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Vận hành Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo

Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo (AI) có địa chỉ ai.gov.vn chính thức vận hành hôm nay, 28-8.

Vận hành Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo

Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo Nguyễn Khắc Lịch. Ảnh: Đ.K

Thông tin được Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo Nguyễn Khắc Lịch thông báo tại họp báo thường kỳ tháng 8 của Bộ Khoa học và Công nghệ, diễn ra chiều nay 28-8.

Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo vận hành tại địa chỉ ai.gov.vn. Đây là nền tảng số trọng tâm được xây dựng nhằm triển khai Luật Trí tuệ nhân tạo cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo lập một đầu mối thống nhất giúp công khai, minh bạch thông tin trong quản lý nhà nước, đồng thời thúc đẩy hệ sinh thái AI tại Việt Nam phát triển an toàn và có trách nhiệm.

Cổng thông tin đóng vai trò là địa chỉ trực tuyến duy nhất kết nối doanh nghiệp, nhà phát triển, cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và người dân trong việc thực hiện các thủ tục khai báo, tra cứu cũng như tương tác.

Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo tích hợp các chức năng trọng tâm, bao gồm: Tiếp nhận đăng ký thử nghiệm có kiểm soát; thông báo phân loại rủi ro; đăng ký hệ thống AI; tiếp nhận báo cáo sự cố nghiêm trọng cũng như báo cáo định kỳ; công khai kết quả đánh giá, xử lý vi phạm; đồng thời hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với các chương trình hạ tầng, dữ liệu dùng chung và nguồn lực phát triển AI.

Việc đưa nền tảng này vào hoạt động giúp doanh nghiệp thực hiện toàn bộ thủ tục trực tuyến, tối ưu hóa chi phí và thời gian tuân thủ pháp lý. Đồng thời, người dân cũng có công cụ thuận tiện để tra cứu, giám sát, gửi phản ánh và chủ động tiếp nhận các cảnh báo an toàn liên quan đến các hệ thống AI.

https://hanoimoi.vn/van-hanh-cong-thong-tin-dien-tu-mot-cua-ve-tri-tue-nhan-tao-1490928.html

Theo hanoimoi.vn


Theo hanoimoi.vn

 Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ một cửa hệ sinh thái AI Doanh nghiệp Quản lý nhà nước Thống Nhất Phát triển Thông báo
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