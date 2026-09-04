Chuẩn bị tổng kết Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2026

Sáng 4/9, Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chuẩn bị tổ chức tổng kết Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh năm 2026 và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2026, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Phú Thọ tiếp tục được triển khai rộng rãi, đạt hiệu quả tích cực, trở thành sân chơi trí tuệ thu hút nhiều thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia. Qua đó, góp phần giúp thế hệ trẻ rèn luyện kỹ năng thực hành khoa học kỹ thuật và nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà sáng chế. Thông qua hội thi, cuộc thi đã xuất hiện nhiều mô hình, sáng chế hay của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đối với Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh, Hội đồng chung khảo đã đề nghị Ban Tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh công nhận 93 giải, trong đó có 3 giải Đặc biệt, 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba và 60 giải Khuyến khích. Đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, Ban Tổ chức hội thi đang chuẩn bị chấm chung khảo.

Tại hội nghị, thành viên Ban Tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết, đề xuất các giải pháp để tổ chức hiệu quả buổi tổng kết các hội thi, cuộc thi.

Dự kiến, buổi tổng kết Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 12/9; tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2026 được tổ chức vào tháng 10.

Gia Thái - Hoài Vũ