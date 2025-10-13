Thể thao
Công đoàn Công ty TNHH Uju Vina tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần VI

Vừa qua Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Uju Vina (Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc) tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần VI năm 2025.

Tham gia hội thao có hơn 300 cán bộ, công nhân viên tham gia thi đấu với các nội dung: Đá bóng, cầu lông, kéo co, chạy tiếp sức, nhảy bao bố, mini game, bịt mắt đánh trống. Hội thao lần này nhằm khơi dậy tinh thần rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khoẻ cho người lao động, góp phần tạo không khí thi đua hăng say lao động sản xuất tại doanh nghiệp.

Lãnh đạo Ban Công đoàn khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Doanh nghiệp trao giải Nhất môn bóng đá nam cho các vận động viên.

Ban Tổ chức đã sắp xếp lịch thi đấu khoa học, hợp lý nhằm đảm bảo các vận động viên tham gia hoàn thành công việc tại Công ty mà vẫn có thể tham gia thi đấu và cổ vũ cho các đội tham dự.

Lãnh đạo Ban Công đoàn khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ trao các giải cho các vận động viên tham gia hội thao.

Đây cũng là dịp gắn kết đoàn viên, người lao động, tạo động lực để người lao động yên tâm sản xuất, sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Kết thúc hội thao, Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các nội dung thi đấu.

