Xung đột tại Trung Đông: Iran nêu 2 điều kiện tiên quyết để đàm phán với Mỹ

{title}
{publish}
{head}
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf nêu rõ điều kiện tiên quyết để đàm phán với Mỹ “đã được các bên thống nhất nhưng vẫn chưa được thực hiện."
Cảnh tàn phá do xung đột tại Karaj, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 10/4 tuyên bố Tehran sẽ chỉ bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ khi hai điều kiện tiên quyết được đáp ứng, gồm việc thiết lập lệnh ngừng bắn tại Liban và giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa.
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Qalibaf nêu rõ hai biện pháp này “đã được các bên thống nhất nhưng vẫn chưa được thực hiện."
Ông nhấn mạnh rằng việc đáp ứng các điều kiện này là yêu cầu cần thiết để tạo nền tảng cho bất kỳ tiến trình đàm phán nào trong tương lai.
Tuyên bố trên của Iran được đưa ra trong bối cảnh thủ lĩnh lực lượng Hezbollah Naim Qassem cùng ngày kêu gọi Chính phủ Liban chấm dứt các “nhượng bộ vô điều kiện” đối với Israel, đồng thời khẳng định các hoạt động quân sự sẽ tiếp diễn cho tới khi “hành vi gây hấn” của Israel và Mỹ đối với Liban chấm dứt.
Trong khi đó, Israel cũng có những động thái ngoại giao đáng chú ý khi tuyên bố không chấp nhận vai trò trung gian của Pháp trong các cuộc đàm phán với Liban.
Quyết định trên được Israel đưa ra sau khi Pháp từ chối cho phép máy bay Mỹ chở vũ khí đến Israel đi qua không phận của mình.
Ngoài ra, kể từ khi lực lượng Hezbollah bắt đầu tấn công vào lãnh thổ Israel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các quan chức cấp cao khác của Pháp đã gây áp lực đối với Israel để nước này không tiến hành chiến dịch trên bộ ở Liban.
Nguồn TTXVN
