Phú Thọ giành Huy chương Vàng tại Giải Vô địch Vật cổ điển, Vật tự do Quốc gia 2025

Tại Giải Vô địch Vật cổ điển, Vật tự do Quốc gia năm 2025 vừa khép lại tại tỉnh Bắc Ninh, Đội tuyển Vật Phú Thọ với 5 VĐV thi đấu ở các nội dung Vật tự do nam, nữ hạng cân 59kg, 72kg, 61kg, 76kg và 86 kg đã xuất sắc giành 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng.

Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 5-12/10 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh với sự góp mặt của hơn 300 VĐV đến từ 15 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, gồm: Thanh Hóa, Huế, Ninh Bình, Công an nhân dân, Quân đội, Thái Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh - Khu vực 2, Quảng Trị, Hải Phòng, Hà Nội, Cà Mau, Hưng Yên, Lâm Đồng, Phú Thọ và chủ nhà Bắc Ninh.

Kết thúc toàn bộ nội dung thi đấu, các đô vật của Đất Tổ đã giành được 1 Huy chương Vàng của VĐV Đỗ Thị Thuỳ Trang ở nội dung Vật tự do nữ hạng cân 76kg và 1 Huy chương Đồng của VĐV Lê Đại Phúc ở nội dung Vật tự do nam hạng cân 86kg.

Giải Vô địch Vật cổ điển, Vật tự do Quốc gia năm nay có sức cạnh tranh và chất lượng chuyên môn cao với sự góp mặt của những đô vật xuất sắc nhất đến từ các đội tuyển mạnh trên cả nước. Đây là giải đấu quan trọng trong năm để đánh giá công tác đào tạo VĐV tại các đơn vị, địa phương và trình độ của VĐV giải nhằm tuyển chọn những gương mặt xuất sắc nhất cho Đội tuyển Quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế trong trong thời gian tới.

