5 cách hiệu quả để khử mùi tanh của cá trước khi nấu

Nhiều người yêu thích món cá nhưng lại sợ mùi tanh. Dưới đây là 5 cách đơn giản và dễ dàng để loại bỏ mùi tanh của cá trước khi nấu.

Mặc dù cá ngon và có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng nhiều người vẫn tránh loại protein lành mạnh này chỉ vì mùi của nó. Mùi tanh này là do một hợp chất có tên là trimethylamine oxide (TMAO), khi phân hủy sẽ tạo thành Trimethylamine (TMA), nguyên nhân chính gây ra mùi tanh khó chịu. Tuy nhiên, có một số nguyên liệu nhất định có thể được sử dụng để khử mùi tanh của cá trước khi nấu.

1. Rửa bằng muối khử mùi tanh của cá đơn giản mà hiệu quả bất ngờ

Sau khi làm sạch cá bằng cách loại bỏ vảy, ruột, mang, rửa sơ cá dưới vòi nước lạnh để loại bỏ bớt máu và chất bẩn ban đầu. Rắc một lượng muối hạt (muối ăn thông thường hoặc muối biển) vừa đủ lên khắp bề mặt cá, cả bên trong và bên ngoài. Có thể dùng tay xoa nhẹ nhàng để muối bám đều và thấm vào thịt cá. Để cá đã ướp muối trong khoảng 10-15 phút. Muối sẽ bắt đầu hút ẩm và các chất gây mùi từ thịt cá.

Sau thời gian ướp, rửa cá thật kỹ dưới vòi nước lạnh đang chảy mạnh. Hãy dùng tay chà xát nhẹ nhàng để loại bỏ hết lớp muối, chất nhớt và máu còn sót lại. Nước rửa cá đục hơn và có mùi tanh, đó là dấu hiệu muối đang phát huy tác dụng.

Dùng khăn giấy sạch hoặc vải mềm thấm khô hoàn toàn bề mặt cá trước khi chế biến. Bước này rất quan trọng để cá khi nấu được ngon hơn và không bị tanh trở lại.

2. Dùng nước cốt chanh hoặc giấm đánh bay mùi tanh của cá

Trước tiên, cũng làm sạch cá (đánh vảy, bỏ ruột, mang) và rửa qua dưới vòi nước lạnh. Vắt nước cốt chanh từ 1-2 quả chanh tùy theo lượng cá. Có thể pha loãng nước cốt chanh với một chút nước (tỷ lệ 1 chanh: 2-3 nước) nếu muốn, nhưng dùng nước cốt nguyên chất sẽ hiệu quả hơn cho cá có mùi tanh nồng. Hoặc có thể sử dụng 1 giấm: 1 nước.

Cho cá đã sơ chế vào một tô lớn, sau đó đổ nước cốt chanh đã chuẩn bị vào sao cho nước cốt chanh phủ đều miếng cá, dùng tay xoa nhẹ nước cốt chanh lên khắp mình cá.

Để cá ngâm trong nước cốt chanh khoảng 10-15 phút. Acid trong chanh hoặc giấm sẽ phản ứng với các hợp chất TMA và trung hòa chúng. Hơn nữa, nó còn tạo thêm vị chua nhẹ, giúp tăng hương vị cho cá mà không làm át đi mùi vị tự nhiên của món ăn. Không nên ngâm quá lâu vì acid có thể làm tái thịt cá. Sau khi ngâm, vớt cá ra và rửa lại thật kỹ dưới vòi nước lạnh đang chảy. Đảm bảo rửa trôi hết lớp nước chanh và các chất nhớt.

Dùng khăn giấy sạch hoặc vải mềm thấm khô hoàn toàn cá trước khi bắt đầu chế biến. Bước này giúp cá săn chắc hơn khi nấu và hạn chế tái phát mùi tanh.

3. Dùng bột mì “hút sạch” mùi tanh của cá

Sau bước làm sạch cá (đánh vảy, bỏ ruột, cắt bỏ mang nếu có) và rửa sơ qua dưới vòi nước lạnh để loại bỏ bớt máu và chất bẩn ban đầu. Rắc một lượng bột mì khô vừa đủ lên khắp bề mặt cá, cả bên trong bụng cá. Đảm bảo bột mì phủ đều các mặt và bám vào lớp nhớt, màng máu còn sót lại.

