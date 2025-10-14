10 cú úp rổ hay nhất lịch sử NBA

Một tuần trước khi giải bóng rổ nhà nghề Mỹ mùa mới khởi tranh, người hâm mộ có thể cùng nhìn lại những cú dunk biểu tượng tại NBA.

10. Blake Griffin (Dunk Contest 2011)

Blake Griffin nổi tiếng với khả năng bật nhảy và úp rổ, góp phần làm nên giai đoạn “Lob City” huyền thoại của Los Angeles Clippers. Về mặt biểu tượng, cú dunk nổi tiếng nhất của Griffin diễn ra tại cuộc thi úp rổ (Dunk Contest) năm 2011. Ngôi sao của Clippers bật nhảy vượt qua một chiếc ô tô để giành chiến thắng. Pha úp rổ này còn có thể ấn tượng hơn nữa, nếu ban tổ chức không bắt buộc Griffin phải đổi đạo cụ sang một chiếc xe nhỏ hơn của nhà tài trợ.

9. Gerald Green (Houston Rockets - Brooklyn Nets, 2012)

Trong thất bại với cách biệt 6 điểm của Houston Rockets trước Brooklyn Nets năm 2012, Gerald Green tạo nên siêu phẩm để đời. Trong pha phối hợp alley-oop, Green bật cao tới mức đầu ngang hàng với chiếc vành rổ cao 3,05 m. Cú windmill dunk cho thấy khả năng đỉnh cao của nhà vô địch Dunk Contest 2007.

8. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks - New York Knicks, 2018)

Rất ít cầu thủ có thể nhảy qua đầu đối thủ để ghi điểm. Ấn tượng nhất trong số đó là Giannis Antetokounmpo. Trong pha phản công nhanh, ngôi sao người Hy Lạp bật cao để đón pha chuyền alley-oop của đồng đội. Toàn bộ phần thân trên của anh vượt qua Tim Hardaway Jr, người cao tới 1,96 m.

7. Shaquille O’Neal (Orlando Magic vs Brooklyn Nets, 1993)

Ngay trong mùa đầu tiên thi đấu tại NBA, Shaquille O’Neal chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với phần còn lại. Trong trận đấu với Brooklyn Nets vào năm 1993, cú bật nhảy tại chỗ của ngôi sao Orlando Magic đã giật sập bảng rổ xuống đất, làm cột rổ bị hư hại không thể sửa chữa. Hai đội phải vào phòng thay đồ để chờ ban tổ chức sân thay cột rổ. Trước đó hai tháng, Shaq từng làm hỏng một chiếc cột rổ khác trên sân của Phoenix Suns. Những tai nạn liên tiếp khiến NBA phải lập tức nâng cao tiêu chuẩn chất lượng cho vành rổ, bảng rổ và cột rổ, nhằm đối phó với sức mạnh của O’Neal.

6. Dominique Wilkins (Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks, 1984)

Wilkins từng khiến cho một siêu sao NBA khác giận dỗi suốt 9 năm. Trong trận đấu giữa Atlanta Hawks và Milwaukee Bucks năm 1984, anh thoát khỏi tình huống 2 kèm 1 và úp rổ mạnh mẽ ngay trên đầu Bob Lanier. Pha bóng đó khiến Lanier bị chính con gái trêu chọc và ông từ chối nói chuyện với ngôi sao của Hawks cho tới khi giải nghệ.

5. LeBron James (Miami Heat - Boston Celtics, 2013)

LeBron James và Miami Heat từng bất ngờ thua Dallas Mavericks ở chung kết NBA 2011. Trong loạt trận ấy, Jason Terry gây ra rất nhiều khó khăn cho đại diện miền Đông. Hai năm sau, khi Terry chuyển đến Boston Celtics, James đã trả lại món nợ. Trong một tình huống tấn công, Terry mất bóng ngay trên sân nhà trước áp lực của các cầu thủ Heat. Ngay lập tức, ba cầu thủ của đội khách lao vào tấn công rổ. Pha bóng kết thúc bằng cú úp rổ của LeBron James trên đầu của cựu cầu thủ Mavericks.

Không dừng lại ở đó, ngôi sao bốn lần giành MVP còn tiến đến Terry và ném cái nhìn thách thức vào đối thủ. LeBron James coi đây là cú úp rổ ưa thích nhất trong sự nghiệp, còn Jason Terry sau này bị nhiều người châm chọc vì sắm vai nạn nhân.

4. Julius Erving (Philadelphia 76ers - Los Angeles Lakers, 1987)

Trong trận đấu giữa Philadelphia 76ers và Los Angeles Lakers năm 1987, Erving biến đường phản công nhanh trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất NBA. Ngôi sao của Sixers ôm gọn trái bóng bằng một tay, làm động tác giả rồi thực hiện cú windmill dunk trên đầu của Michael Cooper, một trong những cầu thủ phòng ngự tốt nhất của thế hệ “Showtime Lakers” thời điểm ấy.

Dr. J còn ăn mừng theo điệu bồng con, khiến bình luận viên Chick Hearn phải thốt lên: “(Erving) bế em bé (Cooper) và đưa cậu ta đi ngủ”. Tới nay, đây vẫn được coi là pha úp rổ mượt mà và ấn tượng bậc nhất lịch sử giải đấu.

3. Shaquille O’Neal (game 7 chung kết miền Tây NBA 2000)

Trong game sống còn của chung kết miền Tây NBA, Los Angeles Lakers phải bám đuổi Portland Trail Blazers với cách biệt 15 điểm. Tuy nhiên, đội chủ nhà dẫn ngược trong hiệp cuối. Khi trận đấu còn 40 giây, Kobe Bryant lốp bóng cho Shaquille O’Neal úp rổ, nâng cách biệt lên 6 điểm và gần như định đoạt số phận trận đấu. Pha phối hợp giữa hai ngôi sao hàng đầu đã khẳng định sức mạnh của Lakers, mở ra chuỗi 3 chức vô địch NBA liên tiếp.

2. Vince Carter (Dunk Contest 2000)

Tại kỳ NBA All-Star năm 2000, Vince Carter gây sốt khi vô địch Dunk Contest. Một cú xoay 360 độ úp rổ một tay, sau đó là cú bật nhảy nhét cả khuỷu tay vào trong rổ đã tạo nên một trong những chiến thắng thuyết phục nhất từ trước tới nay.

Không chỉ vậy, Carter còn giúp vực dậy cuộc thi úp rổ của NBA, vốn không có chất lượng cao trong nhiều năm trước đó, thậm chí còn bị đình chỉ vào năm 1999.

1. Michael Jordan (Dunk Contest 1988)

Cú úp rổ từ vạch ném phạt của Michael Jordan là bước ngoặt quan trọng đối với lịch sử NBA. Trong cuộc cạnh tranh gắt gao với Dominique Wilkins tại Dunk Contest 1988, ngôi sao Chicago Bulls giành chiến thắng với cú dunk từng gắn liền với huyền thoại Julius Erving. Pha bóng không chỉ thể hiện sức bật hơn người của VĐV sinh năm 1963, mà còn trở thành biểu tượng mới của NBA, giúp lan tỏa thương hiệu Air Jordan. Sự thành công của Michael Jordan cũng giúp giải bóng rổ nhà nghề Mỹ nâng cao vị thế.

Nguồn vnexpress.net