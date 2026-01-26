15.421 học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị lập biên bản

Trong năm 2025, tình hình học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, toàn tỉnh ghi nhận 15.421 trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị lập biên bản, tăng 2.079 trường hợp so với năm 2024.

Các hành vi vi phạm tập trung chủ yếu vào việc không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển hoặc ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi theo quy định; chở quá số người quy định; đi hàng ngang, lạng lách, đánh võng; vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng... Đáng chú ý, một bộ phận học sinh còn thiếu ý thức tự giác, chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm cũng như hậu quả của các hành vi vi phạm an toàn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và hướng dẫn lái xe an toàn cho học sinh Trường THPT Hiền Đa.

Nguyên nhân của tình trạng trên được xác định do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận học sinh còn hạn chế; công tác quản lý, giáo dục từ gia đình và nhà trường có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chặt chẽ; việc sử dụng phương tiện cá nhân của học sinh ngày càng phổ biến, trong khi kỹ năng tham gia giao thông an toàn chưa được trang bị đầy đủ.

Trước thực trạng đó, các cấp, ngành, đặc biệt là lực lượng Công an, ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông trong trường học; tổ chức ký cam kết chấp hành luật giao thông đối với học sinh và phụ huynh; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao tính răn đe, phòng ngừa.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp, chú trọng giáo dục ý thức, xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh, góp phần giảm tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Lệ Oanh