Làm giàu từ cây cảnh

Được đào tạo chuyên ngành điều dưỡng, nhưng đam mê với cây cảnh, chị Trần Thị Thanh Thùy, xã Đại Đình đã dành 15 năm miệt mài học hỏi, mở rộng quy mô vùng trồng, xây dựng mô hình trồng cây cảnh kết hợp trải nghiệm du lịch mang lại hiệu quả kinh tế cao. 5 năm gần đây, doanh thu từ bán cây cảnh mỗi năm đạt hàng trăm triệu đồng, đặc biệt đã giải quyết việc làm, thu nhập thường xuyên ổn định cho 4- 6 lao động địa phương.

Đến thăm và trải nghiệm tại vườn ươm cây cảnh của chị Trần Thị Thanh Thùy gần kề khu Bảo Tháp Tây Thiên và được nghe gia chủ kể chuyện về quá trình khởi nghiệp trên vườn nhà, chúng tôi hiểu hơn sự “dấn thân” của cô gái từng tốt nghiệp trường y với mơ ước trở thành thầy thuốc nhưng cuộc sống lại đưa chị rẽ sang hướng trồng cây cảnh.

Chị Trần Thị Thanh Thùy chăm cây cảnh trong nhà màng

Tốt nghiệp THPT, do hoàn cảnh gia đình, chị Thùy không tiếp tục đi học mà đi làm công nhân may tại một doanh nghiệp quân đội trên địa bàn hơn 4 năm. Năm 2007, chị lập gia đình và trở về quê chồng thuộc thị trấn Đại Đình (Tam Đảo cũ) nay là xã Đại Đình (Phú Thọ) sinh sống. Nhưng ước mơ được học ngành y để trở thành thầy thuốc luôn thôi thúc chị. Mặc dù con nhỏ, bận việc nhưng chị quyết tâm thi đỗ vào khoa điều dưỡng Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc. Sau gần 3 năm miệt mài học tập, tốt nghiệp ra trường, chị được nhận vào làm hợp đồng lao động tại một cơ sở y tế gần nhà. Tuy nhiên, do không có biên chế, công việc vất vả, đồng lương hợp đồng eo hẹp vài năm sau chị nghỉ việc và về nhà.

Với niềm đam mê làm nông nghiệp, lại được các anh chị bên gia đình nhà chồng đều làm cây cảnh giúp đỡ kinh nghiệm, vốn, đến năm 2009, chị Thùy bàn với gia đình tận dụng đất vườn nhà cải tạo đầu tư trồng cây cảnh, chủ yếu là cây hoa hải đường, hoa đỗ quyên và trà hoa vàng, kết hợp trải nghiệm du lịch khi khách đến thăm quan Khu di tích lịch sử và danh thắng Tây Thiên. Trồng cây hoa cảnh với người được học chuyên ngành đã khó, đối với cô gái tốt nghiệp ngành y như chị Thùy là cả thử thách lớn. Nhưng với tinh thần cầu thị, Thùy không những chăm chỉ học hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm chăm sóc cây của các anh chị trong gia đình mà còn tự học trên mạng internet, sách báo, tham gia các hội nhóm để tiếp thu những cách làm mới.

Những ngày rảnh chị đi khắp nơi để thu mua và sưu tầm thêm một số loại hoa, cây cảnh có dáng thế độc lạ về trồng tại vườn nhà. Để cây sống khỏe và tốt, chị đầu tư gần 500 triệu đồng mua máy phun nước giàn, đầu tư cây giống, chậu ươm cây, làm nhà màng. Đất chẳng phụ công người, ngay năm đầu tiên, vào dịp Xuân mới, khách du lịch đến trải nghiệm đặt mua hàng trăm cây cảnh, chủ yếu là cây hoa đỗ quyên và trà hoa vàng. Chị thu về hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, không phải lúc nào công việc cũng thuận theo ý người, 2 năm đầu làm vườn khó khăn lại thêm con đầu bị bệnh hiểm nghèo, chạy chữa chăm con nên chị phải bỏ vườn, gần 2 năm sau mới quay lại nghề trồng cây cảnh. Năm 2017, chị Thùy được sự ủng hộ giúp đỡ tích cực từ gia đình tiếp tục mở rộng khu vườn lên hơn 1.500 m2 trồng gần 1000 cây cảnh các loại. Để có vườn cây như ý, chị tự tay làm tất cả các khâu từ chăm tưới, tỉa cành, chỉnh tán... Nhờ đó, vườn cây cảnh của gia đình luôn phát triển tốt. Đến nay, khu vườn rộng hơn 5.000 m2 với hơn 3.000 cây cảnh các loại, duy trì thường xuyên 4 lao động với thu nhập bình quân từ 5-6 triệu đồng/tháng.

Hoa đỗ quyên vườn nhà chị Thùy bán dịp Tết có giá từ vài trăm nghỉn đến hơn 10 triệu đồng/cây

Chị Trần Thị Thanh Thùy cho biết: Hoa đỗ quyên, hải đường và trà hoa vàng - loại cây được nhiều người yêu thích, bởi nhiều công dụng đối với sức khỏe và đem lại hiệu quả kinh tế cao có đặc tính ưa ẩm, đất đồi giàu dinh dưỡng. Để thành công từ mô hình cây cảnh, chi phí đầu tư ban đầu khá lớn để mua cây giống, kỹ thuật chăm sóc cao và sự cần cù, tỉ mỉ. Ngoài diện tích rộng, cần xây dựng nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt Israel. Phương pháp này có nhiều ưu điểm, bởi phù hợp với mọi điều kiện thời tiết, hạn chế sự lãng phí nước.

Hệ thống tưới nhỏ giọt có thể kết hợp với bộ bón phân tự động thông qua hệ thống van, đường ống, máy bơm, giúp phân bón hòa tan đều trong nước và tiếp xúc trực tiếp với bộ rễ, tối ưu hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng của cây trồng, giúp lá tươi lâu, đặc biệt hoa nở đều cánh, màu sắc tươi đẹp. Trong quá trình cây phát triển, người trồng cần theo dõi thường xuyên, tỉa bớt lá, giúp cây tập trung chất dinh dưỡng nuôi hoa. Hiện nay, chị Thùy đang cùng 4 lao động thời vụ tranh thủ thời tiết thuận lợi, chăm sóc cây cảnh các loại để hoa kịp nở, xuất bán trong vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Với mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh kết hợp du lịch trải nghiệm khi du khách đến tham quan khu Danh thắng Tây Thiên, chị Thùy tiếp tục đầu tư, mở rộng diện tích để trồng một số cây độc, lạ; đồng thời, đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật canh tác mới, chủ động nắm bắt nhu cầu và biến động của thị trường để điều chỉnh sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế, tạo thêm việc làm cho một số lao động tại địa phương.

Mô hình trồng cây cảnh của chị Trần Thị Thanh Thùy được Đảng bộ xã chọn làm mô hình phát triển kinh tế điểm. Chị Thùy là người có trách nhiệm, luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, phong trào của địa phương. Đồng thời, là tấm gương sáng lan tỏa tinh thần thi đua phát triển kinh tế đến các tầng lớp Nhân dân. Qua mô hình này, góp phần cùng Đảng ủy, chính quyền địa phương từng bước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra.

Xuân Nguyễn