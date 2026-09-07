13 triệu thuê bao di động bị khóa hai chiều hoặc thu hồi

Khoảng 13 triệu thuê bao di động chưa hoàn tất việc chuẩn hóa, xác nhận chính chủ theo Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ đã bị dừng cung cấp dịch vụ, gồm khóa hai chiều hoặc thu hồi số.

(Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, có hiệu lực từ ngày 15/4/2026. Theo Thông tư, người sử dụng phải xác nhận trạng thái sử dụng thuê bao thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Theo lộ trình, từ ngày 15/8/2026, những thuê bao chưa hoàn tất thủ tục xác nhận bị khóa hai chiều. Sau 5 ngày, nếu người sử dụng vẫn không thực hiện, số thuê bao sẽ bị thu hồi theo quy định.

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, đến nay, 10/10 doanh nghiệp viễn thông di động đã hoàn thành kết nối, chuyển thông tin của hơn 115 triệu thuê bao tới Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để rà soát và đồng bộ trên VNeID.

Trong số này, khoảng 102 triệu thuê bao đã được chuẩn hóa, xác nhận chính chủ và tích hợp vào Ví giấy tờ trên VNeID. Khoảng 13 triệu thuê bao còn lại đang bị dừng cung cấp dịch vụ do chưa hoàn tất việc chuẩn hóa, xác nhận chính chủ theo Thông tư số 08.

Việc xác định chính xác người sử dụng SIM nhằm bảo đảm người đứng tên thuê bao cũng là người trực tiếp sử dụng, đồng thời làm rõ trách nhiệm trong trường hợp thuê bao bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, như phát tán tin nhắn rác, thực hiện cuộc gọi rác hoặc lừa đảo.

Thông tư số 8 cũng bổ sung các biện pháp xác thực, trong đó có xác thực khuôn mặt và xác nhận trạng thái sử dụng thuê bao trên VNeID. Những biện pháp này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế tình trạng SIM đứng tên một người nhưng do người khác sử dụng.

Theo Cục Viễn thông, SIM di động chỉ là một trong những công cụ có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng để phát tán tin nhắn rác, thực hiện cuộc gọi rác và các hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, kiểm soát chặt chẽ thông tin thuê bao là một trong những giải pháp nhằm hạn chế tình trạng này.

Trong tháng 9/2026, Cục Viễn thông sẽ phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Thông tư số 08 tại các doanh nghiệp viễn thông di động.

Cùng với đó, A05 đang nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Cục Viễn thông khuyến nghị người dân nâng cao ý thức sử dụng SIM chính chủ; chủ động phản ánh tới doanh nghiệp viễn thông và cơ quan có thẩm quyền khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu là tin nhắn rác, cuộc gọi rác hoặc lừa đảo. Các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Theo nhandan.vn