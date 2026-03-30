Xóm Tràng phát huy vai trò cán bộ, đảng viên xây dựng quê hương

Xóm Tràng - một trong những khu dân cư trung tâm của xã Đà Bắc đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của chi bộ, cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của Nhân dân. Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân là minh chứng rõ nét cho vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ ở cơ sở.

Bí thư Chi bộ xóm Tràng Nguyễn Văn Khang (bên trái) trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Xóm Tràng nằm dọc tuyến đường kết nối trung tâm xã Đà Bắc với các khu vực Tú Lý, Hào Lý (cũ), có điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế. Toàn xóm hiện có 200 hộ dân với 843 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc Mường, Kinh, Tày, Thái, Dao cùng sinh sống. Người dân nơi đây vốn cần cù, chất phác, giàu tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong lao động sản xuất và đời sống.

Nguồn sinh kế chủ yếu của người dân là sản xuất nông nghiệp, kết hợp với thương mại, dịch vụ nhỏ lẻ. Xóm có tổng diện tích rừng 360ha, trong đó rừng sản xuất 162ha; diện tích đất canh tác được khai thác hiệu quả, góp phần ổn định đời sống.

Chi bộ xóm hiện có 54 đảng viên, cùng gần 50 đảng viên 213 tham gia sinh hoạt, tạo nên lực lượng nòng cốt trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Những năm qua, Chi bộ xóm Tràng luôn xác định rõ vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, chú trọng công tác xây dựng Đảng, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy cấp trên. Việc đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ được quan tâm, gắn với thực tiễn địa phương, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Khang - Bí thư Chi bộ xóm Tràng cho biết: Chi bộ luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình, đánh giá, xếp loại đảng viên thực chất. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Chi bộ là việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phụ trách các lĩnh vực, địa bàn, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa.

Tinh thần tiên phong của đảng viên được thể hiện rõ trong phát triển kinh tế. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời lan tỏa động lực vươn lên trong cộng đồng. Tiêu biểu như đảng viên Ngô Đình Chiến mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây dựng, mở rộng thị trường tiêu thụ, cung cấp sản phẩm cho khu vực, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp xây dựng quê hương.

Hay đảng viên Vũ Thị Hoa là một điển hình trong phát triển nông nghiệp hàng hóa. Với mô hình chăn nuôi gà thương phẩm quy mô 400-500 con/lứa, gia đình bà duy trì nguồn cung ổn định cho thị trường, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán mang lại nguồn thu đáng kể. Cùng với đó, nhiều cá nhân khác như ông Ngô Văn Bằng phát triển kinh doanh vật liệu xây dựng, cát sỏi; ông Trần Tuấn Vương với nghề sửa chữa máy móc, xe máy kết hợp dịch vụ... đều có thu nhập ổn định, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xóm Tràng tiếp tục phát huy truyền thống thâm canh, duy trì các loại cây trồng chủ lực như ngô, rau màu và đặc biệt là giống lúa J02 - giống lúa thơm ngon, có giá trị kinh tế cao. Việc phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm đang mở ra hướng đi bền vững cho người dân.

Song song với phát triển kinh tế, chi bộ xóm Tràng còn chú trọng lãnh đạo thực hiện các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Cán bộ, đảng viên đi đầu trong việc vận động Nhân dân đóng góp công sức, kinh phí xây dựng hạ tầng, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh.

Diện mạo xóm Tràng, xã Đà Bắc thay đổi rõ nét.

Đến nay, diện mạo xóm Tràng đã có nhiều đổi thay rõ nét. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 50 triệu đồng/năm; xóm chỉ còn 1 hộ nghèo. Các hoạt động văn hóa, thể thao, đoàn kết cộng đồng được duy trì, phát triển.

Những kết quả đạt được là minh chứng cho vai trò lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của chi bộ xóm Tràng, đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ thực tiễn đó, chi bộ tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương.

Với nền tảng đã được xây dựng và sự đồng lòng của Nhân dân, xóm Tràng đang vững bước trên hành trình phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh, bền vững.

Hương Lan