Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra tiến độ dự án Cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu

Ngày 27/11, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ dự án Cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu (đoạn km19-km53 địa phận Hoà Bình). Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các sở: Công Thương, Nông nghiệp - Môi trường; Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu qua địa phận xã Cao Sơn

Đến thời điểm này, tuyến cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu đã bàn giao mặt bằng được 32,8/34km tổng chiều dài tuyến, tương đương 97%. Đơn vị thi công đã triển khai đồng bộ 4 gói thầu trên toàn tuyến với hơn 20 mũi thi công chính. Tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 716,5/8.332 tỷ đồng (không bao gồm dự phòng), đạt 8,6% giá trị hợp đồng.

Khó khăn hiện nay là một số vị trí chưa bàn giao dứt điểm, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Bên cạnh đó, việc di dời hệ thống điện cũng còn vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ. Ngoài ra, do điều chỉnh ranh giải phóng mặt bằng theo thiết kế kỹ thuật điều chỉnh dẫn đến phát sinh diện tích đất cần giải phóng mặt bằng. Hiện, diện tích phát sinh đang được trích đo bổ sung, chưa kiểm đếm và lập phương án giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án, đặc biệt đối với địa phận xã Tân Mai. Công tác xác định giá đất cụ thể của các xã còn gặp nhiều khó khăn do chứng thư thẩm định giá có hiệu lực trong 6 tháng, do đó làm ảnh hưởng đến công tác lập phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Tại buổi kiểm tra, chủ đầu tư kiến nghị: UBND tỉnh cho phép tăng mức tạm ứng hợp đồng lên trên 70% giá trị hợp đồng đối với các gói thầu thi công xây lắp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2025. Sở Công Thương kiểm tra, xem xét việc trình UBND tỉnh công tác thoả thuận hướng tuyến công trình di chuyển đường điện đoạn qua xã Tân Mai tạo điều kiện thuận lợi cho thi công dự án. UBND xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tân Mai quan tâm, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng phần còn lại cho chủ đầu tư...

Đơn vị thi công tập trung phương tiện, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công. Đặc biệt, tập trung bố trí tái định cư cho các hộ thuộc diện thu hồi đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đối với việc di dời hạ tầng kỹ thuật, yêu cầu các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy nhanh thủ tục, nhanh chóng tiến hành di dời khi đủ điều kiện, bàn giao quỹ đất sạch cho đơn vị thi công.

Đồng chí yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất, ngành Nông nghiệp - Môi trường ưu tiên bố trí và sắp xếp nhân sự tổ chức kiểm đếm, lập phương án giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích phục vụ di dời đường điện địa bàn các xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong và phần diện tích phát sinh ngoài ranh giới cũ của dự án tại địa bàn xã Tân Mai. Các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đinh Hoà