Hội thao công nhân lao động các khu công nghiệp tỉnh (khu vực Vĩnh Phúc)

{title}
{publish}
{head}
Ngày 12/10, tại Nhà văn hoá công nhân - Khu công nghiệp (KCN) Khai Quang, LĐLĐ tỉnh tổ chức khai mạc hội thao công nhân lao động các KCN tỉnh (khu vực Vĩnh Phúc) nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 * 20/10/2025).
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao
Tham gia hội thao có hơn 300 vận động viên (VĐV) đến từ gần 40 đơn vị doanh nghiệp thuộc các KCN khu vực Vĩnh Phúc, trong đó có 20 đội bóng chuyền hơi và 19 đội Pickleball. Các VĐV thi đấu ở 4 nội dung: Bóng chuyền hơi nữ, Pickleball đôi nam, Pickleball đôi nữ và Pickleball đôi nam nữ.
Các VĐV thi đấu môn bóng chuyền hơi nữ
Thông qua hội thao nhằm tăng cường giao lưu kết nối giữa các doanh nghiệp trên địa bàn các KCN tỉnh, đồng thời tạo ra sân chơi ý nghĩa cho đoàn viên, người lao động, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Hội thao diễn ra từ ngày 12-19/10.
Pickleball là môn thể thao thu hút sự tham gia của đông đảo VĐV
Hồng Nhung
baophutho.vn Vừa qua Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Uju Vina (Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc) tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần VI năm 2025.
Sau trận thắng Lào ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia về nước trong âm thầm. Ở trận lượt về vào ngày 14.10, dù được chơi trên sân nhà Bukit Jalil nhưng thầy...
baophutho.vn Tại Giải Vô địch Vật cổ điển, Vật tự do Quốc gia năm 2025 vừa khép lại tại tỉnh Bắc Ninh, Đội tuyển Vật Phú Thọ với 5 VĐV thi đấu ở các nội...
Trận thua 0-1 trước Iraq rạng sáng 12.10 đã khép lại giấc mơ dự World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia.
Kylian Mbappe, Adrien Rabiot và Florian Thauvin lần lượt lập công, giúp tuyển Pháp giành chiến thắng 3-0 trước Azerbaijan, tiếp tục dẫn đầu bảng D vòng loại World Cup 2026 khu...
Việt Nam chính thức trở thành quốc gia thứ hai đăng cai Đại hội Thể thao điện tử châu Á (Asian Esports Games) năm 2026.
Nhờ chiến thắng 40-5 trước David Pennor sau bốn lượt cơ tối 9/10, cơ thủ Bao Phương Vinh lập kỷ lục về hiệu suất ghi điểm ở World Cup Billiards 3C.