10 thẻ đỏ nổi tiếng trong bóng đá

Eric Cantona song phi vào CĐV, Kieran Gibbs bị phạt nhầm hay Idrissa Gueye tát đồng đội thuộc danh sách những thẻ đỏ kỳ lạ nhất trong lịch sử bóng đá.

Idrissa Gueye tức giận tát đồng đội Michael Keane và bị truất quyền thi đấu ngay phút 13 trận Everton thắng Man Utd 1-0 tại vòng 12 Ngoại hạng Anh ngày 24/11/2025.

Gueye trở thành cầu thủ đầu tiên ở Ngoại hạng Anh bị thẻ đỏ vì đánh đồng đội kể từ Ricardo Fuller (Stoke City) năm 2008. Đây mới là lần thứ ba trong lịch sử giải đấu có trường hợp như vậy, sau vụ ẩu đả tai tiếng giữa Lee Bowyer và Kieron Dyer năm 2005.

Trong đó, Bowyer nhận án treo giò bảy trận và bị phạt 30.000 bảng (gần 40.000 USD), trước khi rời Newcastle mùa hè cùng năm. Còn Fuller, người tát đội trưởng Andy Griffin năm 2008, cho biết sự cố khiến tập thể mạnh mẽ hơn và tiếp tục gắn bó với Stoke đến năm 2012.

Trước trận Marseille gặp Vitoria Guimaraes tại Europa League năm 2017, Patrice Evra đá vào đầu một CĐV. Theo L'Equipe, đây là hành động đáp trả của cầu thủ người Pháp sau khi bị chính CĐV đội nhà chế nhạo trong khoảng nửa tiếng lúc đang khởi động.

Evra có tên trong danh sách dự bị trận này, nhưng bị trọng tài phạt thẻ đỏ và phải theo dõi các đồng đội thi đấu từ khán đài. Marseille thì vẫn được ra sân với đủ 11 người.

Phút 75 trận đấu tại vòng loại World Cup 2016, khi Bosnia đang dẫn Hy Lạp 1-0, Edin Dzeko bị trung vệ Sokratis Papastathopoulos kéo ngã.

Khi Sokratis giật và ôm trái bóng, Dzeko - lúc này nằm sân - đã phản ứng bằng cách tụt quần cầu thủ Hy Lạp. Hệ quả, cựu tiền đạo Man City nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Trong thế thiếu người, Bosnia để Giorgos Tzavellas chọc thủng lưới ở phút bù giờ và bị cầm chân 1-1.

Trong trận Chelsea thắng Arsenal 6-0 tại Ngoại hạng Anh năm 2014, Eden Hazard dứt điểm bị Alex Oxlade-Chamberlain cản bóng bằng tay trong vòng cấm. Trọng tài Andre Marriner tưởng Kieran Gibbs mắc lỗi, nên rút thẻ đỏ với hậu vệ người Pháp.

Sau khi tham khảo ý kiến của ban cố vấn, LĐBĐ Anh (FA) không truy cứu sự việc. Họ cho rằng trọng tài Marriner không chỉ đuổi nhầm người mà pha để tay chạm bóng của Alex Oxlade-Chamberlain không đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp. Vì thế, cả trọng tài Marriner và cầu thủ Arsenal trắng án.

Trong trận gặp RC Lens tại Ligue 1 năm 2014, Edinson Cavani ghi bàn từ chấm phạt đền và nâng tỷ số lên 3-1. Tiền đạo người Uruguay sau đó ăn mừng bằng hình ảnh "súng bắn tỉa" đặc trưng, hướng về phía CĐV khách. Trọng tài không hài lòng và rút thẻ vàng cảnh cáo Cavani.

Cavani giận dữ, đặt tay lên cánh tay của trọng tài để phản ứng. Hệ quả, trung phong của PSG phải nhận thẻ vàng thứ hai.

Cuối trận Argentina gặp Ecuador ở vòng loại World Cup diễn ra năm 2013, Javier Mascherano bị đau và phải rời sân trên cáng. Trong quá trình được các nhân viên y tế đưa ra ngoài, anh bị nước đổ lên người nên phản ứng bằng cách đạp liên tiếp vào một nhân viên lái xe cứu thương.

Hành động này khiến hơn 40.000 CĐV khán đài sân Estadio Olimpico Atahualpa giận dữ. Trọng tài Enrique Caceres thì rút thẻ đỏ trực tiếp với Mascherano. Dù vậy, cầu thủ của Argentina vẫn không nguôi, tiếp tục phản ứng dữ dội, tạo nên khung cảnh hỗn loạn, buộc nhân viên an ninh phải can thiệp.

Bán kết lượt về Cup Liên đoàn Anh năm 2013 diễn ra giữa Swansea City và Chelsea. Khi đó, Chelsea đang bị dẫn 0-2 và trận đấu chỉ còn 10 phút. Chứng kiến cậu bé nhặt bóng của chủ nhà Charlie, 17 tuổi, cố giữ bóng để câu giờ, Eden Hazard tức giận đá vào người. Hệ quả, ngôi sao người Bỉ nhận thẻ đỏ trực tiếp, còn Chelsea không thể lật ngược thế cờ.

Sau sự cố, Charlie đã ngừng tham gia hoạt động bóng đá. Thay vào đó, cậu trở thành ông chủ của đế chế vodka trị giá 50 triệu USD.

Josip Simunic là trường hợp đặc biệt, khi không phải rời sân dù nhận hai thẻ vàng. Trong trận đấu tại vòng bảng World Cup 2006, trọng tài Graham Poll đuổi hai cầu thủ của cả Croatia lẫn Australia, trước khi tặng cho Josip Simunic thẻ vàng thứ hai. Tuy nhiên, ông quên không truất quyền thi đấu của Simunic.

Phải tới khi anh này mắc lỗi sau đó ít phút và nhận thẻ vàng thứ ba, trọng tài người Anh mới đuổi Simunic khỏi sân. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2, và Australia giành quyền vào vòng 1/8.

Trong trận Liverpool gặp Arsenal ở Cup FA năm 2002, Jamie Carragher bị một CĐV đối thủ ném đồng xu trúng người. Cựu trung vệ người Anh lập tức phản ứng, ném lại lên khán đài. Trọng tài không bỏ qua, và rút thẻ đỏ trực tiếp với Carragher.

Dù không bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) phạt thêm, Carragher vẫn nhận một cảnh cáo chính thức từ cảnh sát - làm dấy lên tranh cãi về cách thức phản ứng của cầu thủ trước hành động khiêu khích từ khán giả. Đây cũng là một trong ba lần nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp của Carragher.

Ngày 25/1/1995, Eric Cantona làm chấn động làng bóng đá Anh cũng như toàn thế giới với hành vi phi thể thao, mà sau đó khiến anh chịu án phạt nghiêm khắc. Cựu danh thủ người Pháp tung cước vào CĐV Crystal Palace Matthew Simmons, chỉ ít phút sau khi bị đuổi khỏi sân Selhurst Park vì phạm lỗi thô bạo.

Với hành động này, Cantona bị phạt 15.000 USD, ngồi tù hai tuần và án treo giò 9 tháng. Sau khi kháng cáo, anh không phải vào trại nhưng bị phạt 120 tiếng lao động công ích (Cantona chọn việc huấn luyện cho các cầu thủ trẻ).

Nguồn vnexpress.net