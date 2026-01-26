5 loại gia vị quen thuộc giúp tăng thân nhiệt, giữ ấm cơ thể mùa lạnh

Khi nhiệt độ xuống thấp, bổ sung những loại gia vị quen thuộc vào thực đơn hàng ngày là cách đơn giản, hiệu quả để giữ ấm cơ thể từ bên trong và tăng cường sức đề kháng trước các bệnh lý mùa đông.

Vào những ngày rét đậm, các mạch máu ngoại vi thường co lại để giữ ấm khiến quá trình lưu thông máu đến tay chân bị hạn chế, gây ra cảm giác lạnh buốt. Bên cạnh việc mặc đủ ấm, chế độ dinh dưỡng có vai trò chính trong việc kích hoạt quá trình sinh nhiệt tự nhiên của cơ thể, giúp giữ ấm từ bên trong.

Theo y học cổ truyền và khoa học hiện đại, gian bếp của mỗi gia đình người Việt đều chứa những loại gia vị có tính ấm, giúp kích thích tuần hoàn máu và nâng cao khả năng chịu lạnh.

Dưới đây là những loại gia vị dễ tìm nhưng mang lại hiệu quả tăng thân nhiệt, giúp giữ ấm cơ thể trong những ngày rét:

1. Gừng giúp kích thích tuần hoàn máu, giữ ấm cơ thể

Gừng luôn đứng đầu trong danh sách các thực phẩm giữ ấm. Hợp chất gingerol và shogaol có trong gừng tươi có tác dụng giãn mạch, giúp máu lưu thông tốt hơn đến các chi, từ đó làm giảm nhanh cảm giác lạnh tay chân. Ngoài ra, gừng còn có đặc tính kháng viêm mạnh, hỗ trợ rất tốt cho hệ hô hấp và tiêu hóa trong những ngày trời lạnh. Một tách trà gừng ấm vào buổi sáng hoặc thêm vài lát gừng vào món canh, món kho không chỉ giúp dậy mùi thơm mà còn giúp cơ thể toát mồ hôi nhẹ, giải cảm và giữ ấm phổi.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia: Trong những ngày thời tiết lạnh, một ly nước gừng ấm có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn, đồng thời giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu sau bữa ăn. Ngoài ra, gừng còn được biết đến với khả năng làm dịu cảm giác buồn nôn, cải thiện chức năng tiêu hóa và làm ấm cơ thể.

2. Tỏi - gia vị giúp tăng cường miễn dịch

Không chỉ là gia vị, tỏi còn được xem là một loại kháng sinh tự nhiên nhờ hàm lượng allicin dồi dào. Hoạt chất này giúp tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa sự xâm nhập của virus gây cảm cúm và viêm họng. Tỏi có tính ấm, giúp kích thích quá trình trao đổi chất và sinh nhiệt.

Để tận dụng tối đa lợi ích của tỏi, bạn nên đập dập hoặc băm nhỏ tỏi và để ngoài không khí khoảng 10-15 phút trước khi chế biến. Thao tác này giúp các enzyme trong tỏi hoạt động và chuyển hóa thành allicin có lợi cho sức khỏe.

3. Hạt tiêu đen đánh thức vị giác và làm ấm bụng

Hạt tiêu chứa piperine, hợp chất tạo nên vị cay nồng đặc trưng. Khi đi vào cơ thể, piperine kích thích hệ thần kinh và hệ tiêu hóa, giúp tăng cường quá trình chuyển hóa chất béo và sinh nhiệt nhanh chóng.

Hạt tiêu đặc biệt tốt cho những người hay bị lạnh bụng, đầy hơi khó tiêu. Chỉ cần rắc một chút bột tiêu lên bát cháo, súp nóng hoặc các món xào là bạn đã có ngay một phương thuốc làm ấm cơ thể hiệu quả. Tuy nhiên, những người bị đau dạ dày nên sử dụng hạt tiêu với liều lượng vừa phải để tránh kích ứng niêm mạc.

Hạt tiêu đen là một gia vị quen thuộc được sử dụng trong nhiều món ăn, có tác dụng sinh nhiệt, giữ ấm cơ thể khi trời lạnh.

4. Quế ổn định đường huyết và lưu thông khí huyết

Quế có mùi thơm nồng ấm và vị ngọt nhẹ. Trong y học, quế được biết đến với khả năng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu và cải thiện tuần hoàn. Dùng quế giúp máu lưu thông dễ dàng hơn, giảm bớt tình trạng tê buốt ngón tay, ngón chân do lạnh.

Bạn có thể thêm một thanh quế nhỏ vào nồi nước dùng phở, món thịt kho hoặc đơn giản là rắc một chút bột quế vào ly cà phê, ca cao nóng buổi sáng để khởi động ngày mới ấm áp.

5. Nghệ kháng viêm và phục hồi

Nghệ chứa curcumin, một hoạt chất chống oxy hóa và kháng viêm mạnh mẽ. Nghệ có tính ấm, giúp bổ máu và làm lành các tổn thương bên trong cơ thể. Trong mùa đông, các món ăn có thêm nghệ như cá kho nghệ, thịt rang nghệ hoặc một ly sữa nghệ ấm trước khi ngủ sẽ giúp làm ấm dạ dày, hỗ trợ giấc ngủ ngon và giảm đau nhức xương khớp do thời tiết thay đổi.