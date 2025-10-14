Nữ Chủ nhiệm Hợp tác xã năng động

Mạnh dạn, tự tin tìm việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương với thu nhập bình quân từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng; chị đã được Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng Bằng khen và được UBND tỉnh tặng Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” - Đó là chị Trần Thị Minh Huế, Giám đốc cơ sở gia công tóc giả xuất khẩu; chủ nhiệm HTX phát triển Du lịch Tam Đảo Xanh, xã Tam Đảo.

Điềm đạm, kín đáo, tự tin, ngại nói về công việc kinh doanh là cảm nhận ban đầu khi tiếp xúc với chị Trần Thị Minh Huế, Giám đốc cơ sở gia công tóc giả xuất khẩu, Chủ nhiệm HTX phát triển Du lịch Tam Đảo Xanh.

Chị Trần Thị Minh Huế hướng dẫn công nhân làm tóc giả xuất khẩu

Sau khi học hết lớp 12, Trần Thị Minh Huế không thi vào đại học mà đi học nghề, mong muốn sớm có việc làm để có tiền giúp đỡ bố mẹ nuôi 2 em ăn học. Loay hoay mãi chưa tìm được việc làm phù hợp, đến năm 20 tuổi chị mạnh dạn mở cửa hàng ăn uống ở quê, giữa lúc làm ăn thuận lợi, thì người chồng bị mắc bệnh hiểm nghèo qua đời. Một mình nuôi con nhỏ, gánh gồng mọi công việc trong gia đình, cửa hàng ăn uống phải đóng cửa, cuộc sống hai mẹ con vô cùng khó khăn.

Năm 2004, sau khi được chị gái chồng sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh dạy nghề gia công làm tóc giả xuất khẩu, chị Huế về quê mở cơ sở gia công tại nhà. Với đức tính chăm chỉ lại tỷ mỉ, cẩn trọng, sản phẩm tóc giả của cơ sở làm luôn đạt mỹ thuật và chất lượng cao, được đối tác tín nhiệm giao nhiều hơn.

Năm 2008, chị Huế thành lập cơ sở gia công tóc xuất khẩu do chị làm Giám đốc. Ban đầu, cơ sở thu hút được 15 lao động, năm sau lên hơn 40 lao động, chủ yếu là người trong và ngoài xã đến làm việc thường xuyên với mức thu nhập từ 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Với cách làm sáng tạo hiệu quả, tạo được uy tín trong việc cung ứng dịch vụ làm tóc giả xuất khẩu, chị Huế đã xây dựng được niềm tin cho người lao động và công ty lớn ở miền Nam. Từ đó, chị đã mở rộng quy mô sản xuất để thu hút thêm lao động.

Ngoài ra, chị đã đến Trại tạm giam Vĩnh Quang (Phân trại 2 ở xã Hồ Sơn cũ nay là xã Tam Đảo) phối hợp với lãnh đạo trại mở lớp dạy nghề cho 50 phạm nhân. Sau khi kiểm tra tay nghề phạm nhân đạt yêu cầu, chị giao sản phẩm cho họ làm tại trại.

Với mong muốn khi phạm nhân hết hạn tù trở về quê hương hội nhập với cộng đồng có nghề sẽ có việc làm sớm, nếu ai có điều kiện có thể mở cơ sở gia công tóc giả xuất khẩu, chị sẵn sàng ký hợp đồng giao hàng để giúp có thu nhập ổn định đời sống hòa nhập cộng đồng. Điều đáng nói, nếu người nào khi mãn hạn tù mà chưa có việc làm chị sẽ nhận vào làm việc tại cơ sở của chị tại xã Tam Đảo.

Gia công sản xuất tóc giả tại cơ sở sản xuất của chị Trần Thị Minh Huế

Em Trần Thị Lan, quê ở xã Tam Đảo bị câm điếc từ nhỏ nhưng rất khéo tay, đã được chị Huế nhận vào làm ở cơ sở hàng chục năm với mức lương đạt trung bình gần 5 triệu đồng/tháng, hay chị Đoàn Thị Minh Thúy, ở xã Tam Đảo đã gắn bó với xưởng hơn 12 năm cho biết: “Tôi muốn làm việc lâu dài ở đây vì chị Huế rất sòng phẳng, tháng nào chị Huế cũng trả tiền lương sản phẩm đầy đủ, kịp thời cho người lao động. Mỗi khi công nhân ốm đau, chị đều quan tâm thăm hỏi, động viên hỗ trợ chia sẻ bằng tinh thần và vật chất kịp thời, giúp chúng tôi yên tâm muốn gắn bó lâu dài với công việc ở đây”.

Không dừng lại ở việc làm gia công tác xuất khẩu, chị Huế nhận thấy sự tác động của môi trường đã làm cho nguồn nước mặt bị ô nhiễm nặng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người khi sử dụng nước ăn uống. Sau khi khảo sát thị trường thấy nhu cầu sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, nhất là nước uống ngày càng cao, năm 2016, chị Huế đã cho 2 người em đi học kỹ thuật sản xuất nước đóng bình và thuê hơn 1.000 m2 đất tại thôn Nga Hoàng gần nhà để đầu tư gần 2 tỷ đồng xây nhà xưởng, bể lọc nước, máy lọc, máy súc rửa bình, máy chiết rót dập nút, dàn treo bình, kho dự trữ chứa nước thành phẩm, bãi đỗ xe ô tô vận tải....

Hiện nay, HTX Phát triển du lịch Tam Đảo Xanh có 3 dòng sản phẩm chính là nước đóng bình 20 lít, chai 300ml và 500ml đã được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn nước uống trực tiếp theo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của ngành Y tế.

Với hình thức hấp dẫn, được người tiêu dùng ưa chuộng. Mỗi ngày cơ sở sản xuất được hơn 500 bình 20 lít và hơn 1.000 chai nhựa 500 ml, cơ sở đã nhận hợp đồng cung cấp nước chai thường xuyên cho Công ty Du lịch Âu Việt và Công ty Du lịch Thiên An Phú; khách sạn Hoàng Gia; khách sạn Hoàng Quy, đồng thời còn cung cấp cho hàng chục cơ quan, đơn vị trường học trong tỉnh và khu du lịch Tam Đảo núi và một số công ty du lịch ở Hà Nội. Mỗi ngày cơ sở tiêu thụ khoảng 150 - 200 bình nước, 20 - 25 thùng (24 chai 500ml/thùng) và tạo việc làm ổn định cho 4 lao động với mức thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài công việc kinh doanh, chị luôn quan tâm tới phong trào từ thiện nhân đạo, hằng năm chị đã dành hàng chục suất quà tặng trẻ em trong huyện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nhiều hoạt động thiện nguyện khác với tổng số tiền quà trị giá hàng chục triệu đồng. Hiện nay, trong cơ sở của chị có hơn 20 lao động làm gia công tóc giả xuất khẩu với mức thu nhập từ 6 - 10 triệu đồng/người/ tháng.

Với thành tích đã đạt được, chị Trần Thị Minh Huế được UBND tỉnh tặng Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong phong trào Doanh nghiệp trẻ tỉnh Vĩnh Phúc”.

Hồng Nguyễn