Xử lý ô nhiễm tại bãi tập kết rác thải sinh hoạt Đồng Lợ

Thời gian qua, tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng tại bãi tập kết rác Đồng Lợ (thuộc địa bàn xã Minh Tân cũ, nay là xã Cẩm Khê) phát sinh khói, bụi và mùi hôi khó chịu đã gây ảnh hưởng đến môi trường, đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân trong khu vực. Trước những phản ánh của Nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã Cẩm Khê đã nhanh chóng triển khai các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống Nhân dân.

Lãnh đạo UBND xã Cẩm Khê kiểm tra thực tế tại bãi tập kết rác thải sinh hoạt Đồng Lợ.

Thông tin từ Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp - Điện năng Phương Xá, bãi tập kết rác thải Đồng Lợ được đưa vào hoạt động từ năm 2014, là nơi tiếp nhận rác thải sinh hoạt của 6 khu dân cư gồm: Thổ Khối, Đình Thổ Khối, Đình Cả, Hạ Khê, Minh Tân và Đồng Minh.

Với diện tích hơn 2.000m2, bãi tập kết được quy hoạch tại khu vực cánh đồng Đồng Lợ, cách xa khu dân cư. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động, khối lượng rác thải phát sinh ngày càng tăng, bình quân khoảng 150 tấn/tháng. Đến nay, bãi rác đã đạt khoảng 85% công suất chứa. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, tình trạng rác cháy âm ỉ, phát sinh khói, bụi và mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.

Sau khi nắm bắt thông tin, UBND xã Cẩm Khê đã khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra thực địa, đánh giá toàn diện hiện trạng và xác định nguyên nhân gây ô nhiễm. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND xã đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan triển khai ngay các giải pháp khắc phục. Trong đó, yêu cầu tạm dừng việc tập kết rác thải tại bãi Đồng Lợ; toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày được thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định.

Đồng thời, giao Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp - Điện năng Phương Xá tổ chức thu gọn toàn bộ lượng rác tồn đọng tại bãi tập kết; thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế tối đa phát sinh ô nhiễm môi trường trong quá trình đóng bãi.

Ông Lê Thành Chung - Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp - Điện năng Phương Xá cho biết: Thực hiện chỉ đạo của địa phương, Hợp tác xã đã huy động phương tiện, nhân lực tiến hành thu gom lượng rác tồn đọng; sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý, khử mùi; phủ bạt khu vực bãi rác trước khi đóng bãi theo quy định. Cùng với đó, đơn vị đã cắm biển thông báo, tuyên truyền người dân không tự ý tập kết rác về khu vực Đồng Lợ; đồng thời bố trí nhân lực, phương tiện chuyên dụng để thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến cơ sở xử lý tập trung.

Hiện bãi tập kết rác thải sinh hoạt Đồng Lợ được phun khử khuẩn, cắm biển thông báo tạm đóng, yêu cầu người dân không tự ý tập kết rác thải tại đây.

Song song với những giải pháp trước mắt, các khu dân cư trên địa bàn đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, tập kết rác đúng thời gian, địa điểm quy định, góp phần giảm áp lực cho công tác thu gom và xử lý chất thải.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương và sự vào cuộc tích cực của các đơn vị liên quan, trạng ô nhiễm tại bãi tập kết rác Đồng Lợ cơ bản được kiểm soát, từng bước khắc phục những ảnh hưởng đến môi trường và đời sống Nhân dân.

Thời gian tới, xã Cẩm Khê tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn. Trong đó, rà soát, hoàn thiện quy hoạch các điểm tập kết, trung chuyển rác phù hợp với điều kiện thực tế. Tăng cường đầu tư phương tiện, trang thiết bị phục vụ thu gom, vận chuyển. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường; nâng cao tỷ lệ phân loại rác tại nguồn, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần hình thành thói quen phân loại, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định.

Lệ Oanh