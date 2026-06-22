7 đồ uống giàu magie giúp giảm stress và bảo vệ tim mạch

Bổ sung các loại đồ uống giàu magie là cách đơn giản giúp tăng cường chức năng thần kinh, ổn định huyết áp, bảo vệ tim mạch và giải tỏa căng thẳng hiệu quả.

Magie là một khoáng chất thiết yếu tham gia vào hàng trăm phản ứng chuyển hóa quan trọng bên trong cơ thể. Tuy nhiên, do chế độ ăn uống bận rộn hằng ngày, rất nhiều người trong chúng ta đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt khoáng chất thiết yếu này mà không hay biết.

Việc chủ động bổ sung nhóm thức uống tự nhiên, giàu dinh dưỡng dưới đây giúp cơ thể nạp đủ lượng magie cần thiết để duy trì một cơ thể dẻo dai và tinh thần thư thái:

1. Những lợi ích tuyệt vời của magie đối với sức khỏe

Bổ sung magie qua đồ uống là cách hiệu quả giúp cơ thể khỏe mạnh.

Magie là khoáng chất không thể thiếu để duy trì một cơ thể khỏe mạnh toàn diện. Đối với hệ thần kinh và cơ bắp, magie hoạt động như một chất điều hòa tự nhiên, giúp cơ bắp thư giãn sau khi co thắt và hỗ trợ xoa dịu các tế bào thần kinh dưới áp lực.

Đặc biệt, khoáng chất này có mối liên hệ chặt chẽ với khả năng phản ứng với căng thẳng của cơ thể; bổ sung đầy đủ magie giúp giảm lo âu, cải thiện tâm trạng và mang lại giấc ngủ ngon. Ngoài ra, magie còn chịu trách nhiệm điều hòa huyết áp, xây dựng mật độ khoáng chất cho xương và làm giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nguy hiểm.

2. Khám phá 7 loại đồ uống giàu magie tốt cho cơ thể

Nước khoáng

Lượng magie mỗi khẩu phần: Khoảng 37,5 mg mỗi cốc, hoặc 8,9% Giá trị hàng ngày (DV).

Nước khoáng là nước tự nhiên chứa các khoáng chất như canxi, magie, natri và kali ở dạng dễ hấp thụ bởi cơ thể. Uống nước khoáng có thể giúp cơ thể giữ đủ nước đồng thời tăng cường lượng chất dinh dưỡng thiết yếu, chẳng hạn như magie.

Các nghiên cứu cho thấy hàm lượng magie trong nước khoáng có thể đạt trên 150 miligam mỗi lít, hoặc 37,5 miligam mỗi cốc.

Thưởng thức nước khoáng không gas hoặc có gas nguyên chất để có một thức uống giải khát, hoặc pha nước khoáng với một chút nước ép trái cây tươi để tăng hương vị và lợi ích dinh dưỡng.

Sữa đậu nành

Lượng magie mỗi khẩu phần: 60 mg mỗi cốc, hoặc 15% giá trị hàng ngày (DV).

Sữa đậu nành là một trong những loại sữa thực vật giàu protein nhất, với khoảng 9 g protein mỗi cốc, nhiều hơn một cốc sữa bò. Nó cũng là một nguồn cung cấp tốt các chất dinh dưỡng thiết yếu như magie, sắt và kali.

Nhiều loại sữa đậu nành đóng chai bổ sung thêm vitamin và khoáng chất vào sữa đậu nành, bao gồm vitamin D và B12, để tăng giá trị dinh dưỡng.

Sữa đậu nành có vị nhẹ và có thể dùng để uống, nấu ăn và làm bánh. Một số loại sữa đậu nành đóng chai có hương vị có thể chứa nhiều đường bổ sung, tốt nhất là nên đọc nhãn dinh dưỡng trước khi sử dụng.

Nước ép mận khô

Lượng magie mỗi khẩu phần: 34,7 mg mỗi cốc, hoặc 8,2% giá trị hàng ngày (DV).

Ngoài việc là nguồn cung cấp magie, nước ép mận khô còn là một thức uống nên có trong tủ lạnh nếu bạn thường xuyên bị táo bón. Uống nước ép mận khô có thể làm giảm các triệu chứng táo bón mà không gây ra các tác dụng phụ như đầy hơi và tiêu chảy.

Nước ép mận khô cũng là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng như vitamin C và kali.

Uống nước ép mận khô nguyên chất hoặc thêm vào sinh tố cùng với các nguyên liệu giàu magie khác, như cải xoăn và bơ.

Ca cao nóng

Lượng magie mỗi khẩu phần: 80 miligam trên 2 muỗng canh bột cacao, hoặc 19% giá trị hàng ngày (DV).

Bột cacao được làm từ hạt của cây Theobroma cacao và trải qua quá trình chế biến ít hơn so với bột cacao truyền thống, mang lại hương vị đậm đà và mạnh mẽ hơn. Đây là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa flavonoid tập trung nhất, có tác dụng chống viêm và bảo vệ tế bào mạnh mẽ.

