Ảnh báo chí ngày 21/1/2026

Sáng 21/1/2026, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội.

Các đại biểu đến dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21/1. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu đến dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21/1. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu đến dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21/1. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu đến dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21/1. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu đến dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21/1. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu Đoàn Đảng bộ Công an Trung ương đến dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21/1. Ảnh: TTXVN

Đoàn chủ tịch Đại hội XIV điều hành phiên thảo luận ngày 21/1. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước điều hành phiên thảo luận. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, tham luận về vấn đề: Xây dựng Chính phủ “Kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tham luận về vấn đề “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại, gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc”. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21/1. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu dự Phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21/1. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, tham luận về vấn đề "Đổi mới phương thức lãnh đạo xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh, kiểu mẫu, góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Các đại biểu dự phiên thảo luận tại hội trường về các Văn kiện Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự phiên thảo luận ở hội trường chiều 21/1.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành phiên thảo luận.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng trình bày tham luận với chủ đề “Củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng”.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, trình bày tham luận “Tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.

Các đại biểu dự phiên thảo luận ở hội trường chiều 21/1.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trình bày tham luận với chủ đề “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, bồi dưỡng thanh niên trở thành lực lượng kế cận xuất sắc của Đảng”.

Đồng chí Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh), trình bày tham luận “Lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân nhanh và bền vững”.

Các đại biểu dự phiên thảo luận ở hội trường chiều 21/1.

Đồng chí Lê Ngọc Hân, Bí thư Đảng ủy đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh trình bày tham luận với chủ đề “Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu - Trụ cột chiến lược trong phát triển bền vững của kỷ nguyên mới nhìn từ thực tiễn đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Lam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Khánh Trung (tỉnh Đồng Tháp) phát biểu tham luận với chủ đề: “Xây dựng địa phương hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng”.

Đoàn thư ký Đại hội.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Công thương, trình bày tham luận “Phát triển công nghiệp và thương mại Việt Nam tự chủ, kết nối, hiện đại hóa, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập hiệu quả vào chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trình bày tham luận “Hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Tài chính, trình bày tham luận “Hoàn thiện thể chế, pháp luật về huy động, sử dụng nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững”.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, trình bày tham luận “Phát triển kinh tế xanh gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch sinh thái bền vững”.

Đồng chí Lê Quốc Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), trình bày tham luận “Phát triển đặc khu Phú Quốc thành trung tâm kinh tế, du lịch - dịch vụ tổng hợp tầm quốc gia, quốc tế”.

Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trình bày tham luận “Phát huy tiềm năng, lợi thế, tập trung xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, trình bày tham luận “Nâng tầm công tác tham mưu chiến lược; xây dựng Đảng bộ các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế, trình bày tham luận “Phát huy thế mạnh di sản, xây dựng Huế thành đô thị di sản, trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc tầm cỡ quốc tế”.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trình bày dự thảo Chương trình điều chỉnh chương trình Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Chương trình điều chỉnh chương trình Đại hội XIV của Đảng.

Theo daihoidangtoanquoc.vn