Dùng tay xoa nhẹ nhàng và chà xát đều bột mì lên toàn bộ con cá để bột mì hút hết chất nhớt và các cặn bẩn, tạo thành một lớp bột sệt bám vào cá. Tập trung chà kỹ những vùng dễ bám mùi như bụng cá, dọc sống lưng.

Có thể để cá đã xoa bột mì nghỉ khoảng 5 phút để bột có thời gian hút mùi tốt hơn. Sau đó, đặt cá dưới vòi nước lạnh đang chảy mạnh và rửa thật kỹ. Dùng tay chà xát nhẹ nhàng để loại bỏ hoàn toàn lớp bột mì, chất nhớt và bất kỳ cặn bẩn nào đã được bột mì cuốn đi. Dùng khăn giấy sạch hoặc vải mềm thấm khô hoàn toàn bề mặt cá trước khi chế biến.

4. Bí quyết độc đáo khử mùi tanh của cá bằng cách ngâm cá trong sữa

Một trong những mẹo nổi tiếng nhất là ngâm cá trong sữa. Bước đầu tiên cũng cần làm sạch cá như bình thường (đánh vảy, bỏ ruột, cắt bỏ mang). Rửa sơ cá dưới vòi nước lạnh để loại bỏ bớt máu và chất bẩn ban đầu. Đổ sữa tươi không đường (có thể là sữa bò, sữa đậu nành, hoặc bất kỳ loại sữa nào) vào một tô đủ lớn để ngập miếng cá. Cho cá đã sơ chế vào tô sữa, đảm bảo cá được ngâm hoàn toàn trong sữa khoảng 20 - 30 phút. Đối với những loại cá có mùi rất nồng như cá thu, cá hồi, cá mòi, có thể ngâm lâu hơn một chút nhưng không quá 1 giờ.

Sau khi ngâm, vớt cá ra khỏi sữa và rửa lại thật kỹ dưới vòi nước lạnh đang chảy. Dùng tay xoa nhẹ nhàng để loại bỏ hoàn toàn lớp sữa và bất kỳ chất gây mùi nào đã được sữa hấp thụ. Dùng khăn giấy sạch hoặc vải mềm thấm khô hoàn toàn bề mặt cá trước khi chế biến.

5. Dùng gừng tỏi - giải pháp tự nhiên khử mùi tanh của cá

Gừng và tỏi không chỉ tăng thêm hương vị mà còn giúp giảm mùi tanh của cá nhờ mùi thơm tự nhiên mạnh mẽ và đặc tính kháng khuẩn.

Làm sạch cá như bình thường (đánh vảy, bỏ ruột, mang) rồi rửa sơ dưới vòi nước lạnh. Lấy một củ gừng nhỏ (khoảng 30-50g) và vài tép tỏi (2-3 tép tùy lượng cá). Rửa sạch, bóc vỏ rồi giã nát hoặc băm thật nhỏ để tạo thành hỗn hợp sệt. Cho cá đã sơ chế vào một tô, sau đó cho toàn bộ phần gừng tỏi giã nát vào. Dùng tay xoa đều hỗn hợp này lên khắp mình cá, cả bên trong bụng cá. Đảm bảo gừng tỏi bám đều vào cá. Để cá ngấm hỗn hợp gừng tỏi khoảng 10-15 phút. Trong thời gian này, các tinh chất từ gừng và tỏi sẽ phát huy tác dụng khử mùi và kháng khuẩn.

Sau khi ướp, không cần rửa lại cá dưới vòi nước lạnh mà có thể trực tiếp chế biến luôn. Lớp gừng tỏi sẽ giúp tăng hương vị và không còn mùi tanh. Tuy nhiên, nếu không muốn có vụn gừng tỏi bám trên cá, có thể rửa nhẹ nhàng qua nước một lần nữa rồi thấm khô.

TS (Theo suckhoedoisong.vn)