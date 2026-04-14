500 chiếc quạt mo cau tặng miễn phí cho du khách dâng hương tại Đền Hùng

Chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ, Hợp tác xã Sinh thái Đất Tổ Star Eco phối hợp với Tỉnh đoàn Phú Thọ tổ chức tặng miễn phí đợt 1 gồm 500 chiếc quạt mo cau cho người dân và du khách về dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Số quạt này sẽ được lực lượng đoàn viên, thanh niên trực tiếp trao tặng du khách trong thời gian diễn ra lễ hội, góp phần hỗ trợ người dân trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Sản phẩm quạt mo cau sẽ được lực lượng ĐVTN tặng miễn phí cho du khách hành hương về Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Quạt mo cau là sản phẩm được làm từ nguyên liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường do Hợp tác xã Sinh thái Đất Tổ Star Eco sản xuất. Việc sử dụng sản phẩm không chỉ mang lại tiện ích thiết thực mà còn góp phần lan tỏa thông điệp giảm thiểu rác thải nhựa trong các hoạt động lễ hội.

Hoạt động thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng Lễ hội Đền Hùng xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc; đồng thời quảng bá sản phẩm đặc trưng của quê hương Đất Tổ đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ, góp phần lan tỏa hình ảnh con người Phú Thọ thân thiện, mến khách.

Thu Hà