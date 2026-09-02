Apple chính thức có Giám đốc điều hành mới sau 15 năm

Ngày 1/9 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của Tập đoàn công nghệ Apple khi John Ternus chính thức tiếp nhận vị trí Giám đốc điều hành (CEO). Trước đây, Tim Cook đã dẫn dắt giá trị vốn hóa của Apple tăng vọt lên mức từ 4,6 đến 4,7 nghìn tỷ USD nhờ sức hút khổng lồ của dòng sản phẩm iPhone trong suốt 15 năm.

Thông tin đăng tải trên website chính thức của Apple. (Ảnh chụp màn hình)

Cuộc chuyển giao quyền lực tại Apple đã được hãng công bố từ hồi tháng Tư, và đến ngày 1/9, khi quyết định chính thức có hiệu lực, hãng đã cập nhật John Ternus ở vị trí CEO trong phần giới thiệu Ban lãnh đạo trên trang chủ của mình.

Đây là cuộc chuyển giao quyền lực thứ hai tại Apple kể từ sau khi Steve Jobs rời nhiệm sở vào năm 2011. Dù rời vị trí Giám đốc điều hành, Tim Cook vẫn tiếp tục gắn bó với công ty trong vai trò Chủ tịch điều hành để hỗ trợ Ternus duy trì các mối quan hệ đối ngoại quan trọng.

Ở tuổi 51, John Ternus đã có 25 năm gắn bó với Apple. Trước khi được tuyển dụng vào công ty Apple năm 2001 trong vai trò thiết kế sản phẩm, ông từng tốt nghiệp bằng Cử nhân Kỹ thuật cơ khí tại Đại học Pennsylvania và làm việc với tư cách là kỹ sư cơ khí tại Virtual Research Systems.

Sau đó, ông giữ vị trí Phó Chủ tịch Kỹ thuật phần cứng vào năm 2013 và chính thức gia nhập ban điều hành cấp cao từ năm 2021.

Trong suốt sự nghiệp của mình tại Cupertino, Ternus là nhân tố quan trọng đứng sau sự ra đời và phát triển của hàng loạt dòng sản phẩm đột phá như iPad, AirPods, Apple Watch, Apple Vision Pro, iPhone và Mac.

Không chỉ tập trung vào công nghệ phần cứng thuần túy, ông còn đi đầu trong các sáng kiến nâng cao độ tin cậy, độ bền bỉ và khả năng sửa chữa của thiết bị nhằm kéo dài vòng đời sản phẩm.

Đặc biệt, ông là người thúc đẩy việc sử dụng vật liệu bảo vệ môi trường để giảm dấu chân carbon, bao gồm hợp chất nhôm tái chế và vỏ titan in 3D cho dòng Apple Watch Ultra.

Dù sở hữu nền tảng kỹ thuật vững chắc, vai trò mới đòi hỏi John Ternus phải bước ra khỏi “vùng an toàn” kỹ thuật phần cứng để gánh vác trách nhiệm quản lý toàn diện từ phần mềm, tài chính cho đến pháp lý.

Apple đang bị đánh giá là có khởi đầu chật vật và chậm chân hơn các đối thủ như OpenAI, Google và Meta. Sau những vấp ngã khi chưa thể tung ra các tính năng AI đột phá như đã hứa hẹn gần hai năm trước, Ternus cần hiện thực hóa thành công chiến lược nâng cấp trợ lý ảo Siri, tập trung vào tính riêng tư và trải nghiệm thực tế để bắt kịp thị trường.

Sự bùng nổ của AI đẩy nhu cầu chip tăng cao, gây ra cuộc khủng hoảng thiếu hụt bộ nhớ toàn cầu và buộc Apple phải tăng giá bán MacBook, iPad. Thách thức của Ternus là quản trị chuỗi cung ứng và định giá bán cho dòng iPhone mới trong bối cảnh lạm phát khó khăn.

Ông cần định hình lại chuỗi cung ứng lớn tại châu Á và thiết lập quan hệ với các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm Tổng thống Donald Trump, người từng có mối liên kết chặt chẽ với người tiền nhiệm Tim Cook.

John Ternus sẽ chính thức chủ trì sự kiện ra mắt sản phẩm thường niên của Apple vào ngày 9/9 tới, khi hãng dự kiến công bố thế hệ iPhone và Apple Watch mới nhất. Đây sẽ là cơ hội lớn để ông chứng minh bản lĩnh và khẳng định tầm nhìn đưa Apple tiến vào kỷ nguyên công nghệ tương lai.

Theo nhandan.vn