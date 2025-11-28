Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Đông Bắc với các doanh nghiệp xuất khẩu, tổ chức xúc tiến thương mại

Ngày 28/11, Sở Công Thương tỉnh phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Đông Bắc với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Dự hội nghị có các đồng chí: Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã trên cả nước. Hội nghị được kết nối trực tuyến với một số Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và các đại biểu dự hội nghị.

Sau hợp nhất tỉnh, vùng Đông Bắc gồm các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang trở thành khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế, an ninh - quốc phòng và đối ngoại. Đây cũng là vùng giàu tài nguyên, có thế mạnh về công nghiệp, du lịch, lâm nghiệp và kinh tế cửa khẩu, đồng thời sở hữu lợi thế lớn trong sản xuất và xuất khẩu nông sản, phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Trong đó, tỉnh Phú Thọ với diện tích hơn 9.300km2, dân số hơn 4 triệu người nằm trong nhóm địa phương có quy mô lớn của cả nước. Phú Thọ giáp 7 tỉnh, thành phố, trong đó có Thủ đô Hà Nội, là điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại và logistics. Những năm gần đây, Phú Thọ liên tục triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, thương mại, xuất khẩu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại hội nghị.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Phú Thọ ước đạt 36,8 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm 2024; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 36 tỷ USD, tăng 3,7%. Thành tích này góp phần đưa Phú Thọ nằm trong nhóm tỉnh có đóng góp lớn cho kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Bên cạnh thời cơ, các tỉnh vùng Đông Bắc vẫn đối diện nhiều thách thức: Biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp; cạnh tranh địa chính trị giữa các quốc gia gia; Mỹ áp thuế đối ứng lên một số sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam; tiêu chuẩn hàng nhập khẩu vào các thị trường lớn ngày càng cao. Cùng với đó, các biện pháp phòng vệ thương mại được nhiều quốc gia áp dụng mạnh mẽ, gây sức ép lên các ngành hàng thế mạnh của khu vực.

Trong bối cảnh đó, hội nghị kết nối giao thương được coi là cơ hội quan trọng để doanh nghiệp trongkhu vực tăng cường liên kết, mở rộng thị trường và củng cố chuỗi cung ứng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và sâu rộng hơn trong thương mại quốc tế.

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến thương mại đã chia sẻ thông tin thị trường, định hướng phát triển thương mại quốc tế, đồng thời đưa ra các giải pháp tăng cường liên kết sản xuất, phân phối, xuất khẩu.

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Đại diện các Thương vụ Việt Nam tại Pa-kít-xtan, Ả-rập Xê-út, Ai Cập, Hàn Quốc đã cung cấp thông tin cập nhật về nhu cầu nhập khẩu, xu hướng tiêu dùng, các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu kiểm dịch của từng thị trường. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng giúp doanh nghiệp trong khu vực định hướng kế hoạch sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm và xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường phù hợp.

Các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã trong khu vực cũng giới thiệu sản phẩm chủ lực, thế mạnh cạnh tranh và nhu cầu tìm kiếm đối tác xuất khẩu. Nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò thiết yếu của Nhà nước trong hỗ trợ xúc tiến thương mại, tạo môi trường kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phân phối và đơn vị xuất khẩu.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga khẳng định ý nghĩa quan trọng của hội nghị và nhấn mạnh: Thời gian tới, Sở Công Thương các tỉnh khu vực Đông Bắc cần tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, kết nối các Tham tán, Thương vụ của Việt Nam tại các quốc gia trên thế giới, các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa.... với các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn. Thường xuyên đổi mới công tác khuyến công, xúc tiến thương mại; đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp triển khai thương mại điện tử. Tổ chức các hoạt động kết nối giao thương, cung cầu và hỗ trợ mở rộng thị trường cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh tham gia sâu rộng vào thị trường trong, ngoài nước.

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, chủ động tham mưu cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến, xuất khẩu hàng hóa chủ lực. Các hiệp hội ngành hàng cần phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý; chủ động chia sẻ thông tin thị trường, tiêu chuẩn quốc tế, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương.

Các doanh nghiệp, nhà cung cấp tranh thủ sự hỗ trợ từ địa phương và các cục, vụ thuộc Bộ Công Thương và các Tham tán, Thương vụ tại các nước trong công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu; chủ động nghiên cứu thông tin, yêu cầu từ các thị trường; đầu tư, ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến; chú trọng công tác xây dựng, phát triển thương hiệu bền vững, gia tăng giá trị sản phẩm và chủ động hội nhập thị trường quốc tế.

Đại biểu thăm khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại hội nghị.

​Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương nắm bắt thông tin về tình hình giá cả, đặc điểm các thị trường, qua đó giới thiệu, phổ biến đến các doanh nghiệp sản xuất trong nước; tiếp tục hướng dẫn các địa phương triển khai hoạt động xúc tiến thương mại hiệu quả; hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mở rộng thị trường và giới thiệu các sản phẩm của Việt Nam ra thế giới.

Hồng Trung