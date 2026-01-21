7 thực phẩm cần tránh để bảo vệ sức khỏe tuyến giáp

Tuyến giáp là cơ quan điều tiết năng lượng chủ chốt của cơ thể. Việc nhận diện và hạn chế các thực phẩm gây cản trở hoạt động của tuyến giáp cũng quan trọng để duy trì một hệ nội tiết khỏe mạnh.

Tuyến giáp là cơ quan nội tiết đặc biệt nhạy cảm với các tác nhân gây viêm và những hợp chất ngăn cản hấp thụ khoáng chất.

Việc tiêu thụ quá mức những thực phẩm không phù hợp sẽ khiến cơ thể rơi vào tình trạng rối loạn sản xuất hormone. Điều này dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng như bướu cổ, suy giáp hoặc viêm tuyến giáp tự miễn.

Điều chỉnh chế độ ăn uống hàng ngày giúp ngăn chặn các hợp chất ức chế tổng hợp hormone và giảm áp lực viêm lên hệ thống nội tiết. Đây là cách hiệu quả nhất để duy trì sự cân bằng trao đổi chất tự nhiên của cơ thể.

Ngoài những loại thực phẩm nên ăn, người bệnh tuyến giáp cũng cần biết những loại thực phẩm cần tránh hoặc hạn chế để bảo vệ tuyến giáp khỏe mạnh:

1. Người bệnh tuyến giáp cần tránh ăn sống các loại rau họ cải

Các loại rau như bắp cải, súp lơ, bông cải xanh khi ăn sống có chứa goitrogens - một hợp chất có thể cản trở tuyến giáp hấp thụ i-ốt. Tình trạng thiếu hụt i-ốt do tác động này khiến tuyến giáp phải làm việc quá sức để tạo ra hormone, dễ dẫn đến nguy cơ bướu cổ. Để an toàn, nên nấu chín các loại rau này để làm giảm đáng kể hàm lượng goitrogens trước khi sử dụng.

2. Hạn chế các sản phẩm từ đậu nành

Đậu nành giàu protein nhưng chứa isoflavone, một chất có thể gây ức chế hoạt động của enzyme peroxidase (loại enzyme cần thiết để tạo ra hormone tuyến giáp). Đặc biệt với những người đang điều trị suy giáp bằng thuốc thay thế hormone, tiêu thụ quá nhiều đậu nành có thể làm giảm hiệu quả của thuốc. Bạn nên sử dụng đậu nành ở mức vừa phải và cách xa thời gian uống thuốc.

3. Giảm thiểu các loại thực phẩm chế biến sẵn

Thịt xông khói, xúc xích và đồ đóng hộp thường chứa lượng muối cao cùng nhiều chất béo bão hoà. Lượng muối dư thừa gây rối loạn nồng độ i-ốt và ảnh hưởng xấu đến huyết áp của người bệnh. Chất béo xấu trong đồ chiên rán cũng cản trở khả năng sản sinh hormone và làm trầm trọng thêm các phản ứng viêm tại tuyến giáp.

4. Cắt giảm đường tinh luyện để ổn định chuyển hóa

Khi tuyến giáp hoạt động kém, quá trình trao đổi chất bị chậm lại, khiến cơ thể dễ tăng cân. Việc tiêu thụ thực phẩm nhiều đường tinh luyện như bánh kẹo, nước ngọt sẽ khiến đường huyết tăng vọt, gây áp lực lên hệ nội tiết và làm tăng phản ứng viêm toàn thân, khiến các triệu chứng bệnh tuyến giáp trở nên tồi tệ hơn.

5. Cẩn trọng với thực phẩm chứa gluten

Đối với những người mắc bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto (một dạng bệnh tự miễn), gluten có trong lúa mì, lúa mạch có thể gây ra phản ứng miễn dịch sai lệch. Do cấu trúc của protein gluten tương tự như mô tuyến giáp, hệ miễn dịch có thể tấn công nhầm vào tuyến giáp khi phát hiện gluten, làm tăng tình trạng viêm và tổn thương cơ quan này.

6. Lưu ý khi sử dụng nội tạng động vật

Các loại nội tạng như gan, thận hay tim động vật chứa rất nhiều acid lipoic. Ở hàm lượng tự nhiên, chất này tốt cho cơ thể, nhưng nếu nạp quá nhiều thông qua thực phẩm hoặc thực phẩm chức năng, nó có thể làm gián đoạn hoạt động của hormone tuyến giáp và ảnh hưởng đến hiệu quả của các liệu pháp điều trị nội tiết.

7. Loại bỏ đồ uống có cồn để bảo vệ tế bào

Rượu và các đồ uống có cồn gây hại trực tiếp đối với tế bào tuyến giáp, làm giảm khả năng sản xuất hormone của cơ quan này. Ngoài ra, cồn còn làm giảm nồng độ hormone tuyến giáp trong máu và gây rối loạn trục điều khiển từ não bộ xuống tuyến giáp, khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi và mất cân bằng.