Lammens đang cải thiện hàng thủ Man Utd thế nào

Điềm tĩnh, ra vào chủ động và cứu thua thông minh, Senne Lammens giúp Man Utd giảm hẳn sai lầm và mở ra cho bản thân cơ hội trở thành thủ môn số một tại Old Trafford.

Kể từ khi David de Gea rời Man Utd hè 2023, vị trí thủ môn tại Old Trafford luôn là bài toán nan giải. Người được chọn thay thế, Andre Onana, không đáp ứng kỳ vọng, còn Altay Bayindir - phương án dự phòng - cũng không biết tận dụng để tạo dấu ấn mỗi khi được trao cơ hội.

Đến cuối tháng 8, HLV Ruben Amorim quyết định giải quyết dứt điểm vấn đề bằng cách chiêu mộ thủ môn ít tên tuổi Lammens từ Royal Antwerp với tổng phí 30 triệu USD. Và chỉ sau vài trận, thủ thành 23 tuổi lập tức xua tan nghi ngại về kinh nghiệm đỉnh cao bằng chuỗi màn trình diễn đầy chắc chắn.

Senne Lammens bật nhảy bắt bóng trong trận Man Utd thắng Sunderland 2-0 trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, vòng 7 Ngoại hạng Anh ngày 4/10/2025. Ảnh: Man Utd

Không phải nhờ những pha cứu thua xuất thần như De Gea, điều người hâm mộ đánh giá cao nhất ở Lammens là sự điềm tĩnh. Luôn giữ vững tinh thần dưới áp lực, tự tin rời khung thành để xử lý những tình huống bóng bổng, thủ môn người Bỉ mang đến cảm giác an toàn hiếm thấy cho toàn đội.

Ngay trận ra mắt Ngoại hạng Anh - giữ sạch lưới trước Sunderland tại Old Trafford - Lammens đã thể hiện tố chất đó. Sau trận, anh chia sẻ đầy tự hào: "Tôi hiểu đây là trận đấu quan trọng, cần tạo ấn tượng tốt, và tôi đã làm được. Không phải những pha cứu thua mãn nhãn, mà là sự điềm tĩnh. Tôi tự hào vì điều đó".

Sự tự tin này đã lan tỏa sang cả hệ thống phòng ngự. Kể từ khi Lammens bắt chính, hàng thủ Man Utd ổn định hơn hẳn và số sai lầm dẫn tới bàn thua giảm đáng kể. Dù đối thủ tung ra nhiều cú sút hơn, chất lượng các tình huống dứt điểm nhìn chung lại thấp hơn.

Theo trang chủ Ngoại hạng Anh, chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGa) từ các cú sút mà Man Utd phải đối mặt trong 5 trận gần nhất đã giảm từ mức trung bình 0,17 xuống 0,1 mỗi trận, đồng thời số cơ hội rõ ràng mà đối phương tạo ra cũng giảm đi 5 lần. Trong sáu vòng đầu, hàng thủ Man Utd mắc tới ba sai lầm dẫn đến bàn thua. Còn năm vòng gần nhất mà Lammens bắt chính, con số này là 0.

Tỷ lệ cản phá của Lammens đạt 66,7% - không phải tốt nhất giải, nhưng vượt xa đồng đội Bayindir với 52,2%. Theo Opta, Lammens đã ngăn chặn 1,51 bàn thua ngoài dự kiến, trong khi Bayindir lại mang chỉ số âm - 0,84, cho thấy anh thường để lọt những cú sút không hiểm và đáng lẽ có thể cứu được.

Biểu đồ vị trí cứu thua của hai người (ảnh dưới) cũng phơi bày sự khác biệt rõ rệt. Lammens kiểm soát tốt các góc khung thành, đặc biệt là những cú dứt điểm đi sát cột dọc. Bayindir chủ yếu cản phá các cú sút ở vị trí trung tâm, và khó kiểm soát những pha bóng nhắm vào góc.

Những cú sút trúng đích mà Altay Bayindir và Senne Lammens phải đối mặt tại Ngoại hạng Anh mùa này. Bóng trắng là để lọt lưới, bóng đỏ là cản phá. Ảnh: Premier League

Điểm yếu của Onana lẫn Bayindir là ngại rời khung thành để đón bóng bổng, tạo điều kiện cho đối phương có nhiều không gian xử lý bóng. Ngay trận ra mắt, Lammens đã cho thấy sự khác biệt khi lao ra bắt gọn quả tạt bổng của Noah Sadiki - pha xử lý dứt khoát khiến khán đài Old Trafford reo vang. Thủ thành 23 tuổi duy trì lối chơi chủ động ở các trận đấu sau đó.

Lammens lao ra bắt gọn quả tạt bổng của Noah Sadiki trong trận thắng Sunderland. Ảnh: Premier League

Bên cạnh những tình huống xử lý bóng bổng an toàn, Lammens còn thực hiện nhiều pha cứu thua thông minh. Trong trận thắng Liverpool 2-1, thủ môn người Bỉ dùng chân cản phá cú dứt điểm của Alexander Isak - tình huống mang tính bước ngoặt. Đến trận thắng Brighton 4-2, Lammens tiếp tục gây ấn tượng với pha bay người đẹp mắt để từ chối cú sút xa về góc cao của Ferdi Kadioglu.

Lammens cản bằng chân trong tình huống đối mặt với Alexander Isak trong trận Man Utd thắng Liverpool 2-1 trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương Quốc Anh, vòng 8 Ngoại hạng Anh tối 19/10/2025. Ảnh: Premier League

Sự góp mặt của Lammens cũng khiến HLV Ruben Amorim điều chỉnh cách triển khai bóng từ vạch 5m50. Trong cả năm trận đã qua, Lammens không thực hiện bất kỳ pha phát bóng nào dưới 36,6 m. Tất cả đều hướng về cánh trái, tạo nên một phương án khá dễ đoán nhưng lại đầy ổn định trong cách Man Utd tổ chức bóng.

Ngược lại, trong 6 trận đầu mùa, Bayindir đa dạng hơn rất nhiều, thường xuyên chuyền ngắn từ những quả phát bóng. Mùa 2024-2025, Onana cũng luân phiên giữa phát bóng ngắn và dài.

Biểu đồ những cú phát bóng của Senne Lammens (ảnh trước) và Altay Bayindir ở mùa 2025-2026, Andre Onana ở mùa 2024-2025 (ảnh sau) tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: Premier League

“Lammens đang cho thấy bản lĩnh của một thủ môn đủ khả năng chịu áp lực ở CLB lớn như Man Utd”, trang chủ Ngoại hạng Anh bình luận. "Thách thức tiếp theo của thủ thành 23 tuổi là gia tăng số trận giữ sạch lưới và tiếp tục trở thành người tạo khác biệt ở những thời điểm quan trọng. Nếu duy trì được sự ổn định đó, Lammens sẽ là lựa chọn số một lâu dài trong khung gỗ Man Utd".

