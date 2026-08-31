Trung Quốc đẩy nhanh cuộc đua phát triển vắc-xin ung thư sau bước đột phá của Moderna

Các công ty công nghệ sinh học Trung Quốc đang tiến hành hơn 100 chương trình nghiên cứu vắc-xin ung thư. Giờ đây, cổ phiếu của nhiều công ty đang tăng mạnh sau bước đột phá của Moderna.

Cuộc đua điều chế vắc-xin ung thư đang nóng lên

Cổ phiếu của 1 nhóm công ty công nghệ sinh học niêm yết tại Hong Kong tăng vọt sau bước đột phá trong thử nghiệm vắc-xin ung thư của Moderna, trong bối cảnh các công ty Trung Quốc đang đẩy mạnh chương trình phát triển vắc-xin tương tự.

Các công ty như Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals hay CK Life Sciences - được tỷ phú Lý Gia Thành hậu thuẫn, vốn đang phát triển nhiều loại vắc-xin ung thư. Đây là lĩnh vực có tiềm năng rất lớn, bởi chỉ riêng tại Trung Quốc đã có gần 2,6 triệu người tử vong vì ung thư mỗi năm.

“Trung Quốc đang tiến rất nhanh và đã xây dựng một danh mục lớn với hơn 100 chương trình vắc-xin ung thư”, ông Cui Cui - trưởng bộ phận nghiên cứu y tế khu vực châu Á của hãng dịch vụ tài chính Jefferies, cho biết.

Ông Cui nhận định: “Thách thức tiếp theo là làm thế nào để đạt được bước đột phá của Moderna với các loại ung thư khác, bởi riêng ung thư hắc tố da không phải là một thị trường quá lớn”. Ung thư hắc tố là một dạng ung thư da nghiêm trọng.

Theo chuyên gia này, vẫn cần thời gian để xác định liệu các công ty có thể sản xuất vắc-xin ung thư đủ nhanh và với chi phí hợp lý hay không.

Tuần trước, thị trường đã phản ứng đầy phấn khích sau khi Moderna và Merck công bố vắc-xin mRNA cá nhân hóa của họ đã làm giảm nguy cơ ung thư hắc tố tái phát hoặc di căn, trong thử nghiệm giai đoạn 3 với khoảng 1.140 bệnh nhân. Đây là lần đầu tiên một vắc-xin ung thư mRNA đạt kết quả như vậy trong thử nghiệm giai đoạn 3.

Sự phấn khích này cũng lan sang Trung Quốc. Cổ phiếu tại Everest Medicines - trụ sở tại Thượng Hải, tăng 34% trên thị trường Hong Kong trong 5 ngày qua. CK Life Sciences - thuộc tập đoàn CK Group của tỷ phú Lý Gia Thành, cũng tăng hơn 11%.

Bác sĩ Melvin Toh Kean-meng - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc khoa học của CK Life Sciences, cho biết vắc-xin điều trị ung thư được thiết kế để điều trị những người đã mắc ung thư. Mục đích của vắc-xin là ngăn ung thư tái phát sau khi khối u đã được loại bỏ, hoặc trực tiếp điều trị ung thư ngay cả khi khối u vẫn tồn tại.

Ông giải thích, khi được tiêm vào bệnh nhân, vắc-xin kích hoạt hệ miễn dịch tạo ra phản ứng miễn dịch, thường dưới dạng phản ứng của tế bào T. Các tế bào T sau đó có thể tấn công và tiêu diệt tế bào ung thư. Đôi khi vắc-xin cũng có thể kích hoạt phản ứng kháng thể, và điều này cũng có thể giúp kiểm soát sự phát triển của khối u.

Điều trị ung thư cá nhân hóa đòi hỏi bác sĩ lấy mẫu mô khối u của bệnh nhân để xác định các đột biến quan trọng hoặc neoantigen (kháng nguyên mới), sau đó tạo ra vắc-xin riêng cho bệnh nhân và tiêm trở lại vào cơ thể người đó.

Phương pháp điều trị này có chi phí rất cao.

Likang Life Sciences, một công ty có trụ sở tại Bắc Kinh đang phát triển ứng viên vắc-xin mRNA cá nhân hóa, ước tính chi phí điều trị sẽ lên tới khoảng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.900 USD) cho liệu trình 6 liều.

Tại Trung Quốc, phần lớn các loại vắc-xin ung thư vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Theo một số báo cáo, các công ty như Shanghai Regenelead Therapies, Hangzhou Newanjin Biotechnology và Likang Life Sciences đã bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 2 đối với vắc-xin ung thư mRNA cá nhân hóa.

Các công ty khác như Akeso, Youcare Pharmaceutical Group, và Everest Medicines đã bước vào thử nghiệm giai đoạn 1.

Theo số liệu mới nhất từ Trung tâm Ung thư quốc gia Trung Quốc, khoảng 2,58 triệu người đã tử vong vì ung thư tại Trung Quốc trong năm 2024.

https://tienphong.vn/trung-quoc-day-nhanh-cuoc-dua-phat-trien-vac-xin-ung-thu-sau-buoc-dot-pha-cua-moderna-post1871307.tpo

Theo Báo điện tử Tiền phong