Phong vị Đất Tổ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Chiềng Nội bảo tồn văn hóa Mường

Khu Chiềng Nội, xã Thanh Sơn có hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc Mường với nhiều nét văn hóa độc đáo hiện còn được bảo tồn và phát huy giá trị từ tiếng nói, trang phục, nghệ thuật trình diễn dân gian và nếp nhà sàn truyền thống. Đặc biệt, sự hoạt động hiệu quả của CLB văn hóa dân tộc Mường khu Chiềng Nội đã góp phần gìn giữ, trao truyền và quảng bá vẻ đẹp văn hóa Mường thông qua các điệu cồng chiêng, đâm đuống, hát ví rang, múa sênh tiền...

Chiềng Nội bảo tồn văn hóa Mường

CLB Văn hóa dân tộc Mường Chiềng Nội có hơn 50 thành viên, thường xuyên trình diễn diễn tấu cồng chiêng, đâm đuống trong các sự kiện văn hóa của tỉnh, của xã

Chiềng Nội bảo tồn văn hóa Mường

Thành viên CLB trình diễn đâm đuống trong Lễ hội Đình Thạch Khoán

Chiềng Nội bảo tồn văn hóa Mường

Diễn tấu cồng chiêng là loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian không thể thiếu trong Lễ hội của người Mường

Chiềng Nội bảo tồn văn hóa Mường

Trình diễn Diễn tấu cồng chiêng trong Lễ hội Đình Thạch Khoán

Chiềng Nội bảo tồn văn hóa Mường

Điệu hát Ví Rang gắn liền với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc Mường

Chiềng Nội bảo tồn văn hóa Mường

Điệu múa Sênh tiền

Chiềng Nội bảo tồn văn hóa Mường

Xuất phát từ tình yêu với văn hóa dân tộc, Chủ nhiệm CLB văn hóa dân tộc Mường Nguyễn Thị Kim Yến cùng các thành viên CLB đã truyền dạy cho các em nhỏ trong khu điệu Sênh tiền.

Chiềng Nội bảo tồn văn hóa Mường

Ngôi nhà sàn truyền thống của dân tộc Mường được người dân trong khu và con em xa quê đóng góp dựng trong khuôn viên Nhà văn hóa khu để làm nơi sinh hoạt cộng đồng và trưng bày các nhạc cụ, trang phục truyền thống, công cụ lao động sản xuất đặc trưng của người Mường

Chiềng Nội bảo tồn văn hóa Mường

Bên nếp nhà sàn truyền thống là không gian trình diễn các điệu múa, bài hát mang đậm bản sắc văn hóa Mường

Phương Thanh


Phương Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Dân tộc Mường Bảo tồn văn hóa Thanh Sơn Nghệ thuật Trang phục Quảng bá Đồng bào Hiệu quả Độc đáo
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Người gìn giữ “linh hồn” Mo Mường

Người gìn giữ “linh hồn” Mo Mường
2025-10-09 06:58:00

baophutho.vn Mo Mường được đánh giá là sáng tạo vĩ đại, “linh hồn” của người Mường. Với giá trị đặc biệt quý giá, di sản quốc gia này đang trên hành trình...

Giữ hồn quê giữa nhịp sống đương đại

Giữ hồn quê giữa nhịp sống đương đại
2025-10-07 09:28:00

baophutho.vn Nằm ở trung tâm xã Thổ Tang - vùng đất từng nổi danh là “phố buôn làng”, đình Thổ Tang vẫn lặng lẽ lưu giữ trong mình những dấu ấn rực rỡ của...

Ngọt ngào vị chè xanh Đất Tổ

Ngọt ngào vị chè xanh Đất Tổ
2025-10-05 06:48:00

baophutho.vn Từ lâu, chè Phú Thọ đã được nhiều người ưa chuộng vì hương vị rất riêng, không lẫn với các vùng chè khác như Thái Nguyên, Sơn La, Yên Bái, Lâm...

Hái lá ra tiền

Hái lá ra tiền
2025-10-02 14:56:00

baophutho.vn Cây mai, cây diễn vốn gắn liền với đời sống của người dân Tây Bắc nói chung, Phú Thọ nói riêng. Tuy nhiên, khác với nhiều địa phương trồng mai,...

Làm giàu từ cây cảnh

Làm giàu từ cây cảnh
2025-10-01 13:45:00

baophutho.vn Được đào tạo chuyên ngành điều dưỡng, nhưng đam mê với cây cảnh, chị Trần Thị Thanh Thùy, xã Đại Đình đã dành 15 năm miệt mài học hỏi, mở rộng...

Xóm Đồng Chúi giữ hồn chiêng Mường

Xóm Đồng Chúi giữ hồn chiêng Mường
2025-10-01 09:31:00

baophutho.vn Trong tiết trời thu se lạnh, về xóm Đồng Chúi (xã Lương Sơn), du khách dễ dàng bắt gặp những âm vang chiêng ngân, tiếng hát dân ca, điệu múa...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long