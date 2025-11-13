6 rủi ro tiềm ẩn khi lạm dụng húng quế “nữ hoàng rau thơm”

Húng quế được coi là “nữ hoàng rau thơm” trong ẩm thực với nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng việc lạm dụng hoặc dùng dưới dạng cô đặc có thể mang đến những tác dụng phụ nghiêm trọng.

Húng quế với hương thơm đặc trưng, từ lâu đã là một loại rau thơm không thể thiếu trong ẩm thực. Đằng sau sự phổ biến và lợi ích sức khỏe, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng húng quế – đặc biệt là dưới dạng chiết xuất, tinh dầu, hoặc liều lượng lớn trong thời gian dài – có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro và tác dụng phụ nghiêm trọng.

1. 6 rủi ro khi lạm dụng húng quế

Sử dụng húng quế dưới dạng chiết xuất, tinh dầu, hoặc liều lượng lớn trong thời gian dài có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro và tác dụng phụ nghiêm trọng.

Húng quế có thể gây phản ứng dị ứng

Một số người có thể bị dị ứng với các thành phần trong lá húng quế. Các triệu chứng thường gặp bao gồm nổi mề đay, ngứa da, sưng môi hoặc mặt, hoặc nặng hơn là khó thở. Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu dị ứng nào sau khi sử dụng, cần ngưng ngay lập tức và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế.

Rối loạn tiêu hoá

Tiêu thụ một lượng lớn lá húng quế trong một lần (ví dụ: trong các loại nước ép hoặc sinh tố xanh) có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa như đau dạ dày, tiêu chảy hoặc đầy hơi. Điều này xảy ra do sự tập trung cao của tinh dầu và chất xơ trong một lượng lớn thực vật.

Nguy cơ gây chảy máu và thuốc làm loãng máu

Lá húng quế: Lá húng quế tươi có hàm lượng vitamin K cao. Vitamin K giúp máu đông lại. Đối với những người đang dùng thuốc làm loãng máu như Warfarin, việc tiêu thụ một lượng lá húng quế không ổn định có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc, làm tăng nguy cơ đông máu bất thường.

Chiết xuất và dầu húng quế: Ngược lại, chiết xuất và tinh dầu húng quế lại được cho là có đặc tính chống đông máu, làm chậm quá trình đông máu và làm tăng nguy cơ chảy máu, bầm tím, đặc biệt khi kết hợp với các loại thuốc làm loãng máu khác.

Hạ đường huyết

Những người mắc bệnh đái tháo đường hoặc đang dùng thuốc kiểm soát đường huyết cần thận trọng. Tiêu thụ húng quế với liều lượng lớn có thể gây hạ đường huyết quá mức (hypoglycemia) nếu không được theo dõi chặt chẽ.

Hạ huyết áp

Tương tự, húng quế có thể làm giảm huyết áp. Nếu đang dùng thuốc hạ huyết áp, việc bổ sung chiết xuất húng quế có thể dẫn đến hạ huyết áp quá mức (hypotension), gây chóng mặt hoặc ngất xỉu.

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Liều cao của húng quế có thể kích thích co bóp tử cung hoặc ảnh hưởng đến sự cân bằng hormone. Do đó, phụ nữ mang thai hoặc đang cố gắng thụ thai nên tránh sử dụng húng quế với liều lượng cao, đặc biệt là các chế phẩm cô đặc. Mức độ an toàn của húng quế đối với trẻ sơ sinh qua sữa mẹ vẫn chưa được xác định rõ, vì vậy phụ nữ đang cho con bú cũng nên hạn chế.

2. Khuyến nghị an toàn khi dùng húng quế

Việc sử dụng một lượng nhỏ, vừa phải như một nắm lá húng quế tươi với số lượng nhỏ, khoảng 5 - 20 gram lá tươi mỗi ngày để làm rau gia vị, trộn salad hoặc cho vào món ăn trong bữa ăn hằng ngày là hoàn toàn an toàn đối với hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh.

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng húng quế, cần lưu ý

Do nguy cơ húng quế làm chậm quá trình đông máu (đặc biệt là dạng chiết xuất), nên ngừng sử dụng tất cả các chế phẩm húng quế ít nhất hai tuần trước bất kỳ cuộc phẫu thuật theo lịch trình nào để giảm thiểu nguy cơ chảy máu không kiểm soát.

Nguyên tắc an toàn chung

Tránh liều cao kéo dài: Không tự ý dùng húng quế như một loại thuốc bổ sung trong thời gian dài mà không có sự giám sát y tế, đặc biệt nếu có tiền sử bệnh gan.

Nếu đang dùng bất kỳ loại thuốc điều trị nào (đái tháo đường, huyết áp, tim mạch), hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi thêm húng quế hoặc chiết xuất húng quế vào chế độ ăn uống của mình. Nguy cơ tăng lên khi sử dụng húng quế dưới dạng tinh dầu, chiết xuất cô đặc, hoặc uống một lượng lớn (trên 50 gram lá tươi/ngày) liên tục trong thời gian dài (vài tuần hoặc vài tháng).

