Sức bật du lịch từ vùng đất ven đô

Cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 40 km, Liên Sơn những năm gần đây nổi lên như một thỏi nam hút khách của du lịch sinh thái ven Thủ đô. Giữa đồi núi, những khu nghỉ dưỡng sang trọng, những homestay view núi mọc lên hài hòa với thiên nhiên, tạo nên một “chuẩn nghỉ dưỡng mới”. Cuối tuần, từng đoàn xe đổ về Liên Sơn để tìm một khoảng trời yên bình: Tắm onsen giữa làng Nhật, ngắm hoàng hôn từ bể bơi vô cực... Liên Sơn đang bước lên bản đồ du lịch sinh thái với sức hút riêng khó trộn lẫn.

Bứt phá du lịch nghỉ dưỡng

Trong nhóm khoảng 50 khu sinh thái - nghỉ dưỡng của vùng cửa ngõ Thủ đô, Liên Sơn nổi bật với chuỗi điểm đến được đầu tư bài bản, tạo nên sức hút mà nhiều địa phương lân cận không có. Satoyama Village - “ngôi làng Nhật cạnh Thủ đô” là một ví dụ điển hình: Onsen nóng - lạnh, tắm chum, xông đá muối, bể bơi vô cực và không gian kiến trúc Nhật Bản được tái hiện gần như nguyên bản, đủ sức níu chân du khách ở lại nhiều ngày. Cùng thời điểm, Lương Sơn Cảnh Homestay xuất hiện như một lựa chọn trẻ trung hơn với bể bơi view núi, khu vườn xanh bốn mùa và những bungalow gỗ mang phong vị hoài niệm. Những mô hình mới như Green Valley Cao Sơn hay Nature Key Retreat tiếp tục mở rộng bản đồ nghỉ dưỡng, khiến Liên Sơn trở thành “vùng lõi” của dòng khách tìm kiếm trải nghiệm thiên nhiên mà vẫn muốn hưởng tiện nghi hiện đại.

Toàn cảnh khu du lịch sinh thái Legacy Hill Resort & Villas tại xã Liên Sơn - một trong những điểm nhấn của chiến lược phát triển hạ tầng gắn với du lịch, đô thị và dịch vụ tại vùng đất miền núi đang chuyển mình mạnh mẽ.

Năm 2025, Liên Sơn đón khoảng 3.000 lượt khách. Toàn xã hiện có 957 cơ sở kinh doanh dịch vụ, con số phản ánh rõ mức độ sôi động của thị trường. Trong cơ cấu này, du lịch - nghỉ dưỡng được ghi nhận là nhóm tăng trưởng nhanh nhất, chiếm vai trò động lực trong nhóm dịch vụ của xã.

Chủ tịch UBND xã Bùi Quốc Hoàn nhìn nhận sức hút ấy đến từ chính những giá trị cốt lõi mà vùng đất sở hữu: Cảnh sắc sơn thủy hữu tình, hệ thống hồ - suối thiên nhiên đan cài trong địa hình đồi núi và bản sắc văn hóa Mường còn được gìn giữ. Ông nhấn mạnh: Du khách ngày nay không chỉ tìm nơi nghỉ ngơi, họ muốn được “sống trong thiên nhiên và văn hóa bản địa” và Liên Sơn đáp ứng trọn vẹn điều đó. Chính nhận định này giải thích vì sao các doanh nghiệp chọn Liên Sơn làm điểm đầu tư và vì sao mỗi khu nghỉ dưỡng mở ra đều nhanh chóng có lượng khách ổn định.

Sự bứt phá của du lịch Liên Sơn vì thế không chỉ nằm ở số lượng cơ sở lưu trú hay vẻ đẹp của các khu nghỉ dưỡng, mà ở cách địa phương nâng chất lượng dịch vụ để tạo thương hiệu cạnh tranh. Hệ thống đường kết nối các điểm du lịch được cải thiện, dịch vụ lưu trú được đa dạng hóa, còn doanh nghiệp thì chú trọng đảm bảo an toàn - an ninh, tạo cảm giác thân thiện cho khách. Nhờ đó, Liên Sơn đang từ một xã miền núi yên ả trở thành điểm đến sinh thái - nghỉ dưỡng có tên trên bản đồ du lịch ven Thủ đô.

Dấu ấn văn hóa - lịch sử ở Liên Sơn

Điều giữ chân du khách ở Liên Sơn không chỉ là các khu nghỉ dưỡng sang trọng, mà còn là một “bộ sưu tập” những giá trị văn hóa - thiên nhiên được bảo tồn khá nguyên vẹn. Nhiều đoàn khách từ Hà Nội chọn hành trình bắt đầu bằng chuyến khám phá cây Sanh Suối Cốc - di sản hơn 800 năm tuổi, với 54 nhánh lớn vươn tỏa thành một quần thể khổng lồ. Đứng dưới tán cây, người ta dễ cảm nhận sự cổ kính của vùng đất Mường xưa, nơi những lớp phù sa văn hóa đã kết tụ thành những hình hài đặc biệt. Đây là điểm check-in “đinh” của các tour trải nghiệm, bởi hiếm nơi nào chỉ cách Thủ đô chưa đầy 40 km lại còn giữ một “kỳ quan xanh” sống động đến vậy.

Từ Suối Cốc, du khách thường tiếp tục hành trình tới Hang Chổ - di tích khảo cổ quan trọng của nền “Văn hóa Hòa Bình”, nơi còn lưu lại dấu vết người tiền sử trong lòng núi. Với những người mê khám phá, đây không chỉ là một hang đá mà là “mốc ký ức” của cả vùng văn hóa từng định hình đời sống cư dân cách đây hàng nghìn năm. Chính quyền địa phương thường lồng ghép điểm dừng này vào tour để du khách thấy rằng Liên Sơn không chỉ có cảnh quan đẹp, mà còn có chiều sâu văn hóa hiếm gặp.

Trở về bản làng, nhịp sống của người Mường hôm nay vẫn giữ được những mạch nguồn cũ: Tiếng giã gạo, những nếp nhà sàn, những món ăn mang lửa bếp của núi rừng. Nhiều homestay khai thác chính những giá trị ấy để tạo trải nghiệm: Cùng làm bánh truyền thống, đi hái rau rừng, nghe những câu chuyện dân gian người Mường kể lại cho du khách. Không màu mè, không “biểu diễn hóa”, chính sự tự nhiên và giản dị ấy khiến du khách cảm thấy mình đang sống “trong” Liên Sơn chứ không phải “ghé qua”.

Ở Liên Sơn, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng không đứng tách rời khỏi văn hóa - lịch sử, mà được nối thành một dải trải nghiệm liền mạch. Đây cũng là lý do dù sản phẩm nghỉ dưỡng hiện đại phát triển mạnh, vùng đất vẫn giữ được tính nguyên bản - một yếu tố giúp Liên Sơn khác biệt trước làn sóng đô thị hóa lan rộng ở vùng ven Hà Nội.

Từ một vùng núi yên ả, Liên Sơn đang bước lên bản đồ du lịch ven Thủ đô bằng chính sức mạnh của thiên nhiên, con người và khát vọng phát triển. Nếu giữ đúng hướng đi này, Liên Sơn không chỉ là nơi để nghỉ dưỡng, mà sẽ trở thành một biểu tượng mới của du lịch xanh - nhân văn - bản địa hóa, nơi mỗi bước phát triển đều gắn với sự trân trọng quá khứ và trách nhiệm với tương lai.

Khánh Thy