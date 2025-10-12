Thể thao
Hội thao công nhân lao động các khu công nghiệp tỉnh (khu vực Vĩnh Phúc)

Ngày 12/10, tại Nhà văn hoá công nhân - Khu công nghiệp (KCN) Khai Quang, LĐLĐ tỉnh tổ chức khai mạc hội thao công nhân lao động các KCN tỉnh (khu vực Vĩnh Phúc) nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 * 20/10/2025).

Hội thao công nhân lao động các khu công nghiệp tỉnh (khu vực Vĩnh Phúc)

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao

Tham gia hội thao có hơn 300 vận động viên (VĐV) đến từ gần 40 đơn vị doanh nghiệp thuộc các KCN khu vực Vĩnh Phúc, trong đó có 20 đội bóng chuyền hơi và 19 đội Pickleball. Các VĐV thi đấu ở 4 nội dung: Bóng chuyền hơi nữ, Pickleball đôi nam, Pickleball đôi nữ và Pickleball đôi nam nữ.

Hội thao công nhân lao động các khu công nghiệp tỉnh (khu vực Vĩnh Phúc)

Các VĐV thi đấu môn bóng chuyền hơi nữ

Thông qua hội thao nhằm tăng cường giao lưu kết nối giữa các doanh nghiệp trên địa bàn các KCN tỉnh, đồng thời tạo ra sân chơi ý nghĩa cho đoàn viên, người lao động, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Hội thao diễn ra từ ngày 12-19/10.

Hội thao công nhân lao động các khu công nghiệp tỉnh (khu vực Vĩnh Phúc)

Pickleball là môn thể thao thu hút sự tham gia của đông đảo VĐV

Hồng Nhung

