Khoa học - Công nghệ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

13 triệu thuê bao di động bị khóa hai chiều hoặc thu hồi

Khoảng 13 triệu thuê bao di động chưa hoàn tất việc chuẩn hóa, xác nhận chính chủ theo Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ đã bị dừng cung cấp dịch vụ, gồm khóa hai chiều hoặc thu hồi số.

13 triệu thuê bao di động bị khóa hai chiều hoặc thu hồi (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, có hiệu lực từ ngày 15/4/2026. Theo Thông tư, người sử dụng phải xác nhận trạng thái sử dụng thuê bao thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Theo lộ trình, từ ngày 15/8/2026, những thuê bao chưa hoàn tất thủ tục xác nhận bị khóa hai chiều. Sau 5 ngày, nếu người sử dụng vẫn không thực hiện, số thuê bao sẽ bị thu hồi theo quy định.

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, đến nay, 10/10 doanh nghiệp viễn thông di động đã hoàn thành kết nối, chuyển thông tin của hơn 115 triệu thuê bao tới Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để rà soát và đồng bộ trên VNeID.

Trong số này, khoảng 102 triệu thuê bao đã được chuẩn hóa, xác nhận chính chủ và tích hợp vào Ví giấy tờ trên VNeID. Khoảng 13 triệu thuê bao còn lại đang bị dừng cung cấp dịch vụ do chưa hoàn tất việc chuẩn hóa, xác nhận chính chủ theo Thông tư số 08.

Việc xác định chính xác người sử dụng SIM nhằm bảo đảm người đứng tên thuê bao cũng là người trực tiếp sử dụng, đồng thời làm rõ trách nhiệm trong trường hợp thuê bao bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, như phát tán tin nhắn rác, thực hiện cuộc gọi rác hoặc lừa đảo.

Thông tư số 8 cũng bổ sung các biện pháp xác thực, trong đó có xác thực khuôn mặt và xác nhận trạng thái sử dụng thuê bao trên VNeID. Những biện pháp này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế tình trạng SIM đứng tên một người nhưng do người khác sử dụng.

Theo Cục Viễn thông, SIM di động chỉ là một trong những công cụ có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng để phát tán tin nhắn rác, thực hiện cuộc gọi rác và các hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, kiểm soát chặt chẽ thông tin thuê bao là một trong những giải pháp nhằm hạn chế tình trạng này.

Trong tháng 9/2026, Cục Viễn thông sẽ phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Thông tư số 08 tại các doanh nghiệp viễn thông di động.

Cùng với đó, A05 đang nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Cục Viễn thông khuyến nghị người dân nâng cao ý thức sử dụng SIM chính chủ; chủ động phản ánh tới doanh nghiệp viễn thông và cơ quan có thẩm quyền khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu là tin nhắn rác, cuộc gọi rác hoặc lừa đảo. Các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Bộ Khoa học và Công nghệ VNeID Thuê bao di động Triệu Thu hồi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Doanh nghiệp viễn thông Cục An ninh mạng Vi phạm pháp luật
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tiên phong chuyển đổi số 

Tiên phong chuyển đổi số 
2026-09-05 14:26:00

baophutho.vn Mùa hè tình nguyện năm nay, những "chiến sĩ áo xanh" không chỉ tiếp sức mùa thi, đến các địa bàn còn nhiều khó khăn, đồng hành cùng học sinh...

Kể chuyện di sản bằng công nghệ số

Kể chuyện di sản bằng công nghệ số
2026-09-05 05:55:00

baophutho.vn Từ những hiện vật, di tích đến các giá trị văn hóa, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đang từng bước đưa di sản lên không gian số bằng QR, VR3D, bản...

Số hóa để bưởi Diễn Yên Thủy vươn xa

Số hóa để bưởi Diễn Yên Thủy vươn xa
2026-09-04 09:40:00

baophutho.vn Thương hiệu bưởi Diễn Yên Thủy - sản phẩm OCOP 4 sao đã từng bước vươn ra các thị trường châu Âu, Mỹ, New Zealand và đang mở rộng sang Trung...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long