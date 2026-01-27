6 mẹo thưởng thức cà phê ngon không lo ‘đếm cừu’ đến sáng

Uống cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn tăng hưng phấn làm việc. Tuy nhiên, ranh giới giữa tinh thần minh mẫn và đêm dài trằn trọc lại rất mong manh. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn uống cà phê ngon mà không phải lo ‘đếm cừu’ đến sáng.

1. Uống cà phê trong 2 giờ đầu sau khi thức dậy vào buổi sáng

Cà phê nổi tiếng với tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương dẫn đến tăng cường hiệu suất nhận thức và thay đổi trạng thái cảm xúc.

Uống cà phê vào buổi sáng đã được chứng minh giúp cải thiện sức khỏe não bộ, hỗ trợ sự tỉnh táo và sự tập trung, cho phép chúng ta làm việc hiệu quả và đưa ra quyết định tốt hơn.

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Scientific Reports, các nhà nghiên cứu đã phát hiện mức độ liên hệ giữa caffeine và cảm xúc tích cực phụ thuộc vào thời gian kể từ khi thức dậy, mạnh nhất trong vòng 2,5 giờ đầu sau khi thức dậy vào buổi sáng.

Vì vậy, uống cà phê trong khoảng 2 tiếng sau khi thức dậy sẽ giúp duy trì sự tỉnh táo để làm việc và tránh làm cơ thể phụ thuộc vào caffeine quá mức.

Uống cà phê vào buổi sáng giúp cải thiện sức khỏe não bộ và sự tập trung.

2. Ngừng uống cà phê sau 14 giờ

Caffeine có chu kỳ bán rã khoảng bốn đến sáu giờ. Điều này có nghĩa là trong vòng khoảng 6 giờ sau khi một người tiêu thụ caffeine, ít nhất một nửa lượng caffeine vẫn còn trong cơ thể.

Cụ thể: nếu chúng ta uống một ly cà phê chứa 100 mg caffeine vào lúc 4 giờ chiều, thì đến 10 giờ đêm trong máu vẫn còn tới 50 mg caffeine đang hoạt động. Vì vậy, tốt nhất nên ngừng uống cà phê sau 14 giờ mỗi ngày.

Khoảng thời gian từ chiều đến tối là lúc cơ thể cần giảm dần mức độ kích thích để chuẩn bị cho chu kỳ sản sinh melatonin (hormone ngủ) vào ban đêm.

3. Uống cà phê sau khi ăn

Caffeine kích thích giải phóng cortisol (hormone căng thẳng). Cortisol điều hòa quá trình trao đổi chất và huyết áp. Nồng độ cortisol tăng cao làm tăng nguy cơ lo âu, cáu kỉnh và các vấn đề về giấc ngủ.

Uống cà phê khi bụng đói khiến cơ thể hấp thụ caffeine nhanh hơn và làm tăng các triệu chứng “say cà phê” như tim đập nhanh và bồn chồn kéo dài đến tận đêm.

Nên ăn nhẹ (đặc biệt là thực phẩm có chất xơ hoặc chất béo tốt) trước khi uống để làm chậm quá trình hấp thụ caffeine và giảm nguy cơ gặp phải các tác dụng phụ của caffeine.

4. Kiểm soát liều lượng (dưới 400 mg)

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), đối với hầu hết người lớn, sử dụng 400 mg caffeine (tương đương 4 tách cà phê mỗi ngày) thường không liên quan đến tác dụng tiêu cực, trong đó có mất ngủ.

Tuy nhiên có sự khác biệt về mức độ nhạy cảm của mọi người đối với tác dụng của caffeine và tốc độ họ loại bỏ nó khỏi cơ thể. Chúng ta cần lưu ý điều này để có sự điều chỉnh về thời điểm và liều lượng uống phù hợp, nhất là đối với những người nhạy cảm với caffeine.

Kiểm soát liều lượng và mức độ nhạy cảm của bản thân để tránh tác dụng phụ của cà phê.

5. Lắng nghe "ngưỡng" của bản thân

Mỗi người có một cơ địa chuyển hóa caffeine khác nhau. Có một số người nhạy cảm với caffeine hơn những người khác. Do đó, theo các chuyên gia dinh dưỡng, để tránh tác dụng phụ khi uống cà phê, mỗi người nên lưu ý mức độ nhạy cảm của bản thân khi sử dụng.

Nên chú ý xem bản thân cảm thấy thế nào sau khi uống cà phê, nếu có các dấu hiệu như: hồi hộp, tim đập nhanh, khó chịu đường tiêu hóa, lo lắng hoặc mất ngủ... thì nên ngừng hoặc giảm lượng tiêu thụ.

6. Cách xử lý khi lỡ uống nhiều cà phê

Nếu lỡ uống cà phê muộn hơn và cảm thấy hơi tỉnh táo vào buổi chiều tối, bạn nên uống thêm nhiều nước lọc để pha loãng nồng độ caffeine và đẩy nhanh quá trình đào thải caffeine.

Uống trà thảo mộc như trà hoa cúc, trà tâm sen... giúp thư giãn thần kinh. Tập thở sâu hoặc thiền để thư giãn thần kinh đang bị kích thích bởi caffeine.

Sau khi uống cà phê nên ăn chuối hoặc các loại hạt (hạnh nhân, hạt bí ngô, hạt điều) để bổ sung magie. Đây được coi là một giải pháp hỗ trợ tự nhiên vì magie giúp thư giãn cơ thể và làm dịu hệ thần kinh giúp dễ ngủ hơn.

Nguồn: suckhoedoisong.vn