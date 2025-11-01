70 tiết mục xuất sắc được trao giải tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng

{title}
Chiều 2/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (cơ sở 2), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Phú Thọ với chủ đề “Vững niềm tin theo Đảng” chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trong 2 ngày diễn ra Liên hoan (1-2/11), khán giả đã được thưởng thức 70 tiết mục đặc sắc, đa dạng thể loại (ca, múa nhạc) ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước của 24 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 14 xã, phường và 10 câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn Vĩnh Phúc (cũ).
Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định nghệ thuật, hầu hết các đoàn tham gia đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, sáng tạo trong luyện tập và biểu diễn, góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật và khẳng định vị thế phong trào văn hóa quần chúng của tỉnh...
Ban tổ chức trao giải A cho tiết mục đặc sắc
Ban tổ chức trao giải B cho các tiết mục
Ban tổ chức trao giải C cho các tiết mục
Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao 20 giải A, 25 giải B và 25 giải C cho các tiết mục đặc sắc.
Thúy Hường
