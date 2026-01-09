Không phải phụ kiện USB nào cũng an toàn cho điện thoại

Cổng USB trên điện thoại không chỉ dùng để sạc pin mà còn hỗ trợ truyền dữ liệu, kết nối ổ flash OTG, ổ cứng ngoài và nhiều loại phụ kiện khác.

Tuy nhiên, việc sử dụng phụ kiện USB kém chất lượng hoặc không được chứng nhận có thể gây ảnh hưởng đến điện thoại, như pin, phần cứng và làm gia tăng rủi ro lộ dữ liệu cá nhân. Theo các chuyên gia, một số phụ kiện cắm qua cổng USB có thể ảnh hưởng đến độ bền thiết bị, thậm chí đe dọa an toàn dữ liệu.

Không phải mọi phụ kiện USB đều phù hợp để cắm vào điện thoại

Dưới đây là một số lưu ý về các phụ kiện USB mà người dùng cần tránh cắm vào cổng kết nối trên điện thoại để tránh hối hận về sau.

Bộ sạc nhanh không được chứng nhận là rủi ro phổ biến. Các bộ sạc giá rẻ thường không kiểm soát tốt dòng điện và nhiệt độ, dễ khiến pin chai nhanh hoặc làm hỏng linh kiện bên trong. Người dùng được khuyến nghị chọn bộ sạc đạt chuẩn từ các thương hiệu uy tín, dù chi phí cao hơn.

Cáp sạc kém chất lượng cũng là nguyên nhân khiến điện thoại nóng bất thường khi sạc. Nhiều loại cáp không đạt tiêu chuẩn an toàn, khả năng truyền điện không ổn định, lâu dài ảnh hưởng đến cổng sạc và pin.

Trạm sạc công cộng tại sân bay, quán cà phê hay khách sạn mang lại sự tiện lợi nhưng tiềm ẩn nguy cơ bảo mật. Cơ quan điều tra Mỹ (FBI) từng cảnh báo về hình thức tấn công “juice jacking”, vốn cho phép tin tặc cài phần mềm độc hại hoặc đánh cắp dữ liệu thông qua cổng USB. Giải pháp an toàn hơn là sử dụng sạc dự phòng hoặc củ sạc cá nhân.

Ổ USB và ổ cứng ngoài không rõ nguồn gốc cũng có thể chứa mã độc gây rủi ro cho dữ liệu cá nhân. Ngoài ra, một số ổ lưu trữ yêu cầu nguồn điện cao hơn khả năng cung cấp của smartphone, làm tăng nguy cơ hỏng cổng sạc.

Cuối cùng, các phụ kiện USB giá rẻ như quạt mini, đèn LED hay camera nội soi tuy hấp dẫn về giá nhưng thường không được kiểm định chất lượng. Những thiết bị này có thể tiêu thụ điện vượt mức cho phép, gây quá nhiệt và làm giảm tuổi thọ pin.

Giới chuyên môn khuyến cáo người dùng nên ưu tiên phụ kiện đạt chuẩn, hạn chế cắm thiết bị không cần thiết vào cổng USB để bảo vệ điện thoại và dữ liệu cá nhân.

