cong, cua gấp trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở Xây dựng đã chủ động phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, thống kê các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT; đề xuất sửa chữa, khắc phục theo phân cấp quản lý; đồng thời tăng cường công tác quản lý hành lang ATGT đường bộ, nâng cao chất lượng bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông.

Trong năm 2025, ngành xây dựng đã sửa chữa hơn 37km quốc lộ và 31km đường tỉnh; xử lý “điểm đen” trên Quốc lộ 32, 3 vị trí tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến X2 và 104 vị trí tiềm ẩn mất ATGT trên 28 tuyến đường tỉnh. Cùng với đó, hàng nghìn biển báo giao thông, hộ lan tôn sóng, rãnh thoát nước, đèn tín hiệu giao thông được bổ sung, sửa chữa, góp phần nâng cao năng lực khai thác và bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang, công tác xóa bỏ các điểm đen giao thông vẫn gặp không ít khó khăn. Tình trạng vi phạm hành lang ATGT đường bộ với các hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép, đấu nối trực tiếp vào quốc lộ và đường tỉnh không đúng quy định vẫn diễn ra phức tạp. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường được đầu tư từ lâu với quy mô kỹ thuật thấp, hiện đã xuống cấp nhưng chưa được nâng cấp, cải tạo kịp thời do hạn chế về nguồn lực.

Hiện toàn tỉnh vẫn còn khoảng 350km mặt đường ở tình trạng xấu và rất xấu; nhiều vị trí đường cong khuất tầm nhìn, taluy âm vực sâu và các nút giao tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT chưa được xử lý triệt để. Thời gian tới, ngành Xây dựng sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát, đề xuất xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT; đồng thời bổ sung hệ thống biển báo, đèn tín hiệu và duy trì hệ thống chiếu sáng tại các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và những khu vực có mật độ phương tiện lớn.

Xóa bỏ các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn mất ATGT là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả bền vững, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành và việc tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Đây là yếu tố quan trọng góp phần ngăn ngừa, kéo giảm TNGT, bảo đảm bình yên trên mỗi cung đường và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lệ Oanh