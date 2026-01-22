5 công thức làm bánh yến mạch hạt chia giảm cân tại nhà cho người bận rộn

Yến mạch và hạt chia giàu chất xơ giúp kiểm soát cơn đói cực kỳ hiệu quả. Dưới đây là 5 công thức làm bánh yến mạch hạt chia tại nhà nhanh và tiện lợi cho người muốn giảm cân.

1. Bánh chuối yến mạch hạt chia (nướng nồi chiên không dầu)

Đây là công thức làm bánh yến mạch phổ biến nhất, vừa ngon miệng lại giúp giảm cân vì vị ngọt hoàn toàn tự nhiên từ chuối rất tốt cho việc cắt giảm đường tinh luyện.

Nguyên liệu

2 quả chuối chín.

100 g yến mạch cán dẹt.

02 muỗng cà phê hạt chia.

01 quả trứng gà.

Một ít bột quế (để tăng mùi thơm và hỗ trợ đốt mỡ).

Cách làm

- Dùng thìa nghiền nát chuối trong một tô lớn cho đến khi nhuyễn. Hoặc có thể cắt lát chuối mỏng hình tròn.

- Cho yến mạch, hạt chia, trứng gà và bột quế vào tô chuối. Trộn đều và để hỗn hợp nghỉ khoảng 5 phút cho yến mạch ngấm ẩm.

- Lót giấy nến vào khay. Múc từng muỗng bột đổ xuống, dùng muỗng ép nhẹ để tạo hình.

- Cho vào nồi chiên không dầu nướng ở 160°C trong 10-12 phút. Sau đó lật mặt bánh và nướng thêm 5 phút cho đến khi vàng đều hai mặt.

Bánh chuối yến mạch hạt chia giúp thỏa mãn cơn thèm đồ ngọt.

2. Bánh yến mạch hạt chia sữa chua (áp chảo chống dính)

Món bánh này rất mềm mịn, giàu protein và canxi, phù hợp cho bữa sáng nhanh gọn.

Nguyên liệu

50g bột yến mạch (xay từ yến mạch nguyên hạt).

01 muỗng canh hạt chia.

01 hộp sữa chua không đường.

01 quả trứng gà.

1/2 muỗng cà phê bột nở (giúp bánh bông hơn).

Cách làm

- Trộn tất cả nguyên liệu vào tô. Đánh đều tay cho đến khi hỗn hợp mịn. Để bột nghỉ 10 phút để hạt chia hút nước giúp cốt bánh đặc hơn.

- Sử dụng chảo chống dính, quét một lớp thật mỏng dầu ô liu. Múc một muỗng bột đổ vào chảo.

- Khi thấy mặt bánh nổi các bong bóng nhỏ, lật bánh và để thêm khoảng 1 - 2 phút cho vàng mặt còn lại. Ăn kèm với trái cây tươi rất ngon.

3. Bánh quy yến mạch hạt chia vị ca cao (không cần nướng)

Nguyên liệu

120 g yến mạch.

02 muỗng canh hạt chia.

02 muỗng canh bột ca cao nguyên chất (không đường).

03 muỗng canh bơ đậu phộng nguyên chất (không đường/muối).

01 muỗng canh mật ong.

Cách làm

- Cho bơ đậu phộng và mật ong vào bát nhỏ, quay lò vi sóng khoảng 30 giây cho chảy lỏng rồi khuấy đều.

- Cho yến mạch, hạt chia và bột ca cao vào một tô lớn. Đổ hỗn hợp bơ mật ong vào và trộn thật kỹ cho đến khi mọi thứ hòa quyện.

- Viên hỗn hợp thành các viên tròn nhỏ hoặc ép dẹt thành hình bánh quy.

- Xếp bánh lên đĩa, để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 45 - 60 phút để bánh đông cứng lại là có thể dùng ngay.

4. Bánh yến mạch hạt chia quả mọng

Nguyên liệu

200 g yến mạch.

03 muỗng canh hạt chia.

50 g hạt dinh dưỡng (hạnh nhân, óc chó, hạt điều) băm nhỏ.

50 g trái cây khô (việt quất, dâu tây, mâm xôi) không đường.

02 thìa mật ong.

Cách làm

- Trộn yến mạch, hạt chia, các loại hạt băm nhỏ và trái cây khô vào tô.

- Đổ mật ong vào và trộn thật đều tay cho đến khi hỗn hợp dính chặt vào nhau.

- Lót giấy nến vào khuôn hình chữ nhật. Đổ hỗn hợp vào và dùng muỗng ép thật chặt để bánh không bị tơi xốp khi cắt.

- Nướng ở 150°C trong khoảng 15 - 20 phút. Sau khi lấy ra để bánh nguội hoàn toàn rồi mới dùng dao sắc cắt thành các thanh dài.

Món này dùng để mang đi làm hoặc ăn nhẹ trước khi tập luyện để tránh cảm giác thèm ăn vặt.

Ăn nhẹ bằng bánh yến mạch phù hợp cho người muốn giảm cân.

5. Bánh mug yến mạch (làm bằng lò vi sóng trong 2 phút)

Đây là công thức “cứu cánh” thần tốc nhất cho người bận rộn. Bánh được thiết kế vừa đủ cho 01 người ăn giúp kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể tốt cho việc giảm cân, không bị sa đà ăn quá nhiều như khi làm cả một ổ bánh lớn.

Nguyên liệu

03 muỗng canh bột yến mạch.

01 muỗng cà phê hạt chia.

01 muỗng canh bột cacao.

03 muỗng canh sữa tươi không đường.

Một ít bột nở.

Cách làm

- Cho tất cả nguyên liệu vào một chiếc cốc sứ (loại dùng được trong lò vi sóng). Dùng muỗng khuấy đều.

- Cho cốc vào lò vi sóng, quay ở chế độ high (cao) trong khoảng 1 phút 30 giây đến 2 phút.

- Bánh sẽ nở phồng ngay trong cốc và tỏa mùi thơm. Bạn có thể thêm một vài hạt hạnh nhân lên trên để tăng độ giòn và bổ sung chất béo tốt.