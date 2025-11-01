Văn hóa
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

70 tiết mục xuất sắc được trao giải tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng

Chiều 2/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (cơ sở 2), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Phú Thọ với chủ đề “Vững niềm tin theo Đảng” chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong 2 ngày diễn ra Liên hoan (1-2/11), khán giả đã được thưởng thức 70 tiết mục đặc sắc, đa dạng thể loại (ca, múa nhạc) ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước của 24 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 14 xã, phường và 10 câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn Vĩnh Phúc (cũ).

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định nghệ thuật, hầu hết các đoàn tham gia đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, sáng tạo trong luyện tập và biểu diễn, góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật và khẳng định vị thế phong trào văn hóa quần chúng của tỉnh...

70 tiết mục xuất sắc được trao giải tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng

Ban tổ chức trao giải A cho tiết mục đặc sắc

70 tiết mục xuất sắc được trao giải tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng

Ban tổ chức trao giải B cho các tiết mục

70 tiết mục xuất sắc được trao giải tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng

Ban tổ chức trao giải C cho các tiết mục

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao 20 giải A, 25 giải B và 25 giải C cho các tiết mục đặc sắc.

Thúy Hường


Thúy Hường

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng nghệ thuật quần chúng tỉnh Phú Thọ chào mừng thành công đại hội Trung tâm hội nghị Đại hội đại biểu Trao giải Xuất sắc Vĩnh Phúc Toàn quốc Thể thao
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nam Cường - Miền hát giữ nghĩa, giữ tình

Nam Cường - Miền hát giữ nghĩa, giữ tình
2025-11-02 10:01:00

baophutho.vn Bên bờ sông Hồng lững lờ trôi, làng Nam Cường (xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông cũ) nay là xã Hiền Quan hiện ra yên bình giữa màu xanh mướt của...

Giữ mạch nguồn văn hóa Thái Mai Châu

Giữ mạch nguồn văn hóa Thái Mai Châu
2025-11-01 07:31:00

baophutho.vn Người Thái là dân tộc bản địa đông nhất tại Mai Châu, nay thuộc các xã: Mai Châu, Bao La, Mai Hạ, Tân Mai. Trong “ngôi nhà chung” các dân tộc...

Ra mắt MV “Hẹn hò Phú Thọ”

Ra mắt MV “Hẹn hò Phú Thọ”
2025-10-28 20:40:00

baophutho.vn Tối 28/10, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VTH (VTH) tổ chức Kỷ niệm 20 năm thành lập và ra mắt MV “Hẹn hò Phú Thọ”. Tới dự có các đồng...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long