Để pha một ly cacao nóng giàu magie, hãy trộn 2 muỗng canh bột cacao vào sữa nóng hoặc sữa thực vật. Thêm quế và chất tạo ngọt tùy chọn, chẳng hạn như quả la hán hoặc siro cây phong.

Sinh tố xanh

Lượng magie mỗi khẩu phần: Một ly sinh tố xanh làm từ nửa quả bơ và 2 cốc rau bina cung cấp 76,6 miligam, tương đương 18% giá trị hàng ngày.

Sinh tố xanh là một cách dễ dàng để bổ sung nhiều thành phần giàu chất dinh dưỡng vào một thức uống. Các thành phần giàu magie, như rau bina và bơ, có thể được thêm vào sinh tố xanh để tăng cường magie và các chất dinh dưỡng khác, như vitamin C và kali.

Những người thường xuyên uống sinh tố ít có khả năng tăng cân hơn. Họ có nhiều khả năng đạt được mục tiêu dinh dưỡng và nhận được lượng trái cây và rau quả được khuyến nghị hơn những người không uống sinh tố.

Thêm trái cây, chẳng hạn như các loại quả mọng đông lạnh vào sinh tố xanh để tăng thêm vị ngọt tự nhiên và nguồn protein, chẳng hạn như sữa chua Hy Lạp hoặc bột protein đậu Hà Lan, để cung cấp năng lượng.

Kefir

Lượng magie mỗi khẩu phần: 29,2 mg mỗi cốc, hoặc 7% giá trị hàng ngày (DV).

Kefir là một loại đồ uống sữa chua lên men giàu chất dinh dưỡng như protein, canxi và vitamin A. Nó cũng cung cấp một lượng nhỏ magie và kẽm. Kefir là một nguồn cung cấp men vi sinh, chẳng hạn như vi khuẩn acid lactic, có thể có lợi cho sức khỏe tiêu hóa.

Uống kefir thường xuyên có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột, giảm lượng đường trong máu và cải thiện mật độ khoáng xương.

Uống kefir nguyên chất như một món ăn nhẹ bổ dưỡng, tốt cho đường ruột hoặc thêm vào sinh tố để tăng cường men vi sinh, protein, vitamin và khoáng chất.

Nước dừa

Lượng magie mỗi khẩu phần: 60 miligam mỗi cốc, hoặc 14,3% giá trị hàng ngày (DV).

Nước dừa là nguồn cung cấp các khoáng chất như magie, natri và kali, hoạt động như chất điện giải. Chất điện giải là các khoáng chất mang điện tích giúp duy trì cân bằng chất lỏng, cân bằng pH, huyết áp và nhịp tim.

Uống các loại đồ uống có chứa chất điện giải như nước dừa, có thể giúp cải thiện tình trạng hydrat hóa đồng thời tăng cường lượng khoáng chất, như magie.

Thưởng thức nước dừa nguyên chất như một thức uống giải khát hoặc sử dụng làm nền cho các loại đồ uống như sinh tố và mocktail.

Lượng magie mỗi khẩu phần: Khoảng 37,5 mg mỗi cốc, hoặc 8,9% Giá trị hàng ngày (DV).

Nước khoáng là nước tự nhiên chứa các khoáng chất như canxi, magie, natri và kali ở dạng dễ hấp thụ bởi cơ thể. Uống nước khoáng có thể giúp cơ thể giữ đủ nước đồng thời tăng cường lượng chất dinh dưỡng thiết yếu, chẳng hạn như magie.

Các nghiên cứu cho thấy hàm lượng magie trong nước khoáng có thể đạt trên 150 miligam mỗi lít, hoặc 37,5 miligam mỗi cốc.

Thưởng thức nước khoáng không gas hoặc có gas nguyên chất để có một thức uống giải khát, hoặc pha nước khoáng với một chút nước ép trái cây tươi để tăng hương vị và lợi ích dinh dưỡng.

Sữa đậu nành

Lượng magie mỗi khẩu phần: 60 mg mỗi cốc, hoặc 15% giá trị hàng ngày (DV).

Sữa đậu nành là một trong những loại sữa thực vật giàu protein nhất, với khoảng 9 g protein mỗi cốc, nhiều hơn một cốc sữa bò. Nó cũng là một nguồn cung cấp tốt các chất dinh dưỡng thiết yếu như magie, sắt và kali.

Nhiều loại sữa đậu nành đóng chai bổ sung thêm vitamin và khoáng chất vào sữa đậu nành, bao gồm vitamin D và B12, để tăng giá trị dinh dưỡng.

Sữa đậu nành có vị nhẹ và có thể dùng để uống, nấu ăn và làm bánh. Một số loại sữa đậu nành đóng chai có hương vị có thể chứa nhiều đường bổ sung, tốt nhất là nên đọc nhãn dinh dưỡng trước khi sử dụng.

Theo suckhoedoisong.vn