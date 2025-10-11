Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Mbappe lập công, Pháp thắng dễ Azerbaijan để củng cố ngôi đầu

Kylian Mbappe, Adrien Rabiot và Florian Thauvin lần lượt lập công, giúp tuyển Pháp giành chiến thắng 3-0 trước Azerbaijan, tiếp tục dẫn đầu bảng D vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với phong độ toàn thắng.

Mbappe lập công, Pháp thắng dễ Azerbaijan để củng cố ngôi đầu

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Pháp nhanh chóng kiểm soát thế trận và dồn ép Azerbaijan bằng lối chơi tốc độ, phối hợp chính xác. Phút 11, Malo Gusto có cơ hội mở tỷ số với cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành nhưng thủ môn Shahrudin Mahammadaliyev phản xạ kịp thời cứu thua. Dù bị lép vế, Azerbaijan vẫn phòng ngự kín kẽ, cố gắng ngăn chặn những pha tấn công dồn dập từ đội chủ nhà.

Đến phút 45+2, thế bế tắc mới được phá vỡ khi Kylian Mbappe tự mình đột phá và tung cú sút hiểm hóc vào góc phải khung thành, mở tỷ số 1-0 cho Pháp. Bàn thắng giúp đoàn quân của HLV Didier Deschamps thêm hưng phấn, khép lại hiệp một với lợi thế dẫn bàn.

Sau giờ nghỉ, Pháp tiếp tục duy trì thế áp đảo. Phút 50, Hugo Ekitike suýt nâng tỷ số lên 2-0 khi cú sút của anh dội cột dọc khung thành. Tuy nhiên, chỉ 19 phút sau, Adrien Rabiot đã nhân đôi cách biệt bằng pha đánh đầu chính xác từ quả tạt của Mbappe. Ở phút 84, Florian Thauvin - cầu thủ vừa vào thay Mbappe khép lại trận đấu bằng pha dứt điểm kỹ thuật đưa bóng xoáy vào góc phải, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Azerbaijan dù nỗ lực điều chỉnh đội hình với nhiều sự thay người do chấn thương và thể lực, vẫn không thể tạo ra khác biệt trước sức mạnh vượt trội của đối thủ. Pháp thi đấu chắc chắn, duy trì kiểm soát và bảo toàn mành lưới cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.

Với chiến thắng này, Pháp củng cố ngôi đầu bảng D với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận, ghi 7 bàn và chưa để thủng lưới. Ukraine xếp thứ hai với 4 điểm, Iceland đứng thứ ba với 3 điểm, còn Azerbaijan chỉ có 1 điểm, đứng cuối bảng. Phong độ ấn tượng giúp Les Bleus tiến thêm một bước vững chắc trong hành trình giành vé tới World Cup 2026, trong khi Azerbaijan gần như đã hết cơ hội cạnh tranh.

Nguồn thethao247


Nguồn thethao247

 Từ khóa: Azerbaijan Pháp Kylian Mbappe Lập công Toàn Thắng Chiến thắng Vòng loại world cup Châu Âu Ngôi đầu World Cup 2026
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Nam - Nepal: Khẳng định sức mạnh

Việt Nam - Nepal: Khẳng định sức mạnh
2025-10-09 14:10:00

Ngày 9/10, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với tuyển Nepal thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân vận động Gò Đậu (TP Hồ Chí Minh). Đây là...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long