Hái lá ra tiền

Cây mai, cây diễn vốn gắn liền với đời sống của người dân Tây Bắc nói chung, Phú Thọ nói riêng. Tuy nhiên, khác với nhiều địa phương trồng mai, diễn để thu măng, lấy cây, người dân ở Chân Mộng có thêm nghề mới - nghề hái lá. Nguồn thu bất ngờ từ những chiếc lá tưởng chừng vô giá trị này đang giúp nhiều gia đình nơi đây “hái ra tiền”, không chỉ cải thiện sinh kế mà còn nâng cao đáng kể giá trị kinh tế của loại cây truyền thống, quen thuộc này.

Người dân xã Chân Mộng cải tạo vườn tạp, năng suất thấp để trồng mai, diễn lấy lá, đây là một trong những mô hình kinh tế lâu bền tại địa phương

Cây mai, diễn đều là những loại cây họ tre, không mất nhiều công chăm sóc; cây sinh trưởng và phát triển tốt, cho thu cả măng, lá và cây già, được các doanh nghiệp ký hợp đồng hợp tác lâu dài

Không giống như măng mọc theo mùa, lá mai, diễn có thể thu hái gần như quanh năm và có giá bán khoảng 16 nghìn đồng/kg lá tươi

Những chiếc lá có bề ngang 8cm, dài từ 40cm trở lên được gọi là lá loại A, có giá bán cao hơn

Sau khi thu hái, lá được bó thành từng tép, xếp ngay ngắn trong từng sọt để chuyển đến công đoạn sấy khô

Lá được sấy ở nhiệt độ từ 30-90 độ, kéo dài 18 tiếng

Sau khi sấy, các công nhân tiến hành lọc, xếp loại lá

Đây là công việc phù hợp với nhiều độ tuổi và làm việc quanh năm

Lá mai, lá diễn sấy khô có mùi thơm đặc trưng tự nhiên, được các doanh nghiệp nước ngoài thu mua, sử dụng gói bánh và làm các sản phẩm thủ công truyền thống

Sau khi phân loại, lá được cân, bó cẩn thận

Kiểm tra chất lượng trước khi đóng kiện

Mỗi kiện lá khô được đóng gói trọng lượng 25kg, giá bán khoảng 70 nghìn đồng/kg

Từ những chiếc lá tưởng như không mang lại lợi ích kinh tế đã tạo ra việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều nông dân, lao động địa phương

Lê Hoàng