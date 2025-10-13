Chiềng Nội bảo tồn văn hóa Mường

Khu Chiềng Nội, xã Thanh Sơn có hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc Mường với nhiều nét văn hóa độc đáo hiện còn được bảo tồn và phát huy giá trị từ tiếng nói, trang phục, nghệ thuật trình diễn dân gian và nếp nhà sàn truyền thống. Đặc biệt, sự hoạt động hiệu quả của CLB văn hóa dân tộc Mường khu Chiềng Nội đã góp phần gìn giữ, trao truyền và quảng bá vẻ đẹp văn hóa Mường thông qua các điệu cồng chiêng, đâm đuống, hát ví rang, múa sênh tiền...

CLB Văn hóa dân tộc Mường Chiềng Nội có hơn 50 thành viên, thường xuyên trình diễn diễn tấu cồng chiêng, đâm đuống trong các sự kiện văn hóa của tỉnh, của xã

Thành viên CLB trình diễn đâm đuống trong Lễ hội Đình Thạch Khoán

Diễn tấu cồng chiêng là loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian không thể thiếu trong Lễ hội của người Mường

Trình diễn Diễn tấu cồng chiêng trong Lễ hội Đình Thạch Khoán

Điệu hát Ví Rang gắn liền với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc Mường

Điệu múa Sênh tiền

Xuất phát từ tình yêu với văn hóa dân tộc, Chủ nhiệm CLB văn hóa dân tộc Mường Nguyễn Thị Kim Yến cùng các thành viên CLB đã truyền dạy cho các em nhỏ trong khu điệu Sênh tiền.

Ngôi nhà sàn truyền thống của dân tộc Mường được người dân trong khu và con em xa quê đóng góp dựng trong khuôn viên Nhà văn hóa khu để làm nơi sinh hoạt cộng đồng và trưng bày các nhạc cụ, trang phục truyền thống, công cụ lao động sản xuất đặc trưng của người Mường

Bên nếp nhà sàn truyền thống là không gian trình diễn các điệu múa, bài hát mang đậm bản sắc văn hóa Mường

Phương Thanh