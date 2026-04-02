10 điểm đến đẹp nhất thế giới 2026

Dãy Picos de Europa ở Tây Ban Nha, thung lũng Punakha của Bhutan được tạp chí Time Out chọn vào danh sách đẹp nhất thế giới.

Tạp chí Mỹ Time Out công bố danh sách những nơi đẹp nhất thế giới 2026 vào tháng 3 nhằm gợi ý cho du khách về các chuyến đi sắp tới cũng như tôn vinh điểm đến.

Dãy núi Picos de Europa, Tây Ban Nha

Nằm ở miền bắc Tây Ban Nha là dãy Picos de Europa, được biết đến như một kỳ quan địa lý quốc gia. Các ngọn núi của Picos dựng đứng nhìn ra bờ biển, khiến tầm nhìn không chỉ bao gồm những hẻm núi sâu hun hút và các đỉnh núi hiểm trở, mà còn có những dải bãi biển lấp lánh của vùng biển Cantabria.

Nằm trong dãy núi này là vườn quốc gia Picos de Europa, khu dự trữ sinh quyền được UNESCO công nhận và trải dài trên diện tích của ba khu tự trị Asturias, Cantabria và Castile & León. Bên trong vườn quốc gia, du khách có thể chinh phục đỉnh Naranjo de Bulnes cô độc, những ngôi làng miền núi cổ kính như Sotres và Cain, các hồ băng Covadonga lấp lánh, cùng thánh địa hành hương nằm cheo leo trong vách đá.

Gợi ý trải nghiệm: Đi bộ đường dài ở Ruta del Cares - một trong những cung đường đi bộ đường dài nổi tiếng nhất Tây Ban Nha. Hành trình khứ hồi dài 23 km này men theo một hẻm núi, băng qua các đỉnh núi và thác nước, với lối đi được khoét trực tiếp vào vách đá. Ảnh: Geo

Vườn quốc gia Komodo, Indonesia

Điểm ngắm cảnh trên đảo Padar trong vườn quốc gia Komodo, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, mang đến một trong những khung cảnh độc đáo nhất thế giới: ba vịnh lớn với cát trắng, đen, hồng cùng xuất hiện trong một khung hình. Được bao quanh bởi những ngọn đồi đá gồ ghề, nơi đây trông như bước ra từ bộ phim Jurassic Park (Công viên kỷ Jura).

Gợi ý trải nghiệm: Một trong những trải nghiệm được các du khách yêu thích nhất là đi dạo trên những bãi biển cát hồng, bên cạnh là nước biển trong vắt và nhìn ngắm loài rồng Komodo, lặn biển. Ảnh: Saltinour hair

Thư viện và bảo tàng Morgan, New York City, Mỹ

Trong khi khu trung tâm Manhattan là một “rừng bê tông” khổng lồ, thư viện & bảo tàng Morgan (Morgan Library and Museum) ở khu Murray Hill được coi như làn gió mới thu hút du khách. Hàng nghìn cuốn sách được xếp kín trên các kệ, trải dài qua ba tầng từ sàn nhà bóng loáng lên đến trần nhà chạm khắc theo cảm hứng thời kỳ Phục Hưng.

Không gian nơi đây mang dáng dấp như một thánh đường, với nhiều chi tiết gỗ tối màu và các bức tranh cổ điển trang trí công phu. Dù vậy, thứ được du khách “tôn thờ” và quan tâm nhất tại đây chính là sách.

Gợi ý trải nghiệm: Nơi này mở cửa đến 20h vào các ngày thứ Sáu - hãy ghé vào trong giờ cuối cùng để tận hưởng không gian đặc biệt này. Ảnh: Morgan Library and Museum

Thung lũng Douro, Bồ Đào Nha

Thung lũng Douro, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, được biết đến như vùng sản xuất rượu vang lâu đời nhất thế giới, trải rộng hơn 2.400 km2. Những sườn đồi nơi đây được tạo hình thành hàng trăm bậc ngang, mỗi bậc trồng những cây nho cổ thụ, tạo nên một tấm thảm với các dải màu, đường cong và kết cấu đa dạng.

Gợi ý trải nghiệm: hãy thử trải nghiệm dẫm nho tại một trong những nhà máy rượu địa phương. Việc dẫm nho bằng chân trong các bể bê tông (lagares), là truyền thống làm rượu nho được truyền qua nhiều thế hệ. Dù phần lớn nhà sản xuất ngày nay đã chuyển sang máy móc, vẫn còn một vài nơi - như Quinta da Pacheca - tiếp tục gìn giữ truyền thống này. Ảnh: Recommend

Big Sur, Mỹ

Big Sur được biết đến là vùng mang vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và ngoại mục của bang California, nơi rặng Santa Lucia gặp biển Thái Bình Dương. Lái xe dọc theo tuyến Highway 1 uốn lượn ven biển len lỏi qua những hàng cây cao vút, men theo các con suối, leo lên các sườn núi và bước ra những vách đá lộng gió ngắm đại dương trở thành những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích.

