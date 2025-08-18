Ấn tượng ngày thi đấu đầu tiên Giải vô địch xe đạp địa hình đường trường và địa hình trẻ quốc gia năm 2025

Sáng 18/8, ngay sau Lễ khai mạc Giải vô địch Xe đạp địa hình và đường trường trẻ quốc gia lần thứ 30, năm 2025 đã diễn ra thi đấu nội dung vô địch đường trường với các cự ly 18km, 21km, 27km ở các lứa tuổi 17-18, U23. Với quyết tâm cao nhất, các vận động viên trẻ đã so tài, cống hiến những màn rượt đuổi “nghẹt thở” để nỗ lực giành thành tích cao nhất tại giải đấu.

Quảng trường Hòa Bình (phường Hòa Bình) là nơi diễn ra thi đấu nội dung đường trường trẻ quốc gia năm 2025

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ban tổ chức tặng hoa, chúc mừng các đơn vị về tham gia giải đấu

Các vận động viên nữ lứa tuổi U23 xuất phát thi đấu ở cự ly 21 km tính điểm

Màn rượt đuổi của các vận động viên nữ

Lực lượng chức năng làm công tác phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại giải đấu

Cổ động viên và đồng đội cổ vũ nhiệt tình cho các vận động viên

Dàn mô tô phân khối lớn dẫn đoàn tại giải đấu

Nội dung tính điểm nam cự ly 27km xuất phát

Màn nước rút ngoạn mục của vận động viên

Nụ cười rạng rỡ của tay đua

Các nữ vận động viên trẻ đội Bình Dương quyết tâm giành kết quả cao

Đội Vĩnh Long về đích tại nội dung cự ly 18 km tính điểm lứa tuổi 17-18

Thời tiết trong buổi thi đấu đầu tiên mát mẻ, thuận lợi cho các vận động viên tham gia tranh tài

Theo lịch thi đấu của Ban tổ chức, buổi chiều cùng ngày sẽ diễn ra các nội dung thi đấu cự ly 15km, 21km, 24km tính ở lứa tuổi 16 trở xuống, 17-18 tuổi.

Dự kiến, giải vô địch Xe đạp địa hình và đường trường trẻ quốc gia lần thứ 30, năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 18/8/2025 - 28/8/2025.

Đức Anh