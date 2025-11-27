Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác quản lý thuế

Chiều 27/11, Thuế cơ sở 7 thuộc Thuế tỉnh tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác quản lý thuế với UBND các xã, phường trên địa bàn quản lý. Dự lễ ký kết có lãnh đạo Thuế tỉnh; các xã, phường trên địa bàn.

Các đại biểu dự lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác quản lý thuế

Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Thuế cơ sở 7 quản lý công tác thuế đối với các phường, xã: Phúc Yên, Xuân Hòa, Bình Nguyên, Bình Tuyền, Bình Xuyên và Xuân Lãng. Thời gian qua, Thuế cơ sở 7 đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền về lợi ích và nghĩa vụ khi các hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai; quyền lợi khi chuyển đổi lên doanh nghiệp; chế tài xử lý đối với hành vi trốn thuế...

Cùng với đó, đơn vị đã xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai số thuế đã nộp cho ngân sách nhà nước trên 100 tỷ đồng; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của 11 tháng năm 2025 gần 8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những khó khăn trong việc rà soát hộ kinh doanh, quản lý người nộp thuế, tính đồng bộ của thông tin, quản lý các nguồn thu trên địa bàn.

Đại diện Thuế cơ sở 7 và lãnh đạo UBND các xã, phường trên địa bàn ký kết Quy chế phối hợp

Nhằm thu đúng, thu đủ chuyển đổi toàn diện phương thức quản lý thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh; nâng cao vai trò và tính chủ động của người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ với nhà nước; đề cao tính tuân thủ thực hiện hướng tới nền quản lý thuế hiện đại, minh bạch, công bằng và lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Thuế cơ sở 7 tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác quản lý thuế với UBND các xã, phường trên địa bàn quản lý với các nội dung: Trao đổi, chia sẻ thông tin trong công tác quản lý thuế đối với người nộp thuế trên địa bàn; triển khai công tác thu thuế theo quy định của pháp luật, xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế; trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ đối với số thuế nợ của các doanh nghiệp tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân phải nộp thuế; xây dưng dự toán và triển khai dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm, các khoản thu ngân sách cấp xã và phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Thông qua lễ ký kết nhằm đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ phối hợp giữa cơ quan Thuế với chính quyền cơ sở, phù hợp với tinh thần cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và mô hình tổ chức ngành Thuế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Khẳng định quyết tâm của cơ quan thuế và chính quyền địa phương trong việc tăng cường phối hợp quản lý thuế. Tạo nền tảng để triển khai công tác chống thất thu ngân sách trong thời gian tới.

Hoàng Nga