Không khí nơi đây mang hương vị của muối biển, lá nguyệt quế và rừng gỗ đỏ cũng là điều tạo nên sự khác biệt cho Big Sur.

Gợi ý trải nghiệm: dành thời gian quan sát các cột nước phun lên từ những con cá voi xám di cư và những con rái cá biển nổi trên mặt nước. Ảnh: Matador Network

Ullswater, Anh

Một trong những trải nghiệm nhiều chuyên gia du lịch khuyến khích du khách thực hiện nhất là đi bộ đường dài quanh Ullswater, hồ nước lớn thứ hai của Anh, nơi uốn lượn qua một thung lũng của vùng Lake District. Từ trên cao nhìn xuống, du khách sẽ phải dụi mắt để chắc chắn rằng những gì đang nhìn thấy là sự thật, không phải một bức tranh.

Gợi ý trải nghiệm: chinh phục núi Place Fell và ghé Traveller’s Rest, quán rượu nhỏ xinh với khu vườn bia có tầm nhìn tuyệt đẹp, để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Ảnh: Look Photos

Phố cổ Bologna, Italy

Châu Âu có hàng nghìn khu phố cổ, nhưng khu trung tâm lịch sử được bảo tồn tại Bologna, Italy được các chuyên gia du lịch của Time Out đánh giá “vượt trội hơn hẳn”.

“Nơi đây đẹp một cách không thể phủ nhận, với hàng cây số hành lang mái vòm thời Trung cổ và cảnh quan thành phố luôn ngập nắng trên những tòa nhà màu cam và đất nung”, tờ Time Out viết.

Nơi đây hầu như không có những món đồ lưu niệm du lịch rẻ tiền, thay vào đó là các hiệu sách, hiệu thuốc cổ, các cửa hàng thực phẩm truyền thống treo đầy đùi thịt muối và những món ăn đặc trưng của vùng Emilia-Romagna.

Gợi ý trải nghiệm: Để cảm nhận rõ nhất nhịp sống địa phương, vẻ đẹp kiến trúc của Bologna, hãy dạo quanh khu chợ đường phố Quadrilatero sôi động. Ảnh: Italy Magazine

Capo Testa, Sardinia, Italy

Mũi đất bằng đá granite này vươn ra từ cực bắc của vùng Sardinia, là một trong những nơi có cảnh quan giống Mặt Trăng nhất trên Trái Đất. Tại đây, du khách có thể ngắm toàn cảnh những vách đá xám khổng lồ rồi đi xuống Spiaggia Cala Francese - bãi cát nằm giữa những khối đá gồ ghề khổng lồ, bên cạnh làn nước Địa Trung Hải trong vắt.

Gợi ý trải nghiệm: Hãy chú ý đến đồng hồ của bạn! Nhiều du khách cho biết từ trường trong khu vực này có thể làm nhiễu loạn kim đồng hồ. Ảnh: Locations cout

Thác Victoria, châu Phi

Nằm vắt ngang biên giới giữa Zambia và Zimbabwe, Victoria được biết đến là thác nước lớn nhất thế giới. Những bức màn nước khổng lồ trải dài dọc theo rìa công viên quốc gia Victoria Falls - nơi sinh sống của hươu cao cổ, ngựa vằn, khỉ đầu chó và nhiều loài động vật hoang dã khác - rồi đổ xuống các vách đá vào những xoáy nước cuộn trào của sông Zambezi.

Gợi ý trải nghiệm: tham quan Cầu đường sắt Victoria Falls, từng là cây cầu cao nhất thế giới. Vắt ngang biên giới giữa Zimbabwe và Zambia, vòm thép khổng lồ này được khánh thành năm 1905, đứng tại đây du khách có thể nhìn thấy toàn cảnh thác nước hùng vĩ. Ảnh: Discover Africa

Thung lũng Punakha, Bhutan

Thung lũng Punakha nằm ở trung tâm miền Tây đất nước. Vào mùa xuân, khi các vùng núi lân cận vẫn còn chìm trong cái lạnh của mùa đông, những sườn đồi bậc thang ở Punakha bắt đầu phủ lên màu xanh non của hai nguyên liệu chủ đạo trong ẩm thực Bhutan: ớt và gạo đỏ.

Gợi ý trải nghiệm: Hãy ghé thăm ngôi đền có từ thế kỷ XV Chimi Lhakhang, nơi thờ “Thánh điên” (Divine Madman). Đền được xây trên một gò đất nhỏ có hình dáng giống ngực phụ nữ, dấu hiệu cho sự màu mỡ và sự sống và được biết đến với tên gọi khác - đền cầu con. Ảnh: T&L

Theo vnexpress.net