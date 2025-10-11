Mbappe lập công, Pháp thắng dễ Azerbaijan để củng cố ngôi đầu

Kylian Mbappe, Adrien Rabiot và Florian Thauvin lần lượt lập công, giúp tuyển Pháp giành chiến thắng 3-0 trước Azerbaijan, tiếp tục dẫn đầu bảng D vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với phong độ toàn thắng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Pháp nhanh chóng kiểm soát thế trận và dồn ép Azerbaijan bằng lối chơi tốc độ, phối hợp chính xác. Phút 11, Malo Gusto có cơ hội mở tỷ số với cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành nhưng thủ môn Shahrudin Mahammadaliyev phản xạ kịp thời cứu thua. Dù bị lép vế, Azerbaijan vẫn phòng ngự kín kẽ, cố gắng ngăn chặn những pha tấn công dồn dập từ đội chủ nhà.

Đến phút 45+2, thế bế tắc mới được phá vỡ khi Kylian Mbappe tự mình đột phá và tung cú sút hiểm hóc vào góc phải khung thành, mở tỷ số 1-0 cho Pháp. Bàn thắng giúp đoàn quân của HLV Didier Deschamps thêm hưng phấn, khép lại hiệp một với lợi thế dẫn bàn.

Sau giờ nghỉ, Pháp tiếp tục duy trì thế áp đảo. Phút 50, Hugo Ekitike suýt nâng tỷ số lên 2-0 khi cú sút của anh dội cột dọc khung thành. Tuy nhiên, chỉ 19 phút sau, Adrien Rabiot đã nhân đôi cách biệt bằng pha đánh đầu chính xác từ quả tạt của Mbappe. Ở phút 84, Florian Thauvin - cầu thủ vừa vào thay Mbappe khép lại trận đấu bằng pha dứt điểm kỹ thuật đưa bóng xoáy vào góc phải, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Azerbaijan dù nỗ lực điều chỉnh đội hình với nhiều sự thay người do chấn thương và thể lực, vẫn không thể tạo ra khác biệt trước sức mạnh vượt trội của đối thủ. Pháp thi đấu chắc chắn, duy trì kiểm soát và bảo toàn mành lưới cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.

Với chiến thắng này, Pháp củng cố ngôi đầu bảng D với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận, ghi 7 bàn và chưa để thủng lưới. Ukraine xếp thứ hai với 4 điểm, Iceland đứng thứ ba với 3 điểm, còn Azerbaijan chỉ có 1 điểm, đứng cuối bảng. Phong độ ấn tượng giúp Les Bleus tiến thêm một bước vững chắc trong hành trình giành vé tới World Cup 2026, trong khi Azerbaijan gần như đã hết cơ hội cạnh tranh.

Nguồn thethao247