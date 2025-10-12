Phú Thọ giành Huy chương Vàng tại Giải Vô địch Vật cổ điển, Vật tự do Quốc gia 2025

{title}
{publish}
{head}
Tại Giải Vô địch Vật cổ điển, Vật tự do Quốc gia năm 2025 vừa khép lại tại tỉnh Bắc Ninh, Đội tuyển Vật Phú Thọ với 5 VĐV thi đấu ở các nội dung Vật tự do nam, nữ hạng cân 59kg, 72kg, 61kg, 76kg và 86 kg đã xuất sắc giành 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng.
Đội tuyển Vật Phú Thọ giành 1 Huy hương Vàng, 1 Huy chương Đồng tại Giải Vô địch Vật cổ điển, Vật tự do Quốc gia năm 2025
Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 5-12/10 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh với sự góp mặt của hơn 300 VĐV đến từ 15 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, gồm: Thanh Hóa, Huế, Ninh Bình, Công an nhân dân, Quân đội, Thái Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh - Khu vực 2, Quảng Trị, Hải Phòng, Hà Nội, Cà Mau, Hưng Yên, Lâm Đồng, Phú Thọ và chủ nhà Bắc Ninh.
Kết thúc toàn bộ nội dung thi đấu, các đô vật của Đất Tổ đã giành được 1 Huy chương Vàng của VĐV Đỗ Thị Thuỳ Trang ở nội dung Vật tự do nữ hạng cân 76kg và 1 Huy chương Đồng của VĐV Lê Đại Phúc ở nội dung Vật tự do nam hạng cân 86kg.
VĐV Đỗ Thị Thuỳ Trang của Phú Thọ (vị trí số 1) trên bục nhận Huy chương Vàng nội dung Vật tự do nữ hạng cân 76kg.
Giải Vô địch Vật cổ điển, Vật tự do Quốc gia năm nay có sức cạnh tranh và chất lượng chuyên môn cao với sự góp mặt của những đô vật xuất sắc nhất đến từ các đội tuyển mạnh trên cả nước. Đây là giải đấu quan trọng trong năm để đánh giá công tác đào tạo VĐV tại các đơn vị, địa phương và trình độ của VĐV giải nhằm tuyển chọn những gương mặt xuất sắc nhất cho Đội tuyển Quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế trong trong thời gian tới.
Quốc Đại
baophutho.vn Vừa qua Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Uju Vina (Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc) tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần VI năm 2025.
Sau trận thắng Lào ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia về nước trong âm thầm. Ở trận lượt về vào ngày 14.10, dù được chơi trên sân nhà Bukit Jalil nhưng thầy...
baophutho.vn Ngày 12/10, tại Nhà văn hoá công nhân - Khu công nghiệp (KCN) Khai Quang, LĐLĐ tỉnh tổ chức khai mạc hội thao công nhân lao động các KCN tỉnh...
Trận thua 0-1 trước Iraq rạng sáng 12.10 đã khép lại giấc mơ dự World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia.
Kylian Mbappe, Adrien Rabiot và Florian Thauvin lần lượt lập công, giúp tuyển Pháp giành chiến thắng 3-0 trước Azerbaijan, tiếp tục dẫn đầu bảng D vòng loại World Cup 2026 khu...
Việt Nam chính thức trở thành quốc gia thứ hai đăng cai Đại hội Thể thao điện tử châu Á (Asian Esports Games) năm 2026.
Nhờ chiến thắng 40-5 trước David Pennor sau bốn lượt cơ tối 9/10, cơ thủ Bao Phương Vinh lập kỷ lục về hiệu suất ghi điểm ở World Cup Billiards 3C.