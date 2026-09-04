Chuẩn bị tổng kết Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2026

{title}
{publish}
{head}
Sáng 4/9, Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chuẩn bị tổ chức tổng kết Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh năm 2026 và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2026.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Năm 2026, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Phú Thọ tiếp tục được triển khai rộng rãi, đạt hiệu quả tích cực, trở thành sân chơi trí tuệ thu hút nhiều thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia. Qua đó, góp phần giúp thế hệ trẻ rèn luyện kỹ năng thực hành khoa học kỹ thuật và nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà sáng chế. Thông qua hội thi, cuộc thi đã xuất hiện nhiều mô hình, sáng chế hay của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Đối với Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh, Hội đồng chung khảo đã đề nghị Ban Tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh công nhận 93 giải, trong đó có 3 giải Đặc biệt, 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba và 60 giải Khuyến khích. Đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, Ban Tổ chức hội thi đang chuẩn bị chấm chung khảo.
Tại hội nghị, thành viên Ban Tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết, đề xuất các giải pháp để tổ chức hiệu quả buổi tổng kết các hội thi, cuộc thi.
Dự kiến, buổi tổng kết Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 12/9; tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2026 được tổ chức vào tháng 10.
Gia Thái - Hoài Vũ
baophutho.vn Thương hiệu bưởi Diễn Yên Thủy - sản phẩm OCOP 4 sao đã từng bước vươn ra các thị trường châu Âu, Mỹ, New Zealand và đang mở rộng sang Trung...
Kế hoạch nâng cấp quy mô lớn đối với 4 mẫu SUV gồm CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90 của Mazda được xúc tiến sau khi nhóm này không đạt mức doanh số như kỳ vọng.
baophutho.vn Thực hiện cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số (CĐS) và Đề án 06, Công an phường Vân Phú xác định nâng cao hiệu...
baophutho.vn Xác định chuyển đổi số (CĐS) là yêu cầu tất yếu nhằm đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách và phục vụ người dân...
baophutho.vn Thực hiện Chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng, các địa phương trong tỉnh đang huy động...
Ngày 1/9 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của Tập đoàn công nghệ Apple khi John Ternus chính thức tiếp nhận vị trí Giám đốc điều hành (CEO). Trước đây, Tim...
Các công ty công nghệ sinh học Trung Quốc đang tiến hành hơn 100 chương trình nghiên cứu vắc-xin ung thư. Giờ đây, cổ phiếu của nhiều công ty đang tăng mạnh sau bước đột phá...