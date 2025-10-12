16 giờ ngày 12/10, đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang

Sáng 12/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 7777/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc đóng cửa xả đáy hồ Thủy điện Tuyên Quang.

Hồ thủy điện Tuyên Quang. Ảnh tư liệu: Văn Tý/TTXVN

Theo đó, hồi 7 giờ ngày 12/10, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 117,6m, mực nước ha lưu 54,05m, lưu lượng về hồ 1.199m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 1.841 m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 16 giờ ngày 12/10.

Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa 1ũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kip thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Như vậy, tính từ ngày 1/10 và đến 16 giờ ngày 12/10, Công ty Thủy điện Tuyên Quang thực hiện đóng 9 cửa xả. Ngày 9/10, Công ty Thủy điện Tuyên Quang thực hiện mở 2 cửa xả vào hồi 13 giờ và 19 giờ. Tính đến thời điểm hiện tại, Thủy điện Tuyên Quang đang mở 1 cửa xả. Trước đó, đến 16h30 ngày 30/9, Thủy điện Tuyên Quang mở 8 cửa xả sâu để bảo đảm an toàn công trình.

Cùng thời điểm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 7778/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp.

Các tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời các tình huống bất thường về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Nguồn baotintuc.vn