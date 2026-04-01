Xung đột tại Trung Đông: Iran cảnh báo tấn công các công ty công nghệ Mỹ

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích tại Tehran, Iran, ngày 23/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 31/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố sẽ nhằm vào các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ như Apple, Google và Meta nếu có thêm các lãnh đạo Iran thiệt mạng trong “các cuộc ám sát có chủ đích.”
Tuyên bố của IRGC liệt kê 18 công ty mà Tehran cho rằng có liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào quan chức Iran, cảnh báo rằng từ 20h00 ngày 1/4 (theo giờ Tehran, tức 23h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam), các bộ phận liên quan của các công ty này có thể bị tấn công nếu xảy ra vụ ám sát nào tại Iran. IRGC khuyến cáo nhân viên các công ty trên ngay lập tức rời nơi làm việc để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Trước đó, cùng ngày, IRGC xác nhận Tướng Jamshid Eshaghi, phụ trách ngân sách và tài chính của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran đã thiệt mạng trong một vụ không kích của Mỹ và Israel.
Thông báo cho biết một số người thân trong gia đình Tướng Eshaghi cũng thiệt mạng, nhưng không cho biết thời điểm xảy ra vụ tấn công trên.
Kể từ khi Mỹ-Israel mở các cuộc không kích nhằm vào Iran, kéo theo các cuộc tấn công đáp trả của Tehran trong khu vực, nhiều quan chức cấp cao của Iran được xác nhận đã thiệt mạng, trong đó có cố Đại giáo chủ Ali Khamenei và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani.
Israel và Mỹ tuyên bố những tổn thất trong bộ máy lãnh đạo cấp cao là đòn giáng mạnh đối với Iran, tuy nhiên nhiều nhà phân tích cho rằng Tehran vẫn cho thấy khả năng chống chịu và năng lực phục hồi.
Nguồn Vietnam+
