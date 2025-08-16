10 ngôi sao bước ra từ vùng tối Ngoại hạng Anh

Baleba, Kerkez, Mbeumo... đều ít tiếng năm, trước khi được các nhiều đại gia Ngoại hạng Anh săn đón và tuyển mộ trước thềm mùa giải 2025-2026.

Murillo (Nottingham Forest). Nottingham chỉ phải chi 17,5 triệu USD để mua Murillo từ Corinthians năm 2023. Ngay mùa đầu tiên, chốt chặn 22 tuổi người Brazil trở thành cầu thủ hay nhất đội bóng. Anh hợp cùng Nikola Milenkovic tạo nên cặp trung vệ hay bậc nhất Ngoại hạng Anh 2024-2025, giúp Nottingham giành vé dự Europa League. Với cá tính lập dị, thích chuyền dài và sút xa bất ngờ, Murillo cũng là một trong những cầu thủ giải trí và bắt mắt nhất.

Carlos Baleba (Brighton). Năm 2023, Brighton chi 31 triệu USD, mua Baleba từ Lille để thay Moises Caicedo, cầu thủ được bán cho Chelsea với giá 135 triệu. Qua hai năm, thực tế cho thấy họ có cặp mắt tinh tường như thế nào. Ngôi sao 21 tuổi người Cameroon hội tụ mọi điểm mạnh của một tiền vệ trung tâm hàng đầu: thể lực sung mãn, khả năng tắc bóng, tranh chấp, di chuyển liên tục và chơi con thoi. Ruben Amorim, HLV từng nâng tầm Viktor Gyokeres tại Sporting, coi Baleba là mục tiêu số một cuối phiên chợ hè. Tuy nhiên, Man Utd có thể phải trả số tiền tương tự vụ Caicedo.

Milos Kerkez (Liverpool). Khi Kerkez mới 17 tuổi, huyền thoại Paolo Maldini từng đích thân gọi điện mời anh về AC Milan. Nhưng sau khi không được thi đấu, hậu vệ trái người Hungary liền chuyển sang AZ Alkmaar. Việc tới đội bóng kém danh tiếng hơn là bước đệm cần thiết cho sự phát triển của cầu thủ trẻ.

Sau 57 trận với AZ, trong đó có 17 ở Conference League, Kerkez được Bournemouth rước về. Anh tiếp tục tiến bộ khi chơi hai mùa và 74 trận cho Bournemouth, gồm cả 66 trận Ngoại hạng Anh. Mùa này, Kerkez bước ra khỏi “vùng tối” khi gia nhập Liverpool với giá 55 triệu USD. Real và Man City cũng theo đuổi, nhưng hậu vệ trái 21 tuổi muốn chơi cùng đồng đội tuyển quốc gia Dominik Szoboszlai tại sân Anfield.

Iliman Ndiaye (Everton). Tiền đạo cánh 25 tuổi từng là người hùng giúp Sheffield United giành vé lên Ngoại hạng Anh mùa 2022-2023. Sau một mùa trở lại Pháp chơi cho Marseille, anh gia nhập Everton. Mùa trước, Ndiaye dính chấn thương, nhưng kịp trở lại giúp đội trụ hạng. Với 11 bàn, anh cũng là cầu thủ lập công nhiều nhất mùa cho Everton. HLV David Moyes đánh giá rất cao khả năng rê bóng, tấn công và nhãn quan chiến thuật của Ndiaye.

Rayan Ait-Nouri (Man City). Hậu vệ trái người Algeria mới 24 tuổi, nhưng đã có hai mùa Ligue 1 cho Angers và 5 mùa Ngoại hạng Anh cho Wolves. Với khả năng nhận bóng trong không gian hẹp và chạm bóng tốt, anh thường làm người xem liên tưởng tới một cầu thủ futsal. Nhưng trên sân cỏ, Ait-Nouri là một chuyên gia tấn công từ tuyến dưới. Mùa trước, anh ghi 4 và kiến tạo 7 bàn, là hậu vệ tham gia vào nhiều bàn nhất Ngoại hạng Anh. Phong độ xuất sắc tại Wolves là bệ phóng để Ait-Nouri gia nhập Man City hè này với giá 43 triệu USD.

Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest). Hè 2022, Nottingham lập kỷ lục chuyển nhượng CLB khi chi 34 triệu USD để mua Gibbs-White từ Wolves. Qua ba năm, thực tế cho thấy quyết định đó hoàn toàn đúng. Tiền vệ 25 tuổi luôn tham gia vào số bàn mỗi mùa ở mức hai con số. Anh cũng giúp Nottingham trụ lại Ngoại hạng Anh ba mùa liên tiếp, thậm chí lên thứ bảy và giành vé dự Europa League mùa 2024-2025. Tottenham vừa đánh tiếng muốn mua với giá 80 triệu, nhưng Gibbs-White gia hạn hợp đồng ba năm với Nottingham.

Bryan Mbeumo (Man Utd). Năm 2019, ở tuổi 20, Mbeumo bắt đầu cuộc phiêu lưu tại Anh một cách khiêm tốn bằng việc gia nhập đội hạng nhất Brentford. Tiền đạo cánh gốc Cameroon nhanh chóng trở thành ngôi sao của "Bầy Ong", ghi 70 bàn qua 242 trận, giúp CLB lên hạng sau hai mùa và trụ lại Ngoại hạng Anh 4 mùa liên tiếp. Mùa trước, anh ghi 20 bàn Ngoại hạng Anh, chỉ xếp sau Mo Salah, Alexander Isak và Erling Haaland. Màn trình diễn của Mbeumo thuyết phục đến mức Man Utd chấp nhận chi 96 triệu USD để tuyển mộ anh hè này.

Daniel Munoz (Crystal Palace). Munoz là một trong những cầu thủ thăng tiến nhanh nhất hơn một năm qua. Từ một hậu vệ khoác áo Genk (Bỉ), anh trở thành lựa chọn không thể thiếu bên cánh phải Crystal Palace. Trong trận chung kết Cup FA 2025, Munoz tạt bóng cho Eberechi Eze ghi bàn quyết định vào lưới Man City, trước khi giành giải Cầu thủ hay nhất. Ngôi sao người Colombia cũng vừa cùng Crystal Palace hạ Liverpool trong loạt luân lưu trận tranh Siêu Cup Anh.

Matheus Cunha (Man Utd). Tiền đạo cánh 26 tuổi là "đóa hoa" nở muộn của bóng đá Brazil. Từ quê nhà, anh đánh thuê khắp châu Âu cho Sion (Thụy Sĩ), RB Leipzig, Hertha Berlin (Đức) và Atletico (Tây Ban Nha), trước khi tìm được sự ổn định tại Wolves (Anh). Cunha nổi bật với khả năng sáng tạo, di chuyển thông minh và dứt điểm sắc bén, nhưng đôi khi bị đánh giá là quá thiên về cảm xúc và thiếu kỷ luật chiến thuật. Hè này, anh lên một tầm cao mới khi gia nhập Man Utd với giá 85 triệu USD.

Joao Pedro (Chelsea). Pedro từng chơi ba mùa rưỡi cho đội hạng nhất Watford, rồi gia nhập Brighton năm 2023. Nhưng ngay cả khi ghi 30 bàn trong 70 trận cho "Chim mòng biển", tiền đạo 23 tuổi người Brazil vẫn như ẩn danh tại xứ sương mù. Anh chỉ vụt sáng sau một đêm khi đầu quân cho Chelsea hè này. Qua ba trận tại FIFA Club World Cup, Pedro ghi ba bàn, thể hiện kỹ thuật và khả năng dứt điểm mà hầu hết các tiền đạo Chelsea đều thiếu, giúp đội vô địch giải đấu cấp CLB. Sau màn ra mắt xuất sắc, tiền đạo giá 74 triệu USD thậm chí trở thành một trong những ứng cử viên Vua phá lưới Ngoại hạng Anh.

Nguồn vnexpress.net