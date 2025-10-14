Xoan Retreat – Nơi trải nghiệm đầy cảm xúc trên hồ Hoà Bình

Một ngày cuối tuần tháng 10, chúng tôi tìm đến Xoan Retreat ở xóm Mơ, xã Đà Bắc. Khác xa với hình dung về một khu nghỉ dưỡng thông thường, nơi đây hiện lên như một bức tranh thủy mặc, mộc mạc mà tinh tế. Toàn bộ khuôn viên, dù nhỏ nhắn nhưng được sắp đặt khéo léo để mỗi mét vuông đều là một không gian trải nghiệm đáng giá.

Các căn nhà gỗ cũng là các phòng nghỉ của Xoan Retreat được đặt tên theo các xóm trên địa bàn.

Ấn tượng đầu tiên là 9 căn nhà gỗ, cũng là 9 phòng nghỉ, được đặt tên theo 9 xóm khác nhau của xã Hiền Lương (cũ), nay thuộc xã Đà Bắc – một cách tôn vinh đầy ý nghĩa vùng đất này. Bạn có thể chọn phòng Nhà Vầy, Nhà Trà, Nhà Mơ hoặc Nhà Ngù với diện tích từ 25 – 75m2... Mỗi căn nhà là một không gian riêng tư, ấm cúng, nơi du khách có thể thả mình thư giãn. Điểm nhấn không thể bỏ qua là bể bơi vô cực, nơi mặt nước trong xanh trải dài ra trước mắt, hòa vào màu xanh ngọc của lòng hồ, tạo nên một khung cảnh kỳ vĩ để ngắm hoàng hôn buông xuống.

Điều làm nên linh hồn của Xoan Retreat chính là triết lý tôn trọng tự nhiên. Người thiết kế đã khéo léo sử dụng gần như toàn bộ vật liệu địa phương: tre, gỗ, lá cọ, đá... để tạo nên một không gian thoáng đãng, gần gũi. Từ những vật dụng nhỏ nhất như lọ tăm, bảng tên phòng, đến bàn ghế, tất cả đều mang hơi thở của núi rừng.

Con đường đi, nền móng công trình đều được bố trí nương theo địa hình có sẵn, giữ lại tối đa những gốc cây cổ thụ, những mảng xanh tự nhiên. Hai căn nhà bè trên mặt hồ vừa là nơi nuôi cá lồng, vừa là điểm để du khách trải nghiệm vó bè kéo cá, chèo thuyền Kayak hay tĩnh lặng buông câu giữa mênh mông sông nước.

Du khách trải nghiệm trèo thuyền trên hồ Hoà Bình.

Lần đầu đến với Xoan Retreat, chị Nguyễn Minh Hằng, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, chị không nghĩ ở Đà Bắc lại có một khu nghỉ dưỡng dung dị mà tinh tế đến vậy. “Tôi đã đi nhiều nơi nhưng hiếm có điểm dừng chân nào giữ được trọn vẹn vẻ tự nhiên như ở đây. Từ căn phòng gỗ nhỏ, tôi có thể nhìn ra mặt hồ lấp lánh ánh nắng, nghe tiếng gió xào xạc qua tán cọ, và chỉ muốn bỏ lại sau lưng những ồn ào phố thị”.

Đối với chị, Xoan Retreat không chỉ là nơi nghỉ dưỡng mà còn là hành trình tìm lại sự cân bằng. “Ở đây, bạn học cách sống chậm – lắng nghe tiếng mình và tiếng thiên nhiên. Khi rời đi, tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn, như được nạp lại năng lượng sau những ngày bận rộn” - chị Hằng cười chia sẻ.

Du khách đến với Xoan cũng thật đa dạng. Từ những cặp đôi muốn tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn, nhóm bạn trẻ thích “check-in chill chill” bên bể bơi vô cực, đến những gia đình nhỏ muốn con trẻ hiểu thêm về thiên nhiên – Xoan Retreat đều mang đến trải nghiệm riêng, đầy cảm xúc. Ẩm thực nơi đây cũng là một phần hấp dẫn, với cá sông nướng, cơm lam, măng rừng chấm chẩm chéo, rượu cần – tất cả góp phần hoàn thiện một hành trình khám phá Hòa Bình trọn vẹn.

Xoan Retreat được đầu tư bài bản tạo sức hút đối với du khách.

Tuy vậy, thành công của một mô hình du lịch không chỉ nằm ở số lượng du khách, mà còn ở giá trị nó mang lại cho cộng đồng. Tại Xoan Retreat, chúng tôi gặp anh Phạm Trọng Khiết - người phụ trách kỹ thuật. Anh là một người con của chính xóm Mơ, xã Đà Bắc. Sau gần 20 năm bôn ba học tập và làm việc từ Hà Nội, Việt Trì đến tận Thái Lan, anh đã quyết định quay về quê hương.

Anh Khiết chia sẻ: "Cuối năm 2021, dịch bùng phát khi tôi đang làm ở Thanh Hóa. Tôi về quê nghỉ dịch và ăn Tết. Đúng lúc đó Xoan Retreat đang xây dựng, tôi liền đến xin làm. Được làm việc ngay trên mảnh đất mình sinh ra, gần vợ con, gần gia đình, mọi thứ đều vô cùng thuận lợi".

Câu chuyện của anh Khiết không phải là cá biệt. Những dự án như Xoan Retreat đang mở ra cơ hội để những người con xa xứ được trở về, cống hiến và xây dựng cuộc sống ổn định ngay tại quê nhà. Họ không phải đi đâu xa mà vẫn có việc làm, có thu nhập, góp phần đảo ngược dòng chảy “ly hương” ở những vùng quê khó khăn.

Hiện nay, Xoan Retreat giải quyết việc làm cho 25 lao động địa phương, ngoài ra còn nhiều lao động thời vụ xây dựng. Ngoài chú trọng hoạt động kinh doanh, Xoan Retreat quan tâm đến các hoạt động an sinh, xã hội trên địa bàn. Đơn vị đã đóng góp hàng chục triệu đồng ủng hộ các loại Quỹ trên địa bàn; tặng quà Tết cho hộ nghèo; ủng hộ bà con bị ảnh hưởng lũ lụt; một trong các nhà tài trợ Chương trình “Sắc Xuân sưởi ấm vùng cao 2024”...

Trao đổi với chúng tôi, anh Lưu Anh Tú, Giám đốc của Xoan Retreat bộc bạch về tầm nhìn của mình: "Chúng tôi không đến đây với tham vọng xây một resort khổng lồ. Chúng tôi muốn kiến tạo một “ốc đảo” đúng nghĩa – ốc đảo bình yên cho du khách và ốc đảo cơ hội cho người dân bản địa. Triết lý của chúng tôi rất đơn giản: Tôn trọng thiên nhiên, tôn vinh văn hóa địa phương và chia sẻ lợi ích một cách hài hòa. Chúng tôi xem mình không chỉ là người kinh doanh, mà còn là những người góp một phần nhỏ bé để làm đẹp thêm cho vùng đất này, theo cách bền vững nhất".

Những mô hình như Xoan Retreat chính là “điểm nhấn” cần thiết, là minh chứng sống động rằng không cần đến những dự án tỷ đô, du lịch vẫn có thể phát triển mạnh mẽ và nhân văn. Đó là hướng đi bền vững, khi vẻ đẹp của thiên nhiên, giá trị văn hóa bản địa và cuộc sống của người dân được đặt ở vị trí trung tâm, tạo ra một sức bật mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hương Lan