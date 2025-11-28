Nâng cao hiệu quả hoạt động tổ khuyến nông cộng đồng theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 28/11, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp khu vực miền núi phía Bắc. Đồng chí Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và đồng chí Bùi Duy Linh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Khuyến nông, khuyến nông viên đại diện cho Tổ khuyến nông cộng đồng 9 tỉnh miền núi phía Bắc.

Quang cảnh hội nghị.

Mô hình Tổ khuyến nông cộng đồng được triển khai trên toàn quốc từ năm 2022 với mục tiêu chủ động chuyển đổi từ tư duy khuyến nông hỗ trợ sang tư duy khuyến nông kết nối, tích hợp đa giá trị, gắn với kiến thức, kỹ năng kinh tế nông nghiệp. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mô hình tổ khuyến nông cộng đồng là một hướng đi mới để kết nối hệ thống khuyến nông với cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp nhằm hỗ trợ nông dân tốt hơn trong việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, các giải pháp hữu ích vào sản xuất, giúp cải thiện sinh kế, tăng thu nhập. Qua đó, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Đến nay, toàn quốc đã thành lập 5.187 tổ khuyến nông cộng đồng với 47.493 thành viên, trong đó tỉnh Phú Thọ có 39 tổ với 249 thành viên. Sau khi thành lập và kiện toàn, các tổ khuyến nông cộng đồng tại các địa phương đã phối hợp với các đơn vị chức năng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân.

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Thọ phát biểu về tình hình hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Các tổ khuyến nông cộng đồng cũng đã tham mưu hỗ trợ UBND các xã tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu người dân tham gia các lớp tập huấn truy xuất nguồn gốc, xây dựng mã số vùng trồng, hướng dẫn thực hiện cam kết an toàn thực phẩm...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề trọng tâm như: nâng cao chất lượng hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng; đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm bố trí, sắp xếp vị trí việc làm cho cán bộ Trung tâm Khuyến nông hiện đang thực hiện nhiệm vụ tại các trạm vùng sau khi dừng hoạt động; hỗ trợ kinh phí hoạt động, hệ thống máy tính phục vụ chuyển đổi số...

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh đánh giá cao kết quả các tổ khuyến nông cộng đồng đạt được trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định đây là lực lượng quan trọng nhất trong hệ thống khuyến nông. Đồng chí mong thành viên các tổ khuyến nông cộng đồng tiếp tục phát huy kết quả, chủ động, tích cực học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, chuyển đổi số; chú trọng việc chuyển đổi, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả; đẩy mạnh liên kết với các HTX, tổ hợp tác, doanh nghiệp, giúp nông dân có thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định.

Đồng chí Lê Quốc Thanh đề nghị lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND các xã để kiện toàn tổ chức khuyến nông; xây dựng và có cơ chế hỗ trợ đối với hệ thống cộng tác viên khuyến nông; không hành chính hóa công việc của khuyến nông.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khẳng định, những ý kiến đóng góp tại hội nghị được tiếp thu và xây dựng thành văn bản để tham mưu với Bộ Nông nghiệp và Môi trường có các cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ khuyến nông cộng đồng. Đồng thời sớm ban hành tài liệu đào tạo, dành nguồn lực thỏa đáng cho các địa phương xây dựng tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phan Cường