U22 Việt Nam tự tin chinh phục Huy chương Vàng SEA Games 33

Bùi Vĩ Hào khẳng định U22 Việt Nam đang rất tự tin với mục tiêu giành Huy chương Vàng SEA Games 33.

Ngày 24/11, U22 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân Bà Rịa, TP.HCM để chính thức khởi động giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho SEA Games 33.

Ở buổi tập này, HLV Kim Sang Sik đã có trong tay 25/28 cầu thủ được triệu tập. Nhóm cầu thủ hội quân trong ngày hôm nay đều vừa hoàn thành thi đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/26 và được tập nhẹ nhằm hồi phục thể trạng.

Nhóm 3 cầu thủ còn lại gồm Phạm Lý Đức, Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc sẽ lên tập trung vào ngày 28/11 tới, sau khi cùng CLB CAHN thi đấu trận gặp Beijing FC tại Cúp C2 châu Á 2025/26.

Trước buổi tập, cầu thủ Bùi Vĩ Hào - chân sút vừa trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương - đã chia sẻ với truyền thông về cảm xúc và quyết tâm trong lần hội quân đặc biệt này. Vĩ Hào thừa nhận việc có mặt trở lại trong màu áo U22 Việt Nam là “cảm giác hạnh phúc và vinh dự”, bởi đây có thể là SEA Games cuối cùng của các cầu thủ lứa tuổi U23 trong đội hình của đội tuyển lần này.

Khi được hỏi về hành trình tại giải quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025 vừa qua, Vĩ Hào cho biết, anh chỉ thi đấu những phút cuối ở hai trận để lấy lại cảm giác bóng và cải thiện thể lực. Điều quan trọng hơn cả là được tái hòa nhập với tập thể U22 Việt Nam sau thời gian dài vắng mặt. Tiền đạo trẻ của TP.HCM chia sẻ anh không còn cảm giác “nhát chân”, bởi trước đó đã được thi đấu tập và rèn thể lực tại CLB.

Nói về cơ hội tham dự SEA Games 33, Vĩ Hào thẳng thắn chia sẻ: “Danh sách cuối cùng chưa chắc chắn, nhưng nếu được góp mặt, đây sẽ là SEA Games đầu tiên của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng không đòi hỏi quá nhiều vì mới trở lại, cần thời gian để tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất”.

Dù vậy, Vĩ Hào khẳng định toàn đội đang rất tự tin với mục tiêu giành Huy chương Vàng SEA Games 33. Anh nhấn mạnh: “Đội đã đi cùng nhau qua nhiều giải đấu và gặt hái thành công. Chúng tôi hoàn toàn tự tin hướng tới mục tiêu cao nhất”.

Theo kế hoạch trong những ngày tới, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục rèn chiến thuật, hoàn thiện đội hình và đánh giá phong độ từng vị trí, trước khi tiến hành chốt lại danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ lên đường sang Thái Lan tranh tài tại kỳ Đại hội lần này.

Nguồn vov.vn