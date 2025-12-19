5 nhóm người nên thận trọng hoặc nên tránh ăn củ cải trắng

Củ cải trắng được mệnh danh là “nhân sâm mùa đông” nhờ khả năng tăng cường miễn dịch và hỗ trợ giảm cân vượt trội. Tuy nhiên, 5 nhóm người nếu sử dụng không đúng cách có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Củ cải trắng khi được bổ sung vào chế độ ăn uống đúng cách sẽ là vị thuốc giúp bảo vệ hệ hô hấp và cải thiện tiêu hóa.

Tuy nhiên, sự chuyển hóa các hợp chất sinh học trong củ cải có thể gây áp lực lên một số cơ quan nội tạng nếu cơ thể đang trong tình trạng nhạy cảm hoặc đang điều trị bệnh lý. Việc hiểu rõ những cạm bẫy dinh dưỡng này là vô cùng quan trọng để tránh biến một bữa ăn lành mạnh thành mối nguy hại cho sức khỏe.

1. Những người cần thận trọng hoặc tuyệt đối không ăn củ cải trắng

Củ cải trắng có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng một số người không nên ăn.

Người có vấn đề về tuyến giáp

Củ cải trắng, cũng giống như các loại rau họ cải khác, chứa một hợp chất gọi là goitrogens. Khi được nạp vào cơ thể, hợp chất này có khả năng cản trở quá trình hấp thụ i-ốt của tuyến giáp – nguyên tố vi lượng tối quan trọng để sản xuất hormone.

Việc tiêu thụ lượng lớn củ cải trắng (đặc biệt là ăn sống) có thể làm trầm trọng thêm tình trạng suy giáp hoặc khiến khối bướu cổ sưng to hơn.

Nếu vẫn muốn ăn, người bệnh nên nấu chín kỹ để làm giảm đáng kể lượng goitrogens và chỉ nên ăn với lượng rất nhỏ.

Người đang mắc bệnh tiêu hóa, viêm loét dạ dày

Mặc dù chất xơ trong củ cải giúp hỗ trợ nhu động ruột nhưng các hợp chất lưu huỳnh tự nhiên trong loại củ này lại là “kẻ thù” của những niêm mạc dạ dày đang bị tổn thương.

Ăn củ cải trắng, nhất là khi ăn sống dưới dạng nộm hay kim chi, dễ gây ra tình trạng ợ nóng, đầy hơi và kích ứng vết loét dạ dày. Đặc tính nhuận tràng của nó cũng có thể biến thành tác nhân gây tiêu chảy nếu hệ tiêu hóa đang yếu.

Do đó, người có dạ dày nhạy cảm nên hạn chế ăn và tuyệt đối không ăn khi bụng đói.

Người đang sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường và huyết áp

Củ cải trắng nổi tiếng với khả năng làm giảm lượng đường trong máu và hạ huyết áp tự nhiên nhờ hàm lượng nitrat và các hoạt chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, đối với người đang dùng thuốc Tây y để điều trị các bệnh này, đây lại là một sự kết hợp đầy rủi ro.

Các hoạt chất trong củ cải có thể tương tác với thuốc làm tăng cường hiệu quả quá mức, dẫn đến tình trạng hạ đường huyết đột ngột hoặc tụt huyết áp quá sâu, gây choáng váng, ngất xỉu.

Vì vậy, cần tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh liều lượng thực phẩm sao cho không gây xung đột với lộ trình điều trị.

Phụ nữ mang thai

Dù củ cải trắng giàu folate tốt cho thai nhi, nhưng đây lại là nhóm đối tượng cần sự an toàn tuyệt đối về vệ sinh thực phẩm.

Ăn củ cải sống (như dưa muối, nộm) làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn listeria hoặc E.coli, cực kỳ nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Ngoài ra, tính chất lợi tiểu của củ cải có thể khiến mẹ bầu đi tiểu nhiều lần, gây bất tiện và mệt mỏi trong những tháng cuối thai kỳ.

Chỉ ăn củ cải đã được nấu chín hoàn toàn như luộc, nấu canh, xào, kho... và không ăn quá 2 bữa mỗi tuần.

Người đang dùng thuốc Bắc hoặc nhân sâm

Trong Đông y, củ cải trắng được xếp vào nhóm thực phẩm có tác dụng “hạ khí”, trong khi nhân sâm và nhiều vị thuốc Bắc lại có tác dụng “bổ khí”.

Hai tác dụng này trái ngược nhau, dẫn đến việc củ cải sẽ triệt tiêu hoàn toàn công dụng bồi bổ của thuốc. Nếu ăn cùng lúc, cơ thể sẽ không hấp thụ được các tinh túy từ thang thuốc quý.

Tốt nhất nên kiêng củ cải hoàn toàn trong thời gian uống thuốc Bắc để đạt được hiệu quả điều trị tốt nhất.

2. Nguyên tắc để ăn củ cải trắng an toàn

Để củ cải trắng thực sự là “nhân sâm” cho sức khỏe, hãy ghi nhớ các lưu ý sau:

Không ăn quá nhiều: Mỗi tuần chỉ nên ăn khoảng 150 g - 200 g chia làm 2 - 3 bữa.

Hạn chế ăn sống: Nấu chín là cách tốt nhất để loại bỏ bớt các hợp chất gây hại cho tuyến giáp và dạ dày.

Tránh kết hợp sai: Không ăn củ cải cùng với các loại trái cây như cam, lê, táo vì có thể tạo ra hợp chất gây ức chế tuyến giáp mạnh hơn.

Củ cải trắng là thực phẩm vàng của mùa đông nhưng hiểu rõ cơ thể mình là chìa khóa để tận dụng tối đa lợi ích của nó. Hãy cân nhắc tình trạng sức khỏe cá nhân trước khi đưa loại “nhân sâm trắng” này vào thực đơn để bảo vệ bản thân và gia đình một cách khoa học nhất.

TS theo suckhoedoisong.vn