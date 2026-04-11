Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xung đột tại Trung Đông: Iran nêu 2 điều kiện tiên quyết để đàm phán với Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf nêu rõ điều kiện tiên quyết để đàm phán với Mỹ “đã được các bên thống nhất nhưng vẫn chưa được thực hiện."

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 10/4 tuyên bố Tehran sẽ chỉ bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ khi hai điều kiện tiên quyết được đáp ứng, gồm việc thiết lập lệnh ngừng bắn tại Liban và giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Qalibaf nêu rõ hai biện pháp này “đã được các bên thống nhất nhưng vẫn chưa được thực hiện."

Ông nhấn mạnh rằng việc đáp ứng các điều kiện này là yêu cầu cần thiết để tạo nền tảng cho bất kỳ tiến trình đàm phán nào trong tương lai.

Tuyên bố trên của Iran được đưa ra trong bối cảnh thủ lĩnh lực lượng Hezbollah Naim Qassem cùng ngày kêu gọi Chính phủ Liban chấm dứt các “nhượng bộ vô điều kiện” đối với Israel, đồng thời khẳng định các hoạt động quân sự sẽ tiếp diễn cho tới khi “hành vi gây hấn” của Israel và Mỹ đối với Liban chấm dứt.

Trong khi đó, Israel cũng có những động thái ngoại giao đáng chú ý khi tuyên bố không chấp nhận vai trò trung gian của Pháp trong các cuộc đàm phán với Liban.

Quyết định trên được Israel đưa ra sau khi Pháp từ chối cho phép máy bay Mỹ chở vũ khí đến Israel đi qua không phận của mình.

Ngoài ra, kể từ khi lực lượng Hezbollah bắt đầu tấn công vào lãnh thổ Israel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các quan chức cấp cao khác của Pháp đã gây áp lực đối với Israel để nước này không tiến hành chiến dịch trên bộ ở Liban.

 Từ khóa: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Iran Kiện đàm phán Thống Nhất Israel Chủ tịch quốc hội Trung đông Liban Xung đột
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tổng thống Myanmar công bố chính phủ mới

Tổng thống Myanmar công bố chính phủ mới
2026-04-10 18:30:00

Cùng với việc thành lập chính phủ, một cơ quan chính phủ mang tên Hội đồng Tham vấn Liên bang cũng được thiết lập, trong đó ông Soe Win giữ chức Chủ tịch và ông Maung Maung...

EU phản đối ý tưởng thu phí qua eo biển Hormuz

EU phản đối ý tưởng thu phí qua eo biển Hormuz
2026-04-10 06:27:00

Iran đã đồng ý mở lại eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn nhưng lại thông báo về việc thiết lập hệ thống thu phí để tài trợ cho việc tái thiết đất nước